Krypto phishing-svindel tredobles i forhold til sidste år og udgør 6,6 % af alle phishing-angreb

Vigtigste konklusioner

Procentdelen af phishing-angreb, som krypto er ansvarlig for, er blevet mere end tredoblet til 6,6% i 2022

Procentdelen af phishing-angreb, som krypto er ansvarlig for, er dog mindre i sammenligning med andre brancher, hvis man måler efter samlet markedsværdi

Betalingssektoren oplevede en stigning på 6,1% i phishing-svindel i sammenligning med 2021

Tilsynsmyndighederne vil kigge på denne type undersøgelser, idet de sigter mod at udarbejde lovgivning for den stadig voksende sektor, men SaaS, sociale medier og betalingssektorerne alle har et forholdsmæssigt højere antal phishing-tilfælde.

Introduktion

Vi kender alle sammen nogen, der er faldet for en eller anden form for phishing-svindel. Disse svindelnumre ser ud til at blive mere og mere udbredte, men jeg var alligevel nysgerrig efter at se, hvordan opdelingen mellem brancherne er, og hvilke sektorer der lider mere og mere under dette. Idet kryptovaluta ofte betegnes som en legeplads for kriminelle og bedragere, så er spørgsmålet om tallene rent faktisk understøtter denne opfattelse?

Phishing-angreb i 2021

I 2021 var kryptovalutaerne blot ansvarlig for 2% af phishing-angrebene, som nedenstående graf viser. De dominerende brancher var i stedet de finansielle tjenester, sociale medier og SaaS/webmail, som tilsammen bidrog med over 68% af angrebene.

1. kvartal i 2021 er dog længe siden indenfor kryptovalutaens verden. Branchens markedsværdi begyndte kvartalet til blot $800 milliarder (det lukkede kvartalet i nærheden af $2 billioner efter at have oplevet en eksplosiv vækst).

Så hvordan kan man sammenligne disse tal sig ét år efter – 1. kvartal i 2022? Kryptos markedsværdi var på $2,2 billioner i begyndelsen af kvartalet (for derefter at ende på $2,1 billioner ved udgangen af kvartalet, så var krypto faktisk relativt stabilt – blodbadet begyndte i 2. kvartal). Derfor idet kryptovaluta markedet er blevet langt større og mere etableret, da markedsværdien var 2,8 gange større i 2022 end ved indgangen til 2021, så er dette med til at give kontekst til det faktum, at procentdelen af phishing-angreb steg blev mere end tredoblet fra 2% til 6,6% i løbet af det seneste år.

Den fulde graf, der viser samtlige sektorer, kan ses nedenfor, og viser den opdaterede position for, hvordan kryptovaluta klarer sig i forhold til andre brancher.

Bevægelse i sammenligning med andre brancher

En anden konklusion man kan drage af tallene er, at phishing-angreb rettet mod betalingssektoren steg med 6,1%, og dette på trods af at branchen ikke bevægede sig meget med hensyn til den samlede størrelse.

Dette giver blot yderligere kontekst til væksten i kryptovaluta tallet, da sektoren ikke er ulig betalingssektoren, hvilket antyder, at området muligvis er ved at blive et mere attraktivt mål for phishing-angreb. Ikke desto mindre er det væsentligt mere rystende at se angrebene på betalingssektoren stige så markant end det er tilfældet indenfor kryptovalutaerne, der har en meget reel grund til at pege på væksten i områdets størrelse og det faktum, at reguleringen endnu ikke har indhentet området.

Størrelsen af branche konteksten

Netop fordi kryptovaluta området nu er større end adskillige andre sektorer i undersøgelsen, så skal dette faktum naturligvis også tages i betragtning – markedets størrelse har naturligvis en indflydelse på, hvor almindelige phishing-angrebene er.

SaaS/webmailbranchen har faktisk et betydeligt større problem med 20% af angrebene, men med en anslået værdi på under $200 milliarder, hvilket er langt mindre end hos krypto. Det store antal af angreb på de sociale medier overgår også kryptovalutaernes med en værdi på $200 milliarder, men udgør dog kun 12,5% af angrebene (og dette tal var på mere end 20% året forinden). Også betalingssektoren klarer sig ifølge grafen ringere i sammenligning med kryptovalutaerne.

Konklusion

Når man vurderer, hvad alt dette kunne betyde, så kan man for det første konstatere, at ændringen fra 2% til 6,6% i løbet af det seneste år mere eller mindre matcher væksten indenfor området, og således kan forventes. Desuden fremstår krypto i forhold til andre brancher ikke at være udpræget anderledes, idet antallet af angreb i forhold til branchens størrelse ligger langt under andre brancher, såsom f.eks. SaaS, de sociale medier og betalingssektoren.

Tallene antyder således, at kryptovaluta området er blevet en kende uretfærdigt tilsmudset med sit vilde vesten omdømme, selvom det dog stadig er et problem.

Man kan ikke komme udenom, at rummet absolut rummer en mørk side, og også selvom der blot er tale om en lillebitte del af al den innovation og fremskridt, der sker andre steder. Og det er denne mørke side, der forhåbentlig begynder at blive tøjlet, og hvad tilsynsmyndighederne vil have deres øjne rettet skarpt imod – men når man ser på tallene og sammenligner dem med andre brancher, så er krypto langt fra alene, og de gode sider opvejer bestemt de dårlige.

Kilder

2021

2022

Online betalingsmarked -> Fortune

GlobalNewsWire