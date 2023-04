Krypto Tradere Opruster og Strømmer til AltSignals’ Nye Token, ASI

Krypto markederne kan vise sig at være udfordrende at navigere i, på grund af den flygtige karakter af deres reaktion på makroøkonomiske og politiske hændelser der påvirker det. Denne volatilitet er yderligere drevet af den spekulative karakter af de projekter, som kryptovalutaer er knyttet til, med nye og banebrydende teknologier, der anvendes mens de stadig er meget nye, men med potentielt revolutionerende resultater, der kan påvirke fremtiden.

AltSignals er præcis den type platform, der bruger helt nye teknologier, idet det også lancerer sit presale af dets nye token, ASI. Her er grunden til at krypto tradere allerede strømmer til for at komme ombord i denne spændende unikke mulighed.

AltSignals: Gør online trading enkel

AltSignals lanceret i 2017, og voksede hurtigt til et meget succesfuldt online trading fællesskab, der nu betjener 52.000 medlemmer. Platformen tilbyder trading information, herunder de bedste entry-level investeringer, samt target priser, som fællesskabet bør overveje før der sælges eller købes. Den nye algoritmiske AltAlgo ™ trading indikator er designet til at hjælpe medlemmer med at maksimere profitten af krypto markedets volatile karakter.

Samtidig med denne veletablerede kapabilitet, udnytter AltSignals kraften fra kunstig intelligens (AI) til at forbedre kvaliteten af dets signaler yderligere og begynde at revolutionere markedet for trading signaler med deres ActualizeAI toolkit.

For at hjælpe med at skubbe AltSignals til fronten af den AI drevne krypto revolution, lancerer den i øjeblikket sit ASI token under en presale begivenhed på fem runder, før det rammer børserne senere i 2023. ASI token indehavere får adskillige fordele, herunder eksklusiv adgang til ActualizeAI signaler og tilmelding til ActualizeAI klubben.

Kan ASI nå $1 i 2023?

Beta presale fasen lancerede det nye token, ASI, til en pris på $0.012. En værdi der er sat til at stige i løbet af begivenheden, til en endelig værdi på $0.02274. De deflationære tokenomics og den indbyggede nytteværdi i AltSignals platformen, som AI kapaciteten vil forbedre endnu mere, ser ud til at kunne bringe ASI i front for Web3 AI-aktiverede projekter.

ASI’s rige potentiale kunne få tokenet til at blive blive stratosfærisk, når det rammer børserne efter presalet, og nogle analytikere forudsiger, at ASI kunne skubbe mod $1 barrieren ved årets udgang. Selv hvis det skulle lande lidt under dette mål, vil tidlige investorer højst sandsynligt se pæne afkast på deres oprindelige investering under presalet.

Hvad er AltSignals?

AltSignals er et af Web3s største online trading fællesskaber, der hjælper investorer med konsekvent profit ved at navigere i markedstendenser. Frigivelsen af ASI-tokenet vil hjælpe med at udvide blockchain operationerne for alle AltSignals sammen med ActualizeAI toolkittet.

ActualizeAI kombinerer maskinlærings algoritmer, der konstant finkæmmer markeder 24/7 for at levere de mest opdaterede data, der føres gennem et banebrydende prædiktivt modelleringsværktøj og til sidst fusioneres med naturlig sprogbehandling (NLP) for at levere meget nøjagtige signaler til AltSignals fællesskabet.

Resultaterne af ActualizeAI aktiverede signaler er imponerende niveauer af data, der bestemmer det bedste indgangsniveau for investorer, der søger nye handler til de bedste købs-/salgspriser. Adgang til toolkittet er tilgængelig for alle ASI token indehavere.

Hvordan virker ASI?

Ud over at låse op for adgang til ActualizeAI signaler, kan møntholdere vælge at blive medlemmer af ActualizeAI klubben. Dette låser op for adgang til nogle af de mest lukrative krypto muligheder, inklusiv de bedste presale begivenheder og mest profitable p2p-salg.

Derudover kan ASI indehavere få deres beholdning til at arbejde for dem ved at opnå krypto belønninger ad flere forskellige ruter. For det første tilskynder Innovate2Earn programmet brugerne til at give feedback på nye funktioner under beta testing. Der er krypto belønninger til rådighed til dem der tester og kommenterer brugbarheden og gennemførligheden af hver komponent, før de får eksklusiv brugsmuligheder, når nye tilføjelser til økosystemet går live i en begrænset periode.

Endelig er ASI, udover at have en betydelig nytteværdi i AltSignals, også et styrings token. Dette giver alle indehavere mulighed for at have stemmeret omkring platformens styring og fremtidige strategiske retning. Dette fællesskabsorienterede fokus er centralt for ASI’s overordnede investerings appel.

Kunne AI være den næste store ting inden for krypto trading?

Blockchain-teknologi og kunstig intelligens er stadig meget nye teknologier. Den fulde kraft af dem er endnu ikke fuldt ud realiseret, og krypto projekter ser bestemt ud til at spille en stor rolle i udviklingen af AI. Tilskuere vil med stor interesse følge AltSignals’ udvikling i adoption af AI teknologi inden for blockchain-arenaen.

Med AI bygget til at analysere komplicerede og store datasæt og kontinuerligt udvikle sig og lære og dermed forbedre nøjagtigheden af dets signaler og blockchain, der principielt giver en enorm decentral database, der skal mines, anses de to teknologier for at komplementere hinanden med mulighed for masser af udbytte.

AltSignals ser ud til meget hurtigt at kunne udnytte potentialet i begge teknologier og blive en førende bruger af AI i krypto trading sektoren og den bredere blockchain verden. Denne innovative brug af de to teknologier kan meget hurtigt sende AltSignals i vejret.

Er ASI værd at købe?

ASI token presalet er en enestående investeringsmulighed, da den går hånd i hånd med et ambitiøst, banebrydende krypto projekt og nyder godt af opbakningen fra et veletableret navn i krypto verdenen.

AltSignals’ nye AI-aktiverede toolkit kan hjælpe krypto tradere med lettere at maksimere deres fortjeneste. Med dette nye ASI token, der næppe vil komme tilbage til de lave priser fra dets presale begivenhed, er det nu, den tidlige investor kan blive involveret til den aktuelle pris med en stærk forventning om udbytte fremadrettet.