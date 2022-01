Jane Street handler aktivt med globale aktier, børshandlede fonde (ETF'er), obligationer og optioner.

Global market maker og handelsfirma Jane Street Group, hvis voksende fodaftryk på tværs af Wall Street er kommet midt i en massiv vækst på markedet, siger, at det ser mere adoption på tværs af kryptohandelsområdet.

Firmaet, ifølge Bloomberg, siger, at handel med kryptovaluta tilbyder et "klart vækstområde", med henvisning til virksomhedens øgede antal forhandlere, der nu er i krypto.

Turner Batty, en af firmaets stiftende handlende, har de sidste seksten måneder set snesevis af medarbejdere rundt om i verden fokusere på kryptohandel. Mens antallet stadig er relativt lille sammenlignet med dem hos Wall Street-rivaler, siger Jane Street, at relaterede områder som skat og regnskab ser et hop i dedikeret personale.

Likviditetsudbyderen siger, at efterspørgslen fra institutionelle investorer er vokset, på trods af at Bitcoin og andre kryptoaktiver har oplevet deres værste blodbad siden maj sidste år.

Firmaets chef for institutionel strategi Mina Nguyen fortalte Bloomberg, at platformen havde registreret et støt spring i forespørgsler.

De spænder fra etablerede formueforvaltere, suveræne formuefonde, legater og private formueinstitutioner, tilføjede Nguyen.

Ifølge ham bliver disse voksende grupper af investorer drevet af behovet for at være godt positioneret i tilfælde af, at kryptoreguleringsklimaet i USA bliver klarere. Han bemærkede, at nogle, ligesom suveræne formuefonde, har vist interesse for at få direkte eksponering mod kryptovalutaer.

Jane Streets voksende omdømme kommer fra dens aktive handel med globale aktier, virksomhedsobligationer, børshandlede fonde (ETF'er) og optioner.

Firmaet fremhæver på sin hjemmeside, at det er aktivt involveret i mere end 5.000 ETF'er over hele kloden. Det udnytter også banebrydende teknologi til at udnytte sin ordrebogslikviditet i 45 lande verden over.

Krypto er således en kritisk sektor at vove sig ind i, givet stigningen i handelsinteressen i sektoren, selvom volatiliteten decimerer tyrene efter et fantastisk 2021.

Bortset fra handel med digitale aktiver ser den New-York-baserede platform efter sigende muligheder i den decentraliserede finansbørsniche.

En af Jane Streets partnere er Robinhood Markets LLC.