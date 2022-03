Kryptomarkedet var for det meste lavere i løbet af de sidste 24 timer, hvor størstedelen af de 10 bedste kryptoer registrerede tab.

UK100 (+3,76%) steg kraftigt i sidste uge, da friske økonomiske data viste, at den britiske økonomi klarer sig bedre end forventet.

Amerikanske aktier led i en af deres hidtil værste uger i 2022 i sidste uge, da den igangværende krig i Ukraine fik investorer til at skrue ned for deres risikovillighed.

Teknikaktier var blandt de hårdest ramte, med husstandsnavne som Apple (-5,17 % i sidste uge), Microsoft (-3,38 %) og PayPal Holdings (-3,34 %), der alle tabte terræn.

Top kryptoer

Terra er igen den største top 10-vinder, med en stigning på 8 % i skrivende stund. Dette kan skyldes, at ETH-hvaler akkumulerer Wrapped Luna i massevis for at blive udsat for Terra-økosystemet. I sidste uge købte hvaler mere end $70.000 af Wrapped Luna, den indpakkede version af Terras token.

Bitcoin var nede omkring 1% og handlede under $39.000 i skrivende stund. Ethereum registrerede små tab, og XRP og Solana faldt henholdsvis omkring 3% og 2%. På opsiden registrerede Cardano en stigning på omkring 2%.

Dogecoin trender efter Elon Musk annoncerede, at han ikke ville sælge nogen mønter. Dette afspejlede dog ikke prisen.

Top movers

De fleste top 100 mønter mistede 1-3 % af deres værdi. Fantom er faldet med 5 % og er stadig på vej fra udviklerens exit i sidste uge. Chiliz har tabt 6 pct.

På opsiden opnåede THORChain og privacy tokenet Zcash 8% hhv. 4 %. THORChain har haft et forlænget rally for nylig. The Graph er også steget med omkring 4%.

Trending

Live HydraMeta-prisen er i dag $0,00077 med et 24-timers handelsvolumen på $1 million. HydraMeta er steget 1.483 % inden for de sidste 24 timer.

Gennem denne platform kan brugere købe og sælge på forskellige blockchain-markeder uden at overføre til andre kryptovaluta-punge, hvilket yderligere reducerer gebyrerne på krydskædede transaktioner som ETH og BSC.

MovieBloc, en decentraliseret film- og indholdsdistributionsplatform, fortsætter med at vokse. Dens token MBL har været skyhøje lige siden den blev noteret på crypto.com i sidste uge. I dag er prisen mere end fordoblet og tilføjet yderligere 137%.