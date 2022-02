Kucoin, en førende kryptovaluta-børs, har annonceret et partnerskab med Chingari, en app, der giver brugerne mulighed for at dele korte videoer. De to annoncerede også lanceringen af Chingari Star Contest, der har til formål at belønne Chingari app-brugere med $GARI-tokens på 20 millioner INR.

Chingari Star-konkurrencen, som blev lanceret den 15. februar 2022, løber den næste måned, og de bedste deltagere vil gå hjem med kæmpepræmier.

Booster skabelse af indhold på Chingari

Partnerskabet mellem Kucoin og Chingari er rettet mod at øge indholdsskabelsen på Chingari-platformen ved at identificere de kommende talenter fra de fjerneste hjørner af Indien. Chinagri tilbyder en platform, hvor enhver kan promovere sig selv og deres unikke færdigheder og samtidig nå ud til et større publikum.

Chnagari Star Contest er åben for alle, inklusive nye og eksisterende Changari-brugere.

Kucoins partnerskab åbner konkurrencen for et bredere udvalg af publikum og markedsbase, der inkluderer Kucoin-brugere.

Holdet bag Changari-appen håber, at konkurrencen vil motivere indholdsforfattere til at sætte deres bedste fod i at skabe nyt indhold, samtidig med at de øger deres anskaffelsesrater og erfaring med at skabe videoer på platformen.

CEO og medstifter af Chingari Sumit Ghosh kommenterede lanceringen af Chingari Star Contest og sagde:

"Når vi ser på den overvældende respons, vi har modtaget fra skaberne indtil videre, gav det kun mening at starte konkurrencen fra den 15. februar," tilføjede Ghosh. "Den ekstra tid kan bruges af nye brugere til at bygge deres profil på Chingari-appen – og få en fair chance for at vinde konkurrencen mod de skabere, der allerede er populære på appen."

Kucoins partnerskab med Chngari gør kryptobørsen til en af de tidlige investorer i Changari efter en finansieringsrunde gennemført i januar, der rejste $35 millioner. Udover blot at indgå partnerskaber, fungerer børsen også som en accelerator i retning af vedtagelse af Changaris oprindelige GARI-token efter at have noteret det tidligere på måneden.

Efter partnerskabet sagde KuCoin CEO Johnny Lyu:

"Som accelerator og deltager i kryptoindustrien er KuCoin glade for at gå sammen med Chingari for at lancere denne konkurrence, som vil hjælpe flere brugere med at blive opmærksomme på, forstå og komme ind i kryptoverdenen."

Deltag i Changari Star Contest

For at deltage i konkurrencen skal deltagerne udfylde deres profiler på Chingari-platformen (tilgængelig på både iOS og Android via Changari-appen), uploade videoer til appen og derefter ansøge om at blive den ultimative Changari-stjerne.