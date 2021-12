Live Terra-prisen er i dag $86,55 med en 24-timers handelsvolumen på $2,8 milliarder. Terra er faldet med 6,31 % inden for de seneste 24 timer. Er det tid til at købe LUNA? Læs videre for at finde ud af det.

Top steder at købe LUNA nu

Da LUNA er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe LUNA ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe LUNA lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til LUNA

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder LUNA.

Hvad er LUNA?

LUNA er Terras native token, en blockchain-protokol, der bruger fiat-pegged stablecoins til at drive prisstabile globale betalingssystemer. I henhold til sin hvidbog kombinerer Terra prisstabilitet og bred anvendelse af fiat-valutaer med censur-modstanden af Bitcoin (BTC) og tilbyder hurtige og overkommelige afregninger.

Udviklingen på Terra begyndte i januar 2018, og dets mainnet blev officielt lanceret i april 2019. Terra bruger LUNA til at stabilisere prisen på protokollens stablecoins. LUNA-indehavere er også i stand til at indsende og stemme om styringsforslag, hvilket giver det funktionaliteten af et styringstoken. Terra blev grundlagt i januar 2018 af Daniel Shin og Do Kwon.

Skal jeg købe LUNA i dag?

LUNA er et volatilt aktiv, der kan gennemgå pludselige og uventede kursudsving i begge retninger. Vær ekstremt forsigtig, når du investerer i kryptovaluta.

LUNA pris forudsigelse

Ifølge Crowd Wisdom vil LUNA handle mellem $87 og $92 i løbet af de næste par timer. Deres overordnede anbefaling for denne tidsramme er at sælge. Ingen af de fem momentumindikatorer er positive, mens tre af dem er negative.

LUNA på sociale medier