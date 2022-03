MakerDAO-fællesskabslederen 'monet-supply' fremsatte den 14. marts et forslag på MakerDAO-forummet, der skitserede en alternativ token økonomisk mekanisme. Forslaget søger at indføre et nyt token stkMKR til erstatning for det nuværende governance token, MKR.

Hvis forslaget går igennem, vil det præsentere et tokenomics-skift i MakerDAO.

Da forslaget blev remsat, brød fællesskabet ud, og der kom rigtig mange svar, hvor de fleste af dem støttede forslaget.

Efter udviklingen skal forslaget vedtages som et MIP (Maker Improvement Proposal), for at det kan stemmes af MKR-indehaverne, en proces der tager to uger.

Hvad forslaget søger at lave om på

Forslaget søger at løse flere problemer, der påvirker den nuværende MakerDAO tokenomics, der bruger "tilbagekøb og brænding"-mekanismen. Monet-supply sagde, at forslaget skal løse problemer som mangel på målrettede incitamenter, da al kapitalen returneres til MKR-indehaveren gennem tilbagekøbs- og brændingsmekanismen.

Monet siger også, at det nuværende system har begrænset afskrækkelse mod regeringsangreb, især når det kommer til stemmemanipulation.

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system. stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu — Maker (@MakerDAO) March 14, 2022

Den foreslåede løsning

Udover en revision af tockenomics-mekanismen, foreslår 'monet-forsyning'-forslaget, at der indføres et nyt token stkMKR til at erstatte MKR som styringstoken for MakerDAO.

Ifølge forslaget skal stkMKR-tokenen fungere som en bonding- eller staking-token og skal kun udstedes til dem, der deponerer MKR til styringsformål.

Et afsnit af forslaget lyder:

"stkMKR vil ikke kunne overføres og repræsenterer MKR, der er involveret i ledelse. Indsatte tokenholdere vil modtage en andel af MKR-tokens købt gennem overskydende auktioner, så stkMKR vil blive støttet af en stigende mængde MKR over tid."