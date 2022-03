Mens de fleste af meme-mønterne, især de berømte mønter med hundetema, såsom Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE) sejler gennem et oprørt hav, ser Bobatama (BOBA)-mønten ud til at stjæle kysten med sin stigning over de sidste syv dage.

I de sidste syv dage er BOBA steget med 168,6 %, selvom det startede i denne uge med et tilbagetræk, der faldt med omkring 15 % i dag. På den anden side er Shiba Inu faldet med 4,29% i løbet af de sidste syv dage, og i dag er det stadig i tilbagegang. Dogecoin er faldet med 3,69% i løbet af den sidste uge.

I denne artikel undersøger vi kræfterne bag Bobatamas (BOBA) bullish pris i løbet af den sidste uge; en periode, hvor et flertal af populære mønter såsom Bitcoin og Ethereum næppe opnåede betydelige gevinster.

Hvad er Bobatama (BOBA)?

Før vi ser nærmere på årsagerne til, at Bobatama stiger, er det vigtigt at forklare, hvad det er.

Lanceret på Ethereum-netværket, Bobatama er et meme-baseret token baseret på Star Wars-karakteren, Boba Fett. Det er betegnet som BOBA.

Værktøjet bag BOBATAMA er BOBAMASK, den første nogensinde Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatible multi-chain tegnebog bygget ved hjælp af BOBATAMAs Force Ghost-teknologi.

Hvorfor stiger BOBA-prisen?

En af grundene til, at BOBA-prisen stiger og vinder indpas, er fordi den blev vist på CoinMarketCap-trendsektionen; noget, der tiltrak hvalers opmærksomhed, da en af dem købte over BOBA-tokens til en værdi af 38ETH i en enkelt transaktion.

Da BOBA har et voksende fællesskab som den primære drivkraft for dets bullish momentum, forventer vi flere betydelige prisgevinster, hvis holdet fortsætter med at indfri deres løfte om Ghost Force-teknologi og Bobamask-pung.

Ghost Force-teknologien vil muliggøre anonyme transaktioner på blockchain, mens Bobamask-pungen vil være både mobil- og Web3-kompatibel for kryptobrugere, den vil også integrere NFT'er i deres pung som MetaMask.

Ifølge BOBA-indehavernes distribution er topholderen en adresse, der har over 39 % af sin forsyning. Udsigterne for BOBA vil være positive, medmindre adressen beslutter sig for at dumpe tokenet snart. Men med den store vision og det voksende samfund vil Bobatama snart stige til månen.