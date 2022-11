Metacade (MCADE) Presale Nu Lanceret: Investorerne Kommer Tidligt Ind

At komme tidligt ind i krypto presales kan give investorerne nogle utrolige gevinster, forudsat at du vælger de rigtige projekter.

Med så mange nye projekter, der dukker op på ethvert givet tidspunkt, så føles det lidt som at finde en nål i en høstak at vælge det bedste presale. Men et presale, der allerede er på rigtig mange investorers læber, er dog Metacade (MCADE).

I dag har Metacade endelig annonceret lanceringen af deres længe ventede originale utility token MCADE.

I denne artikel vil vi derfor diskutere, hvad Metacade er for en størrelse, og hvorfor investorerne allerede begynder at hobe sig op, og ikke mindst hvorfor du måske burde overveje at slutte dig til flokken før det er for sent.

Fremtiden indenfor GameFi

For at kunne forstå, hvorfor investorerne er så begejstrede for dette Metacade krypto presale , så vil vi først diskutere dets potentiale i forbindelse med at dominere den spirende GameFi- sektor. GameFi er et begreb sammensat af ordene Gaming og Finans og henviser til Play2Earn-spil drevet af blockchain-teknologi.

GameFi forventes at vokse 10 gange hurtigere end de traditionelle spil i 2025. Fra og med oktober 2022 rapporterede flere sider, at næsten 1 million mennesker nu spiller Play2Earn -spil på dagsbasis, og dette tal forventes yderligere at stige.

Den måske mest vigtigste statistik fra Crypto.com er, at markedet indenfor blockchain-spil forventes at vokse fra et marked på 1,5 milliarder dollars i 2021 til 50 milliarder dollars i 2025. I øjeblikket er Metacade positioneret til at blive førende indenfor blockchain-spil. Dette giver lige nu kyndige investorer en fremragende mulighed for at investere i MCADE-tokenet i platformens presale.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er et fællesskabs hub, der er bygget, så spillere, udviklere og krypto investorer kan skabe kontakt til hinanden i et rum, der er dedikeret til alt der omhandler Web3. Projektet stiler efter at blive en hjørnesten indenfor blockchain-spil, og være et sted hvor brugerne kan opdage de nyeste Play2Earn-spil, booste deres spil indtægter og direkte påvirke GameFis fremtid.

Metacades primære filosofi er at sætte gamerne, og ikke profitten, først. Traditionelle spilselskaber fjerner ofte værdien fra spillerne. Dette kan f.eks. være den værdi, som spillerne tilføjer til fællesskabet eller de køb de foretager, alt imens virksomhederne producerer fejlbehæftede spil fyldt med mikrotransaktioner for genstande i spillet, som du aldrig rigtig ejer. Dette er en af grundene til, at Play2Earn-spil har vundet stor udbredelse i løbet af de seneste par år.

I modsætning hertil belønner Metacade spillerne for den værdi, de genererer, med MCADE-tokens, fællesskabs støttede spil og flere måder at tjene penge på. I stedet for at overskuddet går til aktionærerne, så går indtægterne fra fællesskabet til Metacades fælleskasse og bruges i fællesskabets bedste interesse. Og med det førnævnte presale, der nu er gået i gang, så kan hurtige investorer være med til at generere disse indtægter og tjene penge på dem.

Hvorfor kommer investorer tidligt ind i Metacades (MCADE) Krypto Presale?

Optjen belønninger for at bidrage til fællesskabet

Som belønning for at gøre Metacade til Web3’s ultimative GameFi-destination, så bliver de spillere, der bidrager til fællesskabet belønnet med MCADE-tokens. Hver eneste gang en spiller indsender anmeldelser, Play2Earn alpha eller andet indhold, der hjælper andre, så tjener denne spiller penge på dette. Dette hjælper ikke kun de nyere spillere med at finde fodfæste i dette hurtigt voksende rum, men tilskynder også mere erfarne spillere til at dele de tips og tricks, som de kender til.

Tjen mere med Play2Earn

Faktisk tilbyder Metacade flere måder at give din Play2Earn-indkomst et boost på. Regelmæssige turneringer tilbyder en måde at teste dine færdigheder på, og konkurrere om en stor præmiepulje mod de andre Metacade-medlemmer. Ved at bruge Metacades indbyggede testmiljø, så vil du også være i stand til at finde afslappede test jobs for at tjene nogle ekstra penge ved siden af.

Metacades jobforum forventes at blive lanceret i 2024. Her vil du kunne finde deltids test roller, praktikophold og endda ledende stillinger hos virksomheder på forkant med GameFi-udviklingen.

Metagrants finansierer de allerbedste Play2Earn-spil

En af Metacades mest ambitiøse planer er at lancere deres helt egne Play2Earn-titler med Metagrants. Metagrants er en måde for fællesskabet at tildele midler til de spil, som de ønsker at spille, hvilket sker ved at stemme i en konkurrence med snesevis af projekter. Den vindende udvikler modtager herefter livsændrende finansiering for at kunne bygge deres vision sammen med deres største fortalere. Sidst men ikke mindst, så vil Metacades virtuelle arkade være spækket med titler, som alle er valgt og støttet af fællesskabet.

Et decentraliseret autonomt fællesskab

Når først Metacade kører som en velsmurt maskine, så er det nu på tide, at gøre platformen 100% decentraliseret. På dette tidspunkt vil Metacade-teamet træde tilbage og tillade fællesskabet at blive en DAO, hvilket betyder, at MCADE -indehaverne vil være i stand til at stemme om en række vigtige beslutninger, såsom nye funktioner, lederstillinger, partnerskaber og meget mere. Ved at blive en DAO, så vil Metacade blive verdens første fællesskabs-ejede virtuelle arkade. Når dette først sker, så vil Metacade blive en hjørnesten indenfor Web3-gaming, og så vil det at have en mængde MCADE på kistebunden fra platformens presale kunne give et enormt afkast.

Metacade (MCADE) har alt det, der skal til for at blive et af de bedste presale-tokens

Med den forventede vækst i GameFi i baghovedet, så kunne Metacades planer om at blive førende indenfor området præsentere en utrolig investeringsmulighed. At komme tidligt ind på dette projekt kunne derfor betyde et fantastisk afkast, idet platformen hurtigt stiger op ad ranglisten.

Netop fordi Metacades krypto presale allerede er i fuld gang, så betyder det at være en af de tidlige investorer i den første fase, at du kan opsnappe 125 tokens for blot $1. Når Metacade først når til den endelige presale fase, så vil du nemlig kun være i stand til at købe 50 tokens for $1. Med andre ord, at komme ind før snarere end senere kunne mere end fordoble din profit med tiden.

Alt i alt er Metacade et enestående projekt, der har potentialet til at blive en væsentlig forstyrrende kraft indenfor spilbranchen.