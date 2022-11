Interview: Nexo lancerer selvadministreret wallet

Det har været en kaotisk uge indenfor kryptovaluta området, hvor endnu et centraliseret firma – denne gang FTX – er gået under.

Set i dette lys er det altafgørende spørgsmål om opbevaring af aktiver blevet kastet ind i rampelyset. Jeg skrev en artikel i går, hvor jeg analyserede, hvordan pengene strømmede ud af børserne på baggrund af dette, idet investorerne lige nu er skræmtee og løber i retning af nødudgangen.

Det er derfor interessant i dette klima, at kryptovaluta udlånsplatformen Nexo har lanceret en selvadministreret smart wallet. Produktet er i øjeblikket i sin indledende lanceringsfase, og er en selvadministreret mulighed for at sende, modtage, opbevare og bytte digitale aktiver og opererer på tværs af fem blockchains: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom og Avalanche-C.

Vi interviewede derfor produktets ejer Elitsa Taskova for at stille nogle spørgsmål om lanceringen.

CoinJournal (CJ): Opbevaring af kryptovaluta er naturligvis et varmt emne efter de seneste begivenheder indenfor branchen. Tror du, at dette vil kunne resultere i en større udbredelse af denne selvadministrerede wallet?

Elitsa Taskova (ET): Ja, bestemt. Naturligvis har vores Nexo Wallet været under udvikling siden begyndelsen af året. Hos Nexo ønskede vi at sikre os, at kunderne kunne vælge det niveau af centralisering og decentralisering, som passer til deres behov, når de administrerer deres midler.

Vi skyder efter stjernerne og ønsker at skabe Nexo 360º – der er et fleksibelt tilbud, der indeholder alt, hvad en person nu kunne have brug for til at administrere sine penge. Sikker, brugervenlig og fri adgang til DeFi er en del af denne pakke, ligesom muligheden for at kontrollere din egen digitale identitet uden behov for en mellemmand.

CJ: Det er interessant, at denne wallet lanceres for at være kompatibel med flere blockchains. Hvor vanskeligt var dette at udvikle i modsætning til, for eksempel, kun at lancere på Ethereum?



ET: Vi vil begynde med at understøtte et par EVM-kompatible blockchains – hvilket vil reducere den indledende kompleksitet en hel del, men vi kigger bestemt også på at understøtte andre blockchains i forbindelse med de kommende produktlanceringer, herunder også Bitcoin. Desuden er vi i øjeblikket i færd med at vurdere, om dette er noget vi ønsker at udnytte for at opfylde brugernes behov, når de hopper rundt mellem de forskellige blockchains.

CJ: Samtidigt er Nexo en centraliseret virksomhed. Mange af dine konkurrenter er gået under i løbet af det seneste år. Selvom dette ikke har noget med Nexo at gøre, frygter du dog alligevel, at kapitalen vil forlade dette rum helt, nu hvor Nexo – ligesom mange kryptovaluta firmaer – lider under kryptovalutaernes overordnede beskadigede omdømme?

ET: Vi mener ikke, at det er kapitalen, der gør denne industri værdifuld og interessant – det er i stedet innovationen og blockchainens potentiale til at løse problemerne med ineffektivitet på tværs af de forskellige brancher, herunder og primært indenfor finanssektoren, der skaber værdi for verden. Rummet modtog adskillige advarselstegn om dette i løbet af året, og mens vi lige nu er ved at rejse os op igen, hvad der er så tilbage er at forbedre, hvad kan vi gøre mere, og hvad kan vi gøre for at bringe denne innovation ind i vores alle sammens hverdag?

Faktisk får de høje niveauer af frygt indenfor rummet mange brugere til at skære ned på deres kryptovaluta investeringer, men som altid vil de vende tilbage, når volatiliteten igen falder til ro. Fuldstændigt ligesom de har gjort under tidligere perioder med turbulens – f.eks. den indledende COVID-panik i begyndelsen af 2020. I mellemtiden fortsætter vi med at bygge den nødvendige infrastruktur til dem.



CJ: Hvor frustrerende er det ikke at se overbelånte og dårligt forvaltede virksomheder gøre så stor skade på området, mens du i stedet forsøger at opbygge og innovere?

ET: Det er frustrerende, men det har dog ikke påvirket vores motivation til at blive ved med at bygge. Om ikke andet, så har det givet næring til vores arbejde for bæredygtige og overensstemmende praksisser og produkter. Det har udhulet tilliden til kryptovalutaer og kastet en alvorlig skygge på udlåns- og finansforvaltningssektorerne indenfor det digitale aktiverrum.

Mine kolleger og jeg har naturligvis sympati for de mange detailbrugere, der er blevet ramt af de seneste hjernerystelser indenfor rummet. Og alligevel har Nexos grundlæggende forretningspraksis, risikostyring og bæredygtige model på samme tid igen bevist, at vi er i stand til at modstå en sådan turbulens.

CJ: Nu hvor både den bredere økonomi og kryptovaluta rummet kæmper, hvor udfordrende er det så at lancere nye produkter på et sådant marked?

ET: I disse øjeblikke skal man være fokuseret og blive ved med at bygge, ellers risikerer vi, at den langsigtede vision bliver sløret af kortsigtede stressfaktorer. Og dette er en usund måde at bygge noget bæredygtigt på.

Selvom deltagelsen i kryptovaluta området kan blive hæmmet af alvorlige markedsnedgange, så eliminerer dette næppe behovet for og levedygtigheden af et produkt som Nexo Wallet. Med andre ord, så er vi aldrig bange for at stå overfor en midlertidig langsommere udbredelse, når vi skaber noget, der vil overleve den nuværende markedscyklus og levere enorm værdi til slutbrugerne.