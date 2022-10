PODCAST: DeFi og Polygon / Ethereum med Polygons Hamzah Khan

Polygon er den ellevte største kryptovaluta i verden – den behøver derfor virkelig ingen introduktion. Polygon anses af mange som værende flagskibet indenfor Layer 2, så hjælper den med at løse et temmelig stort problem – at Ethereum er en vanskelig kryptovaluta at bruge.

Selv Vitalik har udtalt, at fremtiden er en roll-up økonomi, med Ethereum som Layer 1, hvor projekter som Polygon er lige ved fingerspidserne, så almindelige mennesker rent faktisk kan bruge det – uden at skulle optage et realkreditlån for at betale for gasgebyrerne.

Jeg var vært for Hamzah Khan, der er chef for Defi og Labs hos Polygon, for at tale om alt, der har med DeFi og Polygon at gøre. Vi hoppede meget rundt mellem de forskellige emner, men det lykkedes os dog alligevel at berøre en masse gode emner.

Vi begyndte vores snak på teknisk vis – bare for alle jer nørder derude. Hamzah talte om zkEVM, eller den nul-viden roll-up teknologi, som Polygon i sidste uge meddelte var gået live i sin testnet udgave, hvilket var spændende nyheder for mange rundt omkring i branchen.

Det var også vanskeligt at undgå at tale om Reddit Polygon-dillen, der har været i gang siden weekenden, hvor den kæmpe NFT-kollektion er steget til at nå over tre millioner brugere på den sociale medieplatform. Hamzah talte om snakken bag kulisserne på Reddit efter virksomheden naturligvis lancerede NFT’erne på Polygon.

Vi kom virkelig ind på hele DeFi. Vi diskuterede, hvordan TVL er faldet så meget, hvordan Hamzah refererer til TVL som værende “midlertidig værdilåst”, hvilket især skyldes dens forgængelighed, samt hvordan branchens omdømme blev ramt i løbet af det sidste år, da CeFi gik under – på trods af at DeFi kørte så glat, som det gjorde. .

Jeg fik som altid sneget min yndlingsreplik ind i samtalen – nemlig at Ethereum er “en blockchain for eliten” – og spurgte Hamzah om, hvad han mente om gasgebyrerne, og om problemet nogensinde vil blive løst. Og i så fald, hvordan ville Polygons fremtid se ud?

I hosted @Polygon's Head of DeFi, @_khanhamzah, on the @CoinJournal podcast this week We chatted DeFi, the new zkEVM, Reddit NFTs, scalability, the future of Ethereum as a settlement layer, Vitalik's comments on centralisation and more⬇️$MATIChttps://t.co/zYIEfqnAr6 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) October 27, 2022

Jeg stillede også spørgsmålet til Hamzah om centraliseringen af DeFi. Når så meget af rummet kører på centraliserede stablecoins (selv Vitalik sagde for nylig, at Tether, Circle og de andre udbydere kunne påvirke retningen af de fremtidige Ethereum-forks), er en af grundpillerne hos DeFi derfor kompromitteret? Og mere interessant, er det nødvendigt, eller er der et alternativ?

Vi danser rundt om disse og mange flere emner, men dette er kernen i vores 30-minutters diskussion om DeFi og Polygon, og hvilken rolle Polygon potentielt kunne spille i fremtiden.

Som altid er jeg åben for kommentarer enten her eller på Twitter – og du vil kunne finde links til at lytte til podcasten nedenfor.