Vil The SandBox og Metacade Blive Metaverse Markedsledere?

Kort efter Facebook annoncerede sit indtog i metaverset og skiftede navn til Meta tilbage i oktober 2021, så steg de forskellige metaverse-tokens voldsomt. Et af disse tokens var The Sandbox, der efterfølgende er blevet kastet ind i rampelyset. Der er dog også masser af andre nye spændende projekter på vej ind i branchen, og et af de mest omtalte på det seneste på de sociale medier er Metacade.

I dag vil vi derfor tage et kig på de faktorer, der kunne få The Sandbox og Metacade til at blive markedsledende metaverse tokens og potentielt den næstbedste investering.

Hvad Er The Sandbox?

The Sandbox er en decentraliseret virtuel 3D verden, der kører på Ethereum blockchainen. Brugerne køber grunde med deres non-fungible LAND tokens til at bygge oplevelser, som de ved hjælp af SAND-tokenet kan dele med andre og samtidigt tjene penge på. Dette har ført til, at der nu findes fuldt udviklede indie-spil indenfor The Sandbox metaverset, som spillerne kan interagere med via fuldt tilpassede avatarer pyntet med sjældne wearables.

Dets blockchain baserede design minder meget om Minecraft, men med digitalt ejerskab tilføjet til ligningen, så tidobles mulighederne.

Hvad Gør The Sandbox til En Markedsleder?

Ejer-baseret Økonomi

Traditionelt set snupper spil der lægger op til brugergenereret indhold, såsom eksempelvis Roblox , en stor andel af de belønninger spillerne modtager for al deres hårde arbejde. The Sandbox spillet blev lanceret med visionen om at ruske op i denne model, og gør det i stedet muligt for brugerne virkelig at eje både deres indhold og oplevelser. ASSET NFTer er en række forskellige objekter, såsom eksempelvis transportmidler, dyr og bygninger, der alle kan købes og sælges på The Sandbox markedspladsen. Visse spil er endda non-fungibles, der repræsenteres af GAME tokens.

Pixel-baseret Skabelse

The Sandbox spillet har en indbygget builder, der går under navnet VoxEdit . Hver eneste blok/pixel er kendt som en voxel, som passer med hinanden, så man kan skabe karakterer, bygninger, dyr og praktisk talt ethvert andet objekt man kan forestille sig at bygge. Dette giver spillerne fuldstændig og ubegrænset frihed til at bygge lige præcis hvad de kan lide, hvorefter de vil kunne konvertere deres kreationer til ASSET NFT’er, som derefter kan anvendes til oplevelser.

Game Maker

Én af de bedste ting ved The Sandbox er deres Game Maker , som giver brugerne mulighed for at bygge på de LAND som de ejer, hvilket gøres ved hjælp af aktiver de har bygget eller købt på markedspladsen. Dette gør det muligt for enhver at omsætte deres ideer til virkelighed uden at kende til så meget som blot en enkelt linje kode – og fuldstændig gratis.

Hvad Er Metacade?

Metacade er en virtuel arkade, som brugerne kan besøge for at opdage helt nye blockchain-baserede spil, slå sig sammen med andre Play2Earn fans, såvel som få indflydelse på den fremtidige udvikling af metaverse gaming området. På samme måde som The Sandbox, så vil Metacade gøre op med de investeringsfonds-drevne spilproducenter, der efterlader fællesskabet som en eftertanke i forsøget på at opnå en profit. I stedet ønsker teamet bag Metacade at sende værdien tilbage i spillernes hænder.

For at opnå dette, så fokuserer de på tre kerneaspekter: Play2Earn, Create2Earn og Work2Earn, som med al sandsynlighed vil komme til at revolutionere GameFi-landskabet, som vi kender det i dag. Lad os derfor udforske disse lidt nærmere.

Hvad vil give Metacade Status som Markedsleder?

Opnå en fordel med Play2Earn

I takt med at Play2Earn bliver mere og mere populært, så vil antallet af spillere og spil på markedet også stige eksplosivt, hvilket gør det vanskeligere at finde; a) de bedste spil og b) de spil, der giver de fleste belønninger. Med Metacade kan du læse (og blive betalt for at skrive) anmeldelser, se placeringer på ranglisten og dele tips i real-time for at få absolut mest muligt ud af din Play2Earn-oplevelse.

Fællesskabsdrevet Finansiering

Et af de mest interessante og nyskabende aspekter ved Metacade er lanceringen af Metagrants, hvilket giver brugerne stemmeret i forbindelse med at finansiere deres kommende yndlingsprojekter. Vinderen modtager ikke blot økonomisk støtte til at udvikle deres projekt, men Metacade-fællesskabet kan endda interagere direkte med udviklerne, såvel som teste og give feedback for at hjælpe med at forme spillets succes. Lanceringen af disse spil via Metacade arkaden er ligeledes med til at styrke platformen som helhed efterhånden som flere og flere af disse fællesskabsdrevne projekter fodres tilbage i systemet.

Projekt Økonomi til GameFi

En del af Metacades fremtidsvision handler om at skabe en platform, hvor brugerne kan logge på, chatte med ligesindede brugere, spille nogle af deres yndlingsspil og ikke mindst finde betalingsmetoder til at gøre det de elsker. Du vil kunne finde alt fra en opgave med at teste et spil i et par timer til et praktikophold hos en af de førende blockchain-udviklings virksomheder.

Tjen Mere på dine Yndlingsspil gennem Turneringer

Ved at bruge Metacade tokenet, MCADE, så kan spillerne også deltage i turneringer for potentielt at vinde store præmier fra de spil, som de jo i forvejen elsker at spille. Spil på et hold sammen med dine venner, eller gå solo i episke konkurrencer for at vise dine færdigheder og tjen endnu mere på dine yndlings Play2Earn-spil.

Bør Jeg Købe Metacade eller The Sandbox?

Hvis The Sandbox er det spil som spillerne spiller, så er Metacade stedet man kan finde disse spil. Metacade er afhængig af blockchain gaming branchens vækst for at blive en succes, mens The Sandbox i stedet er afhængig af dens egen brugerbases vækst. Man kan derfor argumentere for at Metacade er den mindst risikable af de to.

Begge projekter kunne dog være glimrende køb for fremtidens metavers. Men det vil ikke være overraskende hvis Metacade viste sig som værende den bedste investering grundet den tiltagende popularitet af blockchain gaming .

Du kan købe The Sandbox på eToro her .