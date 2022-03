Ripple (XRP) har oplevet en masse negativ presse i de seneste uger med SEC retssagen. Som et resultat så mange investorer ud til at styre væk fra mønten. Men i starten af marts begyndte XRP at få noget momentum. Analytikere ser på et rally over $1, men hvor gennemførligt er det? Her er nogle højdepunkter først:

Ripple (XRP) vinder SEC-retsagen, og investorernes tillid vender tilbage.

Mønten er dog blevet kraftigt afvist ved $0,85.

Ethvert løb mod $1 skal overvinde $0,85 modstanden.

Datakilde: Tradingview

Ripple (XRP) – er $1 realistisk?

For at være retfærdig vil det ikke være første gang, at Ripple (XRP) stiger over $1. Mønten kommer stærkt ud efter positive nyheder angående SEC retsagen. Men i tidligere handelssessioner er XRP blevet kraftigt afvist til $0,85. Modstanden har faktisk vist sig at være ret svær for tyre at overvinde i de seneste uger.

Vi mener, at ethvert rally over $1 kun kan komme, hvis XRP er i stand til at opretholde gevinster over denne tærskel. På tidspunktet for skrivningen af dette indlæg handlede mønten til $0,75. Også en stigning over $1 vil nu betyde, at XRP er steget over sin 200-dages EMA, hvilket kan udløse et afgørende bullish løb.

Men med et stort salgspres og kortsigtet spekulativ handel lige nu, vil det kræve en del vedholdenhed af tyre at nå over $1-mærket.

Køber investorer Ripple (XRP)?

I lang tid har vi vidst, at Ripple (XRP) er et anstændigt aktiv at købe. Men SEC-retsagen påvirkede investorernes stemning over for mønten i stor grad.

Nu hvor disse problemer er begyndt at rydde op, er det sandsynligt, at investorer også vender tilbage til XRP. Når alt kommer til alt, er dette et stort kryptoprojekt med løftet om fremragende langsigtede gevinster. Det giver mening at eje det som en del af din investeringsstrategi.