Den russiske regering og Bank of Russia rykker tættere på at anse krypto som valutaer, har lokale rapporter foreslået.

Rusland er indstillet til formelt at anerkende kryptovalutaer som valutaer, tyder lokale nyhedsrapporter.

Ifølge rapporterne, der blev offentliggjort onsdag morgen, følger tiltaget efter en aftale mellem regeringen og centralbanken om, hvordan man skal regulere industrien på 2 milliarder dollars fremadrettet.

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant. Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies. — Pomp 🌪 (@APompliano) February 9, 2022

Det lokale nyhedsmedie Kommersant rapporterede, at Rusland kiggede på at afsløre nye love, der skal gøre det lovligt for folk at bruge digitale aktiver i landets finansielle system.

Flytningen giver mulighed for køb af kryptovaluta, selvom myndighederne forventer, at hver bruger er registreret og fuldt verificeret via lokalt regulerede virksomheder. Dette vil også gælde for udenlandsk-baserede udbydere, der ønsker at tilbyde krypto-relaterede tjenester i landet, hvilket i dette tilfælde betyder at blive registreret og etablere lokale kontorer.

Nye love, herunder KYC-tjek

Et lovudkast forventes senest den 18. februar, tilføjede publikationen, og bemærker, at kryptovalutaer vil blive udpeget som en "analog af valutaer" og ikke digitale finansielle aktiver.

Krypto-brugere forventes at rapportere alle transaktioner, der overstiger 600.000 rubler, med bøder, hvis dette ikke overholdes. Bortset fra det, foreslås det, at brugen af krypto til ulovlige transaktioner vil være en forbrydelse.

For at hjælpe med at bringe disse forslag i kraft og sikre overholdelse, ønsker regeringen og Bank of Russia, at banker bliver indlemmet som mellemmænd. De forventes at forbinde kryptobrugere og digitale aktivudvekslinger, hjælpe med identitetskontrol og transaktionssporing samt opbevare brugernes transaktionsoplysninger i fem år.

Intet forbud!

Rusland har tidligere søgt at forbyde kryptovalutaer, og myndigheder har i tidligere rapporter bemærket, at kryptovalutaer var en potentiel trussel mod finansiel stabilitet. Omdrejningen kan derfor være en varsel om endnu mere positive reguleringsrammer, der understøtter den begyndende industri.

Det betyder også, at landet måske har bevæget sig væk fra de udsigter, der så centralbanken opfordre til et totalt forbud mod kryptohandel og minedrift.

Sidste måned foreslog tidligere præsident Dmitrij Medvedev, at et forbud mod krypto i landet sandsynligvis ville føre til en modsat effekt.

For nylig anerkendte Indien kryptovalutaer efter tidligere opfordringer om at forbyde dem og pålagde en 30% skat på kryptooverførsler. USA søger også at regulere kryptoindustrien, med det umiddelbare fokus stort set på stablecoins som fremhævet i præsidentens arbejdsgruppe om kryptorapport.