12 parasta edullista kryptoa ostettavaksi juuri nyt – edullinen hinta, suuri potentiaali

Kaikki sijoittajat tietävät, että edullisimpien kryptokolikoiden löytämisessä edullinen hinta on avainasemassa massiivisen tuoton saamiseksi sijoituksille. Lupaavien projektien löytäminen voi olla helpommin sanottu kuin tehty, joten kannattaa käyttää aikaa ymmärtääkseen, mitkä projektit ovat niitä, joiden analyytikot uskovan nousevan pilviin ennen kuin sijoittaa kovalla työllä ansaittua rahaa sijoittamiseen.

Mitkä ovat edullisimmat kryptot ostettavaksi merkittävien tuottojen toivossa vuonna 2023?

Edullisia kryptovaluuttoja ja laadukkaita projekteja on Web3-vallankumouksessa niin paljon, että vahvin valinta loistavaksi sijoituskohteeksi kryptojen joukosta on todella haastavaa. Tässä on luettelo parhaista edullisista kryptoprojekteista, jotka auttavat tunnistamaan, mistä parhaat tuotot saattavat löytyä:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Dogecoin (DOGE) Filecoin (FIL) Chainlink (LINK) Uniswap (UNI) Luna Classic (LUNC) Cardano (ADA) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) Basic Attention Token (BAT) Theta Network (THETA)

1. Metacade (MCADE) – Muuttaa pelaamisen maailmaa vallankumouksellisesti

Mikä on Metacade?

Metacade on innovatiivinen uusi hanke, joka on herättänyt valtavasti huomiota kaikissa sijoittajaryhmissä sen jälkeen, kun hankkeen kunnianhimoinen ja kauaskantoinen whitepaper julkaistiin hiljattain.

Whitepaperin julkaisu on johtanut uskomattomaan suoritukseen projektin presalessa, josta fiksut sijoittajat ovat olleet todella kiinnostuneita varmistaakseen tokeninsa, sillä se on edelleen yksi edullisimmista kryptokolikoista. Tämän seurauksena se keräsi $14.6m summan vain 18 viikossa.

Metacade on rakentamassa suurinta play-to-earn (P2E) pelihallia ja näyttää näin ollen hyödyntävän valtavaa kasvua, jota ennustetaan orastavalle GameFi-tilalle. Pelihalli palvelee valtavaa valikoimaa erilaisia pelityylejä, mikä tarkoittaa, että Metacade kattaa pelaajien tarpeet riippumatta siitä, haluavatko he pelata pelejä rennosti vai kilpailuhenkisemmin.

Koska alusta tarjoaa palkkioita myös muista kuin pelitoiminnoista, esimerkiksi peliarvostelujen kirjoittamisesta ja alfojen jakamisesta, jotka parantavat yleistä käyttäjäkokemusta, kryptovaluuttaprojekti näyttää todennäköisesti johtavan uskomattoman korkeaan käyttäjäkasvuun ja käyttäjämäärien pysyvyyteen. Projektin hyödyketokenin, MCADE:n, ollessa kriittinen ekosysteemin käytön kannalta, tämä käyttäjäkasvu voi asettaa valtavan ostopaineen MCADE-tokenille, kun julkaisut otetaan käyttöön.

Miksi Metacade on sijoittamisen arvoinen?

MCADE toimii Metacade-alustan alkuperäisenä tokenina ja valuuttana, ja se toimii myös laajassa palkitsemisjärjestelmässä. Token on myös suunniteltu hyvin sijoittajaystävälliseksi, sillä sitä on saatavilla vain kaksi miljardia tokenia ja sen panostusvaihtoehtojen avulla pitkäaikaiset haltijat voivat ansaita passiivista tuloa panostuksensa vastineeksi.

Toinen Metacaden ominaisuus, joka on saanut uskomattoman hyvän vastaanoton, on Metagrants, jonka avulla kaikki pelinkehittäjät voivat tarjota peli-ideoitaan Metacade-yhteisölle. MCADE-omistajat voivat sitten käyttää tokenin kautta saamiaan hallinto-oikeuksia ja äänestää siitä, mitkä hankkeet heidän mielestään ansaitsevat rahoitusta Metacaden rahastosta.

MCADE on vakuuttava sijoitusvalinta sekä innovatiivisten suunnitteluvalintojen että kasvua odottavan orastavan sektorin vuoksi. Metacade on yksi arvostetuimmista halvoista kryptohankkeista tällä hetkellä, ja sillä on edessään valoisa tulevaisuus.

2. AltSignals – Paras kaupankäynnin signaalin tarjoaja

Mikä on AltSignals?

AltSignals on uskomaton kryptovaluuttaprojekti, jolla on jo 50 000 käyttäjää ja joka tarjoaa laadukkaita kaupankäyntisignaaleja AltAlgo™-teknologiansa avulla. Vaikka tiimi on jo toimittanut 1 500 signaalia ilmiömäisellä 64 prosentin onnistumisprosentilla, se pyrkii vielä parempaan rakentamalla tekoälyllä toimivan ActualizeAI-tuotteen.

ASI-tokenilla pääsee käyttämään ActualizeAI:ta, ja sen haltijat voivat myös hyötyä AI Members Clubiin liittymisestä, joka on avoin verkosto, jossa tuotekehitykseen osallistumisesta on saatavilla lisää palkintoja.

Hanke hyödyntää huippuluokan koneoppimismenetelmiä, kuten luonnollisen kielen käsittelyä (NLP), tunneanalyysiä ja vahvistusoppimista, ja sillä on suuret tavoitteet tulevina vuosina.

Miksi AltSignals on sijoittamisen arvoinen?

Kaupankäyntisignaalit ovat yhä suositumpia, kun yhä useammat käyttäjät löytävät kryptomarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet niiden volatiliteetin vuoksi. Tämän seurauksena AltSignals näyttää olevan valmis hyödyntämään tätä ActualizeAI-tuotteen innovoinnin avulla.

Kun otetaan huomioon valtava etu, jonka olemassa olevien käyttäjien yhteisö antaa AltSignalsille, ei ole yllätys, että sijoittajat ovat odottaneet kiihkeästi ASI:n presale-tapahtumaa. Ja jos varhaisen kiinnostuksen määrästä voi jotain päätellä, niin presale saatetaan myydä loppuun hyvin nopeasti.

3. Dogecoin – Alkuperäinen meemikolikko

Mikä on Dogecoin?

Dogecoin on ensimmäinen meemikolikko, mutta projektin matka osoittaa, että vaikka se on edullinen meemikrypto, se ei ole mikään vitsi. Projekti luotiin helpommin lähestyttäväksi vaihtoehdoksi Bitcoinille, ja se pitää itseään varteenotettavana vaihtoehtona nykyisin käyttämällemme tavanomaiselle maailmanlaajuiselle maksuinfrastruktuurille.

Lohkoketjun transaktiohistoria osoittaa laajan käyttöhistorian, ja vuoden 2022 lopulla Dogecoin raportoitiin neljänneksi suosituimmaksi kryptoprojektiksi maksujen suorittamiseen BitPayssa. Alhaisten transaktiokustannusten ja erittäin kannustavan ja avuliaan yhteisön avulla hanke on asettunut vahvaan asemaan hauskana vaihtoehtona vakavammille ja valtavirtaisemmille hankkeille.

Dogecoin on ollut yksi halvimmista kryptoprojekteista jo vuosia. Ja vaikka hinta on paljon korkeampi kuin käynnistyshetkellä, se on edelleen yksi halvimmista kryptovaihtoehdoista, kun otetaan huomioon projektin valtava tunnettuus.

Miksi Dogecoin on ostamisen arvoinen?

Dogecoin yllättää edelleen lähes kaikki kryptovaluuttaprojektina, joka jatkaa vauhdin kasvattamista, vaikka se on ollut olemassa jo pitkään. Projektin tekninen kehitys voi avata vielä enemmän käyttötapauksia tokenille, ja monet yhteentoimivuusratkaisut tarkoittavat, että Dogecoinin älykkäät sopimukset voivat olla täällä ennen kuin huomaammekaan.

Kun hankkeen ympärillä on niin paljon potentiaalia tulevaan kehitykseen ja niin uskomattoman intohimoinen ja positiivinen yhteisö, Dogecoinilla on kaikki mahdollisuudet tehdä suuria voittoja lähivuosina ja vihdoin ylittää yhden dollarin raja, vaikka se ei olekaan enää yksi halvimmista kryptokolikoista.

4. Filecoin – Hajautetun internetin tallennuskerros

Mikä on Filecoin?

Filecoin on hajautettu tallennusverkko, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa, hakea ja jakaa tietoja turvallisesti ja tehokkaasti. Se on rakennettu lohkoketjuteknologian päälle ja käyttää alkuperäistä kryptovaluuttaa FIL, jotta se voi tarjota turvallisemman ja läpinäkyvämmän tavan tallentaa tietoja.

Yksi Filecoinin keskeisistä elementeistä on markkinapaikan luominen, jossa käyttäjät voivat ostaa ja myydä tallennustilaa. Tällä markkinapaikalla tallennuspalvelujen tarjoajat voivat tarjota käyttämätöntä tallennustilaansa kaikille sitä tarvitseville, kun taas käyttäjät voivat maksaa tietojensa tallentamisesta tähän verkkoon. Tämä luo tallennuspalvelujen tarjoajien hajautetun verkon, joka voi tallentaa tietoja turvallisesti täysin hajautetulla tavalla.

Filecoin kuuluu kryptovaluuttahankkeiden kasvavaan osajoukkoon, jota monet pitävät tärkeänä osana verkon tulevaisuutta ja joka keskittyy infrastruktuurikerrokseen, joka voisi korvata keskitetyt pilviratkaisut, joihin luotamme nykyään.

Filecoin käyttää taloudellisten kannustimien järjestelmää varmistaakseen, että tallennuspalvelujen tarjoajat käyttäytyvät rehellisesti ja tallentavat tiedot oikein. Palveluntarjoajien on toimitettava tallennustodistuksia osoittaakseen, että ne tallentavat tiedot oikein, ja ansaitakseen FIL-tokeneita palvelustaan. Jos palveluntarjoajan havaitaan käyttäytyvän väärin tai tallentavan tietoja väärin, häntä rangaistaan ja hän menettää palkkionsa prosessissa, joka tunnetaan nimellä slashing.

Miksi Filecoin on ostamisen arvoinen?

Filecoin on hanke, jolla on potentiaalia tukea hajautetun internetin tulevaa tallennuskerrosta. Jos se pystyy valtaamaan merkittävän osan vakiintuneista pilvitallennusmarkkinoista, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Filecoinin hinta todennäköisesti nousisi sen seurauksena pilviin.

Filecoinia pidetään yhtenä parhaista halvoista kryptoprojekteista sen potentiaalin vuoksi, ja vaikka on epätodennäköistä, että suuret teknologiayritykset luopuvat hallitsevasta asemastaan säilytysmarkkinoilla ilman taistelua, Filecoinin mahdollisuus ottaa osa niiden hallinnasta tekee siitä mielenkiintoisen krypton, johon kannattaa sijoittaa.

5. Chainlink – Ketjun ulkopuolisten tietojen tuominen älykkäisiin sopimuksiin

Mikä on Chainlink?

Chainlink on kryptoprojekti, joka käyttää omaa LINK-tokeniaan helpottaakseen useita taloudellisia kannustimia, jotka mahdollistavat luotettavan tiedonhaun Chainlinkin hajautetun oraakkeli-verkon (DON) kautta ja ratkaisten niin sanotun oraakkeli-ongelman. Chainlink toimii Ethereum-verkossa, mutta on itse asiassa ketju-agnostinen ja mahdollistaa älykkäiden sopimusten pääsyn tietoihin, joita ei ole tallennettu lohkoketjuun.

Datan tarve tällä tavoin on niin yleistä, että Chainlinkillä on valtava määrä kumppanuuksia, paljon enemmän kuin kenelläkään muulla kryptoalalla. Hanketta käytetään jo paljon monissa menestyksekkäissä hankkeissa, hajautetuista pörsseistä DeFi-lainaajiin, ja yhä useammat hajautetut sovellukset hyödyntävät teknologiaa.

Chainlinkiä on jo pitkään pidetty yhtenä parhaista kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa, ja vaikka kryptovaluuttaprojektin markkinakatto on nyt suhteellisen korkea, se voi silti kasvaa merkittävästi tulevina vuosina digitaalisten varojen käytön kasvaessa.

Miksi Chainlink on ostamisen arvoinen?

Chainlink käyttää voimakkaasti LINK-tokenia, ja tämä tarkoittaa, että Chainlinkin käytön lisääntyessä myös LINK-tokeniin kohdistuu ostopaineita. Hankkeessa on myös tehty kokeilu maksujätti Swiftin kanssa, ja jos Chainlink olisi osa lähitulevaisuuden maailmanlaajuisia rahoitusverkkoja, se voisi merkitä tähtitieteellisiä tuottoja niille LINK:n haltijoille, jotka ovat päässeet mukaan tarpeeksi ajoissa.

Se, onko LINK-token vahvempi krypto sijoitettavaksi kuin muut hankkeet, kuten fan-tokenit ja muut penny-kryptovaluuttahankkeet, jää nähtäväksi. Chainlink on kuitenkin edelleen yksi seurattavista, kun tarve tilalle kasvaa.

6. Uniswap – Vaihtoa ilman välikäsiä

Mikä on Uniswap?

Ehkä yksi Web 3.0 -teknologian innovatiivisimmista käyttötavoista on hajautettujen sovellusten yleistyminen, eikä mikään muu kuin hajautettu pörssi, joka käyttää innovatiivisia älykkäitä sopimuksia antaakseen käyttäjilleen mahdollisuuden käydä kauppaa kryptovaluutoilla ilman välikäsiä, kuten keskitettyä pörssiä.

Uniswap toimii automaattisen markkinatakaajan (AMM) mallilla, joka käyttää matemaattista algoritmia tokenien hinnan määrittämiseen pörssissä, ja se on tällä hetkellä hajautetun pörssitilan johtaja. Tokenin hinta perustuu tokenin tarjonnan suhteeseen muiden tokenien kokonaisarvoon pörssin likviditeettialtaassa, mikä tarkoittaa, että kun tokenin tarjonta pörssissä muuttuu, hinta mukautuu automaattisesti algoritmin perusteella.

Käyttäjät voivat tarjota Uniswapille likviditeettiä tallettamalla kahdenlaisia tokeneita likviditeettipooliin, ja vastineeksi likviditeetin tarjoamisesta käyttäjät ansaitsevat osan pörssin tuottamista kaupankäyntimaksuista. Tämä kannustaa käyttäjiä lisäämään likviditeettiä vaihtoon, mikä puolestaan parantaa kryptovaluuttamarkkinoiden likviditeettiä kaikkien muiden käyttäjien kannalta.

Uniswap on ollut avainasemassa mahdollistamassa kaupankäyntiä uusilla ja nousevilla kryptovaluutoilla, joita ei vielä ole listattu perinteisiin pörsseihin, ja siitä on myös tullut suosittu alusta, johon hajautetun rahoituksen (DeFi) sovellukset voidaan integroida.

Miksi Uniswap on ostamisen arvoinen?

Uniswap on maailman tunnetuin hajautettu pörssi, ja koska se on rakennettu Ethereum-verkon varaan, sillä on vahvat markkinat. Kun yhä useammat digitaaliset omaisuuserät otetaan käyttöön ja integroidaan Ethereumiin, Uniswapin rooli ekosysteemissä kasvaa. Tämä taas tarkoittaa, että käyttäjien määrä voi kasvaa huomattavasti, kun TradFi alkaa olla mukana tässä tilassa.

Kryptomarkkinat ovat arvaamattomat, mutta Uniswap on kryptovarallisuus, jolla on tärkeä rooli tarjoamalla vaihtoehto keskitetyille pörsseille. Tämä tarkoittaa, että sillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä valtavirran kryptopörssejä vastaan, joten se voi osoittautua lohkoketjualustaksi, jolla on edessään erittäin valoisa tulevaisuus.

7. Luna Classic – Herääkö vanha projekti uudelleen henkiin?

Mikä on Luna Classic?

Luna Classic on kryptovaluutta, joka on Luna-projektin alkuperäinen versio, joka romahti näyttävästi sen jälkeen, kun projektin algoritminen stablecoin, UST, poistui käytöstä. Tämä johti samanlaiseen hard forkiin kuin Ethereum koki vuonna 2016.

LUNC:n ennen hard-haaraa kokema hyperinflaatiokierre tarkoittaa, että tarjontaa on nyt huikeat seitsemän biljoonaa tokenia, mutta tämä ei ole estänyt omistautunutta kannattajayhteisöä tukemasta projektia tekemästä voittoisaa paluuta tulevina vuosina.

Se, pystyykö hanke tekemään tämän, riippuu, kuten monien muidenkin hankkeiden kohdalla, käyttötapauksista, joita kehitys voi herättää henkiin sen kyvyn lisäksi, että se toimii ennustettavasti, kun LUNC:a käytetään transaktioiden validointiin. Lupaava ensiaskel on kuitenkin äskettäin hyväksytty ehdotus projektin siirtämisestä USTC:hen, mikä edellyttäisi valtavaa tokenien polttamista prosessissa.

Tämä voisi myös herättää sääntelykysymyksiä SEC:n kanssa, etenkin kun otetaan huomioon olemassa olevat huolenaiheet, joita osasto on esittänyt romahduksen ilotulituksen jälkeen.

Miksi Luna Classic on ostamisen arvoinen?

Luna Classic on mielenkiintoinen sijoituskohde, koska se voi osoittaa epäilijöidensä olevan väärässä ja palata entiseen loistoonsa ajan myötä. Projektin markkina-arvo on laskenut 90 prosenttia vuoden 2022 romahdusta edeltävistä huippulukemista, joten jos se pystyy jotenkin nousemaan takaisin noille tasoille, se voisi olla hyvä tilaisuus sijoittajille.

LUNC on yksi suosituimmista penny-kryptovaluuttahankkeista, kun otetaan huomioon sen tunnettuus ja kunnianhimoiset suunnitelmat noususta, mutta vain aika näyttää, onko hankkeella ja sen yhteisöllä sitä, mitä tarvitaan lähes mahdottoman saavuttamiseen ja LUNC:n palauttamiseen entiseen loistoonsa ja ketjua käyttävien hyvin pienten projektien, kuten fan-tokenien, ulkopuolelle.

8. Cardano – Vertaisarvioitu lohkoketju

Mikä on Cardano?

Cardano on lohkoketjualusta, jonka on luonut Charles Hoskinson, Ethereumin toinen perustaja. Se suunniteltiin edistyneemmäksi ja turvallisemmaksi lohkoketjuksi kuin aiemmat iteraatiot keskittymällä tutkimukseen ja akateemiseen kurinalaisuuteen sen kehittämisessä, eikä alustaan oteta käyttöön mitään uutta tutkimusta ennen kuin se on vertaisarvioitu.

Cardano käyttää proof-of-stake -konsensusmekanismia transaktioiden validointiin, ja tämä voi myös mahdollistaa verkon hajautetumman hallinnan, sillä se vähentää vallan keskittymistä muutaman suuren louhijan käsiin.

Cardanon toinen tärkeä piirre on sen käyttämä kerroksellinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa suuremman joustavuuden ja skaalautuvuuden. Alusta rakentuu kahdesta kerroksesta: Cardano Settlement Layer (CSL) ja Cardano Computation Layer (CCL). CSL vastaa transaktioiden käsittelystä ja hajautetun pääkirjatekniikan ylläpidosta, kun taas CCL:ää käytetään älykkäiden sopimusten ja hajautettujen sovellusten suorittamiseen.

Miksi Cardano on ostamisen arvoinen?

Cardano on ajan mittaan rakentanut erittäin intohimoisen yhteisön, ja sen seurauksena se on yksi aktiivisimmista layer-1-protokollista kehittäjien aktiivisuuden suhteen, ja sen projektit vaihtelevat DeFistä fan-tokeneihin. Tämä on tärkeää, sillä kun yhä useampia projekteja rakennetaan alustalle, myös transaktiovolyymin mahdollisuus kasvaa, mikä nostaisi ADA-tokenin hintaa.

Vaikka ADA on suosittu kryptovaluutta, johon sijoittaa, ja se on saatavilla useimmissa kryptopörsseissä, sen markkinakatto on jo suhteellisen korkea, joten sen tuotto voi olla vaatimattomampi kuin joidenkin varhaisemmassa kehitysvaiheessa olevien hankkeiden.

9. The Sandbox – Mahdollistaa käyttäjien muuttaa käyttäjien luoman omaisuuden rahaksi

Mikä on The Sandbox?

The Sandbox on rakennettu Ethereum-lohkoketjun varaan, ja se tarjoaa käyttäjilleen metaversumin ja peliekosysteemin, jonka avulla käyttäjät voivat luoda ja ansaita rahaa maailmassa olevilla omaisuuserillä. Pixowl on luonut projektin, ja se antaa omistajuuden käyttäjien käsiin, sillä kaikki käyttäjän luoma sisältö kuuluu käyttäjälle NFT-teknologian ihmeen kautta.

The Sandbox tarjoaa työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat hyödyntää ekosysteemiä parhaalla mahdollisella tavalla: VoXEdit mahdollistaa 3D-varojen luomisen ja Game Maker 3D-pelien luomisen. Kaikilla käyttäjän omistamilla elementeillä voidaan käydä kauppaa sisäänrakennetuilla jälkimarkkinoilla, jotka tunnetaan nimellä The Sandboxs Marketplace.

The Sandbox käyttää valuuttanaan SAND-tokenia, ja siinä on myös virtuaalikiinteistöjen LAND-tokenia, jonka avulla käyttäjät voivat vuokrata ja parantaa maapalstojaan. The Sandbox on menestynyt vahvasti kryptovaluuttamarkkinoilla, ja se on tällä hetkellä yksi parhaista metaversumipeleistä.

Miksi The Sandbox on ostamisen arvoinen?

The Sandbox on innovatiivinen hanke, joka todella koettelee rajoja siitä, mikä on mahdollista yhden kokemuksen metaversumissa. Jos hanke pystyy jatkamaan vauhdin kasvattamista ja hyödyntämään valtavia perinteisiä pelimarkkinoita, SAND:n kysyntä voi kasvaa merkittävästi vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

10. Ripple – Rajat ylittävien maksujen tulevaisuus?

Mikä on Ripple?

Ripple on nyt yhtä kuuluisa kryptopiireissä SEC:n kanssa käydystä taistelusta kuin XRP:n innovatiivisesta käytöstä saumattomien rajat ylittävien maksujen helpottamiseksi, mutta yhtiö on keskittynyt perustamisestaan lähtien vuonna 2012 kehittämään lohkoketjupohjaisia ratkaisuja rahoituslaitoksille.

Yksi Ripplen päätuotteista on RippleNet, joka on maailmanlaajuinen maksujen verkko, jonka avulla rahoituslaitokset voivat lähettää ja vastaanottaa maksuja eri valuutoissa nopeasti, turvallisesti ja edullisesti. Tämä on saanut monet alan toimijat uskomaan, että RippleNet voisi olla tehokkaampien kansainvälisten maksujen tulevaisuus.

XRP on digitaalinen valuutta, jota RippleNet-verkko käyttää helpottamaan rajat ylittäviä maksuja tarjoamalla likviditeettiä verkossa, ja sitä käytetään myös siltavaluuttana helpottamaan pikamaksuja ja eri valuuttojen vaihtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun rahoituslaitos haluaa suorittaa rajat ylittävän maksun RippleNetin avulla, se voi vaihtaa paikallisen valuuttansa XRP:ksi ja muuntaa XRP:n sitten kohdevaluutaksi. Prosessi on nopeampi, halvempi ja tehokkaampi kuin perinteiset rajat ylittävät maksutavat.

Miksi Ripple on ostamisen arvoinen?

Monet uskovat, että eeppinen oikeusjuttu koskien rekisteröimätöntä arvopaperikauppaa SEC:n kanssa lähestyy lopputulosta, ja jos kryptovaluutta-alusta saa positiivisen tuloksen, johon Ripple-tiimi sanoo luottavansa, niin XRP:n markkinakorko voisi nousta valtavasti, ja todennäköisesti myös muut kryptomarkkinat.

XRP on yksi vanhimmista digitaalisista omaisuuseristä, ja vaikka sen osuus kryptomarkkinoista ei ole enää yhtä suuri kuin ennen, se on edelleen merkittävä toimija. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka XRP:n hinta on suhteellisen alhainen, markkinakapitalisaatio on paljon suurempi kuin useimmissa muissa hankkeissa. Vaikka spekulatiiviset sijoittajat voivat nähdä suuria tuottoja, ne ovat todennäköisesti pienempiä kuin hankkeissa, joiden kokonaismarkkinakapitalisaatio on pienempi.

11. Basic Attention Token – mullistaa digitaalista mainostamista

Mikä on Basic Attention Token?

BAT on Javascriptin luojan Brendan Eichin luoma hanke, jonka tarkoituksena on parantaa digitaalista mainosalaa. BAT:n tavoitteena on luoda tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi digitaalisen mainonnan järjestelmä, jossa sivuston käyttäjät palkitaan huomiostaan, mainostajat voivat tavoittaa haluamansa yleisön tehokkaammin ja sivuston ja tekstien julkaisijat saavat oikeudenmukaisen korvauksen tuottamastaan sisällöstä.

BAT-ekosysteemin keskiössä on Brave-niminen verkkoselain, joka on suunniteltu estämään mainokset ja suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä oletusarvoisesti, mutta antaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua Brave Rewards -ohjelmaan, jonka avulla he voivat ansaita BAT-tokeneita katsomalla kiinnostuksen kohteidensa mukaan räätälöityjä mainoksia. Mainostajat voivat kohdistaa mainoksia tarkemmin tiettyihin väestöryhmiin, kun taas kustantajille maksetaan BAT-tokeneita heidän tuottamastaan sisällöstä.

BAT tarjoaa keinon kannustaa käyttäjiä katsomaan mainoksia ja parantaa samalla digitaalisen mainoskokemuksen yleistä laatua, joten luomalla läpinäkyvämmän ja oikeudenmukaisemman järjestelmän digitaaliselle mainonnalle BAT voisi luoda kestävämmän ekosysteemin sekä käyttäjille että mainostajille.

Miksi Basic Attention Token on ostamisen arvoinen?

Markkinaosuuden valtaaminen selainta tällä hetkellä hallitsevilta valtavilta teknologiajätiltä on vaikeaa, mutta jos BAT pystyy tarjoamaan paljon paremman käyttäjäkokemuksen verrattuna vakiintuneisiin toimijoihin, se voi kasvaa voimakkaasti ajan mittaan.

Koska BAT:lla on maailmanlaajuisesti lähes viisi miljardia internetin käyttäjää , se tavoittelee valtavia markkinoita, joten pienikin siivu voisi saada BAT:n hinnan nousemaan, mikä tekisi siitä mielenkiintoisen kryptovaluutan sijoituskohteen.

12. Theta Network – Hajautettu videoiden jakeluverkko

Mikä on Theta Network?

Theta Network on hajautettu videon jakeluverkko, jonka tarkoituksena on parantaa videon suoratoistopalvelujen laatua, nopeutta ja luotettavuutta ja samalla vähentää videosisällön jakelukustannuksia, mikä tekee siitä jälleen yhden projektin, jonka toivotaan vakiinnuttavan asemansa Web 3.0 -infrastruktuurin pohjakerroksessa.

Theta-verkko käyttää videosisällön toimittamiseen P2P-arkkitehtuuria (peer-to-peer), joka mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman suoratoiston verrattuna perinteisiin keskitettyihin verkkoihin. Lisäksi se käyttää PoS-järjestelmän (Proof of Stake) konsensusta verkon turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi.

Theta Network käyttää THETA-nimistä hyödyketokenia, jolla kannustetaan käyttäjiä antamaan käyttämätön kaistanleveytensä ja laskentatehonsa ja -resurssinsa verkon käyttöön palkintoja vastaan.

Toinen tärkeä osa Theta Networkia on sen kumppanuus suurten sisällöntuottajien ja suoratoistoalustojen, kuten MGM:n ja Lionsgaten, kanssa. Näiden kumppanuuksien ansiosta verkko voi tarjota korkealaatuista videosisältöä eri lähteistä ja samalla sisällöntuottajat voivat ansaita enemmän tuloja työstään.

Theta Network on saanut paljon huomiota lohkoketju- ja suoratoistoyhteisöissä, ja monet asiantuntijat pitävät sitä perinteisen suoratoistoteollisuuden mahdollisena mullistajana. Hyödyntämällä lohkoketjuteknologiaa ja P2P-arkkitehtuuria Theta Network pyrkii luomaan tehokkaamman ja kustannustehokkaamman ratkaisun korkealaatuisen videosisällön toimittamiseen käyttäjille ympäri maailmaa.

Miksi Theta Network on ostamisen arvoinen?

Vaikka se voi kestää useita vuosia, internetin kehittyminen Web 3.0 -standardien mukaiseksi on jo käynnissä, ja jos Theta Network on keskeinen osa tätä infrastruktuuria, ei ole epäilystäkään siitä, että hanke tulee kasvattamaan käyttäjämääräänsä uskomattomasti tulevina vuosina.

Jos näin tapahtuu, voimme nähdä THETA-tokenin hinnan 2-3 kertaa korkeampana kuin se on nyt, vaikka sen markkinakatto on tällä hetkellä suhteellisen korkea.

Lopuksi: mikä on paras edullisin krypto ostettavaksi juuri nyt?

Ei ole epäilystäkään siitä, että vaikka monilla hankkeilla on potentiaalia tuottaa suuria voittoja, Metacadea pidetään tällä hetkellä lupaavimpien hankkeiden kärjessä. Kryptomaailman on määrä laajentua massiivisesti tulevina vuosina, ja Metacade näyttää siltä, että se aikoo hyödyntää tätä täysimääräisesti houkuttelevalla korkean potentiaalin projektilla.

Kryptojen UKK

Pitäisikö minun ostaa penny kryptoja rakentaakseni monipuolisen salkun?

Penny-kryptovaluuttasijoitukset voivat vaikuttaa houkuttelevalta valinnalta suurten voittojen saavuttamiseksi, mutta tärkeämpää on kiinnittää huomio projektin markkinakattoon, sillä se on keskeinen tekijä saatavan tuoton kannalta. Monet sijoittajat pyrkivät tasapainottamaan kryptosalkkua valikoimalla penny-kryptovaroja, jotta he altistuvat tietyille markkinoille, mutta pelissä on useita eri tekijöitä, ja sijoittajien tulisi aina tutkia hankkeita perusteellisesti ymmärtääkseen riskit ja mahdollisuudet.

Mitä ovat Web 3.0 kryptokolikot?

Web 3.0 -kryptokolikoilla tarkoitetaan kryptovarallisuutta, jota käytetään jollain tavalla auttamaan seuraavan sukupolven webin perustan luomisessa. Siinä keskitytään turvallisuuteen ja yksityisyyteen hajauttamisen avulla, ja siinä on kokonainen hajautettujen sovellusten ja hajautettujen pörssien ekosysteemi.

Tämä internetin uusi kerros merkitsee suuria muutoksia rahoitukselle, sillä Web 3.0 helpottaa maailmanlaajuisia liiketoimia erilaisten maksuverkkojen kautta ilman vaatimusta nykyisestä keskittämisestä.

Mikä kryptoista nousee eniten vuonna 2023?

On mahdotonta sanoa varmasti, mitkä hankkeet räjähtävät vuonna 2023, mutta on kuitenkin olemassa joukko lupaavimpia kryptohankkeita, kuten Metacade, jota pidetään älykkäänä kryptona sijoittaa, kun otetaan huomioon suuri potentiaali ja alhaiset token-hinnat ennakkomyyntivaiheessa.

Mikä edullisista kryptoista on paras ostettavaksi nyt?

Tokenin hinta on keskeinen tekijä määritettäessä sen kokonaisarvoa ja sitä, kannattaako sitä pitää kryptolompakossa, ja vaikka on olemassa useita vahvoja hankkeita, joita voitaisiin pitää parhaana halpana kryptovaluuttana, Metacade ja AltSignals ovat molemmat vahvoja ehdokkaita, kun otetaan huomioon niiden uskomaton hyödyllisyys kasvavilla sektoreilla, varsinkin, kun ne ovat edullisimpia kryptovaluuttahankkeita juuri nyt.

Mikä on edullisin meemikrypto?

Dogecoin on meemikolikko, joka on edelleen yksi parhaista edullisimmista kryptoprojekteista. Se on todistanut kerta toisensa jälkeen, että se voi tuottaa suuria voittoja vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, ja jos hanke jatkaa itsensä työntämistä elinkelpoisena vaihtoehtona maksujen suorittamiseen omassa maksuliikenneverkossaan ja luo lisää hyötyjä, se voi osoittautua suureksi voitoksi spekulatiivisille kryptosijoittajille. Jopa suuremmaksi kuin monet pennin kryptovaluuttahankkeet.

