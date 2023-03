Muutakin kuin söpöjä meemejä – Top 12 hyödyketokenit, jotka tarjoavat enemmän vastinetta sijoittajien rahoille

Meemikolikot voivat olla hauskoja, mutta niiden hallussapidosta on harvoin mitään hyötyä. Tämä on jyrkässä ristiriidassa hyödyketokenien kanssa, jotka tarjoavat ennennäkemättömän pääsyn joihinkin lohkoketjun innovatiivisimmista hankkeista.

Jos haluat selvittää, mitkä hyödyketokenit ovat parhaita, tässä esitellään 12 markkinoiden kuuminta vaihtoehtoa juuri nyt:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Chainlink (LINK)

1Inch Network (1INCH)

Basic Attention Token (BAT)

Binance Coin (BNB)

Ripple (XRP)

Chiliz (CHZ)

Ethereum (ETH)

Yearn.Finance (YFI)

Enjin Coin (ENJ)

Decentraland (MANA)

1. Metacade (MCADE)

Mikä on Metacade?

Metacade (MCADE) on GameFi-alusta, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia arcade-tyylisiä pelejä yhdessä paikassa. Jokaisessa pelissä on play-to-earn-mekaniikka, jonka avulla pelaajat voivat ansaita kryptovaluuttapalkintoja edetessään tasolta toiselle ja kehittäessään taitojaan.

Metaversumin arcaden pelattavuus vaihtelee rennosta kilpailulliseen, sillä Metacaden Compete2Earn-ominaisuuden avulla pelaajat pääsevät taistelemaan keskenään mahdollisuudesta voittaa merkittäviä palkintoja, jotka maksetaan MCADE-tokeneina.

MCADE:lla on laaja hyöty Metacaden ekosysteemissä, ja sen ensisijainen käyttötarkoitus on tarjota palkintoja käyttäjille alustan eri ominaisuuksiin osallistumisesta. Metacaden ominaisuudet ulottuvat myös pelihallin ulkopuolelle, sillä käyttäjät voivat ansaita MCADE:a jakamalla tietoa, toimimalla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa ja testaamalla uusia lohkoketjupelejä ennen niiden virallista julkaisua.

Metacadesta pyrkii tulemaan Web3-yhteisön keskeinen yhteisö, sillä se tarjoaa keskitetyn paikan, josta pääsee käsiksi lohkoketjupelaamisen ja kryptovaluutta-alan arvokkaimpiin alfoihin. MCADE hyödyntää kehittynyttä kannustinjärjestelmää, jonka odotetaan houkuttelevan ajan myötä huomattavan määrän käyttäjiä.

Miksi MCADE on ostamisen arvoinen?

Metacade ei ole ainoastaan monenlaisilla ansaintamekanismeilla varustettu kattava GameFi-alusta, vaan se tukee myös uusien arcade-pelien kehittämistä suoraan Metagrants-ohjelman kautta. MCADE-tokenien haltijat voivat äänestää siitä, mitkä uudet projektit saavat rahoitusta, sillä MCADE saa lisähyötyä yhtenä parhaista viime aikoina lanseeratuista hallintotokeneista.

MCADE-tokenin presale on houkutellut $12,9m arvosta sijoituksia, ja se on nyt sen viimeisessä vaiheessa. Metacadella on upouutena kryptoalan projektina valtava kasvupotentiaali, ja presale voi olla täydellinen tilaisuus päästä mukaan.

2. AltSignals (ASI)

Mikä on AltSignals?

AltSignals (ASI) on tukenut 50 000:ä kryptotreidaajaa kannattavilla kaupankäyntisignaaleilla aloitettuaan toimintansa vuonna 2017, ja nyt se laajentaa lohkoketjutarjontaansa tekoälytyökalupakilla.

Alustan oma kaupankäynti-indikaattori, AltAlgo, on auttanut kauppiaita kymmenkertaistamaan salkkunsa 19 erillisen kuukauden aikana. Uusi tekoälykäyttöinen työkalupakki, ActualizeAI, on suunniteltu parantamaan kaupankäyntisignaalien taajuutta ja tarkkuutta, mikä antaa sille huiman arvon kryptokauppojen alalla.

ActualizeAI käyttää luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja ennakoivaa mallintamista saavuttaakseen korkeamman tarkkuusasteen kuin vaihtoehtoiset kaupankäyntityökalut. Sen koneoppimisominaisuuksien odotetaan jatkuvasti kehittävän sen hyödyllisyyttä, johon pääsee käsiksi pitämällä hallussaan projektin uutta natiivia tokenia, ASI:tä.

ASI antaa myös pääsyn AI Members Clubiin, joka tarjoaa lisäetuja AltSignalsin käyttäjille. Pitämällä ASI-hyödyketokeneita omistuksessaan käyttäjät pääsevät käsiksi alkuvaiheen kryptovaluuttojen tuottoisiin sijoitusmahdollisuuksiin ja voivat kilpailla online-kaupankäyntiturnauksissa mahdollisuudesta voittaa kryptovaluuttapalkintoja.

Miksi ASI on ostamisen arvoinen?

Upouusi ASI-token käyttää olemassa olevaa alustaa, jolla on todistetusti menestyksekäs historia. Yhdistämällä tekoälyä ja algoritmisia indikaattoreita AltSignals tuottaa kannattavia kaupankäyntisignaaleja ennennäkemättömällä tarkkuudella. ASI-tokenin haltijat saavat yksinoikeudella pääsyn tähän uuteen työkalupakkiin ja voivat sen ansiosta saada todellista etua kaupankäynnissä.

ASI-kryptojen presale on yhä käynnissä. Varhaisten osallistujien odotetaan näkevän huomattavia tuottoja alkusijoituksilleen, ja ASI-tokenin tarkoituksena on myös tarjota tulevaisuudessa laajempi pääsy kannattaviin sijoituksiin.

ASI on ehdottomasti yksi tämän hetken parhaista hyödyketokeneista, ja sen vuoksi presale onkin erittäin lupaava sijoitusmahdollisuus. Vain harvoin kryptojen hyödyketokenit tarjoavat käyttäjille lisämahdollisuuksia voittojen saavuttamiseen, mikä saa ASI:n erottumaan muista Web3-maailmassa.

3. ChainLink (LINK)

Mikä on ChainLink?

ChainLink tai LINK, kuten se yleisesti tunnetaan, on eräänlainen hajautettu verkko, joka yhdistää lohkoketjualustat ulkoisiin järjestelmiin. ChainLink tekee tämän keräämällä tietoja ketjun ulkopuolisista lähteistä ennen niiden tallentamista lohkoketjuyhteensopiviin sovellusliittymiin, joita voidaan käyttää älykkäissä sopimuksissa.

Verkko on suojattu väärinkäytöksiä vastaan ja se on luotettava tapa siirtää tietoja turvallisesti kahden yhteensopimattoman järjestelmän välillä. ChainLink tarjoaa reaalimaailman tapahtumista saatuja tietoja, jotka tallennetaan ketjun ulkopuolisiin tietokantoihin. Tämä mahdollistaa laajemman valikoiman lohkoketjusovelluksia, joissa käytetään älykkäitä sopimuksia ja itseään toteuttavia koodeja.

ChainLink-solmut vastaavat oikeiden tietojen keräämisestä ja yhdistämisestä, jotta nämä prosessit tapahtuvat automaattisesti lohkoketjussa. ChainLink-ratkaisu mahdollistaa turvallisten ja luotettavien sovellusten rakentamisen entistä monimutkaisemmin, mikä tekee lohkoketjusta varteenotettavan vaihtoehdon keskitetyille sovellusverkoille.

Miksi LINK on ostamisen arvoinen?

ChainLink on noussut markkinakapasiteetiltaan 20 suurimman kryptovaluutan joukkoon ainutlaatuisen lohkoketjuratkaisunsa ansiosta. Kyseessä on hajautettu tallennusverkko, joka palvelee tärkeää tehtävää Web3:ssa, ja joka on solminut sen ansiosta satoja merkittäviä kumppanuuksia.

LINK eroaa useimmista muista hyödyketokeneista, sillä verkon avulla myönnetään pääsy tietoihin, jotka eivät muuten olisi saatavilla lohkoketjussa. Se on erittäin kysytty kryptovarallisuussijoitus ja yksi parhaista hyödyketokeneista, koska se tukee suoraan laajempaa kryptoekosysteemiä.

4. 1Inch Network (1INCH)

Mikä on 1Inch Network?

1Inch Network eli 1INCH on hajautettu vaihtopörssi (DEX), jonka tavoitteena on tarjota käyttäjilleen parhaat mahdolliset kaupat. Koska 1Inch Networkin tarjoama erityinen palvelu on täysin hajautettu, se tukeutuu monimutkaisiin älykkäisiin sopimuksiin löytääkseen ihanteellisen reitin vertaisverkkokryptovaluuttakaupoille.

1Inch on yksi suurimmista kryptopörsseistä. 1Inch voi myös auttaa minimoimaan kustannuksia käyttäjien maksaessa transaktiomaksuja, sillä alustan käyttöön ottamat älykkäät sopimukset harkitsevat kustannustehokkaimpia reittejä.

Natiivi token 1INCH tarjoaa 1–7 %:n alennuksen palkkioista kaikista liiketoimista sen jälkeen, kun se on yhdistetty 1INCH-vaihtoprotokollaan. Verkko varmistaa käyttäjilleen maksimaalisen tehokkuuden hyödyntämällä tokenien likviditeettiä sisältäviä ulkoisia lohkoketjupooleja, jotka antavat käyttäjille pääsyn globaaleille kryptomarkkinoille ja tarjoavat optimoituja hintoja.

Miksi 1INCH on ostamisen arvoinen?

Kun kyse on hajautettua protokollaa käyttävistä hyödyketokeneista, 1Inch-token on yksi parhaista esimerkeistä, sillä se kannustaa ulkopuolisia osapuolia osallistumaan protokollan kehittämiseen. 1INCH toimii kaksinkertaisena hallintotokenina, jonka ansiosta kaikki suojausavaimen haltijat voivat äänestää 1Inchin hajautetun autonomisen organisaation (DAO, Decentralized Autonomous Organization) tekemistä ehdotuksista.

1INCHin nykyinen hinta on 0.50 dollaria. Se on yksi parhaista buy utility -kryptovaluuttasijoituksista, koska sillä on merkittävä nousupotentiaali nykyisestä hintatasosta. 1INCH:llä on pääsy likviditeettiin kymmenestä eri lohkoketjusta, mikä erottaa sen muista tämän listan hyödyketokeneista.

5. Basic Attention Token (BAT)

Mikä on Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) on lohkoketjupohjainen, hajautettu digitaalinen mainontajärjestelmä, joka on suunniteltu tarjoamaan suurempaa tehokkuutta ja parempaa läpinäkyvyyttä verkkomainonnassa. BAT on alustan natiivi hyödyketoken, joka mahdollistaa alustan sisäiset palkkiot verkkomainoksia katsoville käyttäjille.

Basic Attention Token -alusta on yhdistetty Brave-selaimeen yksityisyyden suojaavien mainosten mahdollistamiseksi. Yritykset voivat ostaa mainostilaa suoraan verkosta BAT-tokeneilla, ja osa kaikista transaktioista palautetaan sekä mainostajille että käyttäjille, kun mainoksia katsotaan.

Alusta pyrkii tasapainottamaan käyttäjien yksityisyyden, julkaisijan hyödyn ja mainostajan kulutuksen hyödyntämällä BAT-tokeneita ja Brave-selainta. Tässä anonyymissä järjestelmässä käyttäjiä palkitaan siitä, että he kiinnittävät huomiota digitaalisiin mainoksiin.

Miksi BAT on ostamisen arvoinen?

BAT on oivallinen esimerkki siitä, miten hyödyketokenien avulla voidaan helpottaa monenlaisia lohkoketjun käyttötapauksia. Basic Attention Tokenin ainutlaatuinen lohkoketjuinfrastruktuuri auttaa minimoimaan mainospetokset, parantaa käyttäjien yksityisyyttä ja tarjoaa mainostajille paremmat sijoitustuotot parempien kohdentamisominaisuuksien ansiosta.

BAT:n nykyinen hinta on 0.23 dollaria. Kaikilla hyödyketokeneilla ei ole ainutlaatuista tarjontaa, mutta Basic Attention Token on erinomainen esimerkki tokenista, joka ratkaisee määrätyn ongelman avoimen lähdekoodin hajautetun pääkirjanpidon teknologian avulla. BAT on epäilemättä yksi Web3:n parhaista hyödyketokeneista.

6. Binance Coin (BNB)

Mikä on Binance Coin?

Binance Coin (BNB) on kryptovaluutta, jonka on luonut Binance, joka on päivittäisen kaupankäyntimäärän mukaan laskettuna Web3:n suurimman keskitetyn pörssin (CEX) takana. BNB:tä käytetään Binance-ekosysteemin voimanlähteenä, jolloin kauppiaat ja yritykset voivat käyttää BNB:tä erilaisiin maksuihin, kuten tokenien listautumiseen ja kaupankäyntimaksuihin keskitetyssä pörssissä.

BNB:tä käytetään myös kaasumaksujen maksamiseen Binance Smart Chainissä (BSC), joka on maailman käytetyin hajautettu lohkoketjuverkko. Se tukee räätälöityjen tokenien ja sovellusten kehittämistä, mikä on johtanut BNB:n kasvavaan hyödyllisyyteen, sillä se on välttämätöntä verkkoa käytettäessä.

BNB-tokeneita omistamalla käyttäjät voivat myös saada alennuksia kaupankäyntimaksuista käyttäessään Binance-pörssiä. Binance-vaihto tarjoaa myös panostuspalveluja, joiden avulla BNB:n haltijat voivat ansaita passiivista tuloa alustalla.

Miksi BNB on ostamisen arvoinen?

Binance on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista kryptoprojekteista, ja alustan natiivilla tokenilla on tässä ratkaiseva rooli. Se pyörittää yrityksen erilaisia lohkoketjuvaroja ja -palveluita, mukaan lukien suurinta CEX:ä ja käytetyintä lohkoketjuinfrastruktuuria.

BNB:n tämänhetkinen hinta on 307 dollaria, mikä on vähemmän kuin kaikkien aikojen korkein hinta 690 dollarissa. Yhtenä kryptoalan kattavimmista hyödyketokeneista nykyinen hintataso saattaa pitkän aikavälin sijoittajan näkökulmasta olla loistava hetki lähteä mukaan.

7. Ripple (XRP)

Mikä on Ripple (XRP)?

XRP, joka tunnetaan myös nimellä Ripple, on digitaalinen omaisuuserä, joka on suunniteltu käytettäväksi turvallisissa ja skaalautuvissa maksuissa. XRP:n loi Ripple Labs Inc. tarjotakseen pankeille ja maksupalvelujen tarjoajille välittömän ja edullisen maailmanlaajuisen maksujärjestelmän.

XRP on osoittautunut nopeammaksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi kuin perinteiset kansainväliset rahansiirtomenetelmät, sillä sen avulla käyttäjät voivat suorittaa maksutapahtumia muutamassa sekunnissa maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

XRP on yksi rahoituslaitosten suosituimmista hyödyketokeneista, koska se pystyy tarjoamaan välittömän likviditeetin rajat ylittäviin liiketoimiin. Se on kustannustehokas tapa käsitellä valuutanvaihtopyyntöjä, sillä mikä tahansa fiat-valuutta voidaan vaihtaa XRP:ksi ennen kuin transaktion arvo lähetetään sekunneissa ympäri maailmaa.

Miksi XRP on ostamisen arvoinen?

XRP:llä on edelleen valtavasti potentiaalia luotettavana ja kustannustehokkaana tapana siirtää digitaalista rahaa yli rajojen, vaikka sillä onkin parhaillaan meneillään oikeustaistelu Securities and Exchange Commissionia (SEC) vastaan.

SEC pyrkii osoittamaan XRP:n olevan arvopaperi, koska sen on luonut keskitetty yritys, kun taas Ripple väittää, että varojen keräämiseksi ei ollut Initial Coin Offering (ICO) -antia ja että XRP-suojausavainta käytetään ensisijaisesti XRP Ledger -nimisen hajautetun lohkoketjun turvaamiseen.

Monet erilaiset hyödyketokenit kuuluvat samaan kategoriaan XRP:n kanssa, sillä jonkinasteinen keskittäminen on välttämätöntä, jotta organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa. Alan odotetaan saavan XRP-jupakan myötä selkeyttä sääntelyyn, mikä voi nostaa XRP:n kokonaisarvohintaa huimasti, jos se selviää voittajana.

8. Chiliz (CHZ)

Mikä on Chiliz?

Chiliz (CHZ) on digitaalinen urheilupainotteinen fintech-alusta, joka on erikoistunut lohkoketjuteknologiaan. Sen tavoitteena on hyödyntää innovatiivista alustaa fanien sitouttamisen ja rahaksi muuttamisen mahdollisuuksien kehittämiseksi maailman johtavien urheilubrändien eduksi, mukaan lukien joukkueet, yksittäiset urheilijat ja liitot.

Chilizin teknologian avulla kannattajat voivat myös saada äänioikeuksia suosikkiurheilujoukkueissaan. CHZ-tokeneilla voi ostaa fanitokeneita käytettäväksi hallintoon osallistumiseen. Tämä ei ainoastaan sitouta faneja tehokkaammin päivittäiseen toimintaan, vaan se tarjoaa myös ylimääräisen tulovirran urheilufranchisingille.

Chilizin kautta faneilla on valta vaikuttaa suosikkiurheilulajeihinsa tavoilla, jotka eivät ole koskaan ennen olleet mahdollisia, ja samalla he saavat osallistumisestaan rahallisia palkkioita fanitokenien kautta. Chiliz on jo saavuttanut valtavan menestyksen ja solminut kumppanuussopimuksia suurten urheiluorganisaatioiden, kuten LaLiga Santanderin ja AC Milanin kanssa.

Miksi CHZ on ostamisen arvoinen?

CHZ:n haltijoilla on äänioikeus ja he voivat vaikuttaa suurten urheiluorganisaatioiden päätöksentekoon aivan uusilla tavoilla. Vastineeksi siitä, että fanit saavat äänensä kuuluviin, he saavat rahanarvoisia palkintoja. CHZ on koko tämän prosessin taustalla, jonka vuoksi se on yksi Web3:n parhaista hyödyketokeneista.

CHZ:n nykyinen hinta on 0.12 dollaria. Chiliz-ekosysteemin natiivilla kryptotokenilla on tulevaisuutta ajatellen valtava potentiaali, kiitos sen suurille urheiluyrityksille tuoman hyödyn, mikä tekee siitä yhden parhaista hyödyketokeneista ostettavaksi pitkällä aikavälillä.

9. Ethereum (ETH)

Mikä on Ethereum?

Ethereum (ETH) on lohkoketjupohjainen avoimen lähdekoodin alusta, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa ja ottaa käyttöön hajautettuja sovelluksia. Ethereum tukee itsestään toteutettavia älykkäitä sopimuksia, joissa sopimukset kirjoitetaan koodiin ja toteutetaan automaattisesti, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Ethereum hajauttaa tietojen tallentamisen ja mahdollistaa vertaisvuorovaikutuksen ilman kolmansia osapuolia, kuten pankkeja. Ethereum käyttää omaa kotimaista kryptovaluuttaansa, Etheriä, jota käytetään kaasumaksuihin aina niiden ollessa vuorovaikutuksessa lohkoketjun kanssa.

Transaktiomaksut ovat Ethereumin ensisijainen käyttökohde. Koska Ethereum tukee lähes 2 000:ta itsenäistä hajautettua sovellusta (dApp), ENS-verkkotunnuksia ja suurinta osaa ei-vaihtokelpoisista tokeneista (NFT), antaa se ETH:lle valtavan arvon Web3-ekosysteemissä.

Miksi ETH on ostamisen arvoinen?

ETH:ta on käytetty laajalti sekä sijoitusvälineenä että digitaalisena valuuttana, sillä se on vaihtoväline Web3:ssa. ETH:n hyödyllisyys vaihtovälineenä onkin ensisijainen kysynnän lähde tokenille, joka on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta.

Sen jälkeen, kun Ethereum sai The Mergen päätökseen vuonna 2022, Ethereumin lohkoketju on siirtynyt proof-of-stake-protokollaan. Tämä tekee verkosta tehokkaamman, mikä voi auttaa sitä tukemaan ajan myötä yhä useampia sovelluksia ja käyttäjiä. ETH okin varmasti yksi parhaista hyödyketokeneista ostettavaksi nyt tulevaisuuden tuottoja silmällä pitäen.

10. Yearn.Finance (YFI)

Mikä on Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) on hajautettu rahoitusalusta, jonka avulla käyttäjät voivat maksimoida ansaintamahdollisuutensa. Yearn.Financen kautta käyttäjät voivat optimoida kryptovaluuttatuoton valikoimalla automatisoituja strategioita.

YFI tarjoaa kaikki perinteisen rahoitusneuvojan tai pankin tarjoamat palvelut ilman niihin liittyviä maksuja. Se muistuttaa perinteistä hedge-rahastoa, paitsi että alusta analysoi kannattavimmat strategiat tuotonviljelyyn monissa johtavissa DeFi-projekteissa.

Yearn.Finance on käyttäjäystävällinen ja vaatii vain vähän vaivannäköä, sillä kuka tahansa voi käyttää kaikkia DeFi-palveluja yksinkertaisesti tallettamalla varoja alustalle. Sen intuitiivisen suunnittelun ja integroitujen työkalujen avulla käyttäjät voivat kasvattaa tulojaan ja samalla säästää sekä aikaa että rahaa.

Miksi YFI on ostamisen arvoinen?

YFI-hyödyketokenin haltijat saavat hallinto-oikeudet Yearn.Finance DAO:ssa. Tokeneita voi ansaita myös palkkioksi alustan panostuksista, mikä auttaa helpottamaan transaktioita ja ylläpitämään likviditeettitasoja sekä turvaamaan alustan.

Johtavana DeFi-aggregaattorina, joka tarjoaa kattavan työkalupaketin, YFI on yksi kryptomarkkinoiden parhaista hyödyketokeneista. YFI:llä on äärimmäisen rajallinen tokenomiikka, sillä liikkeessä on vain 36 666 tokenia. Sen deflatorinen rakenne teki siitä ensimmäisen krypton, jonka arvo on suurempi kuin Bitcoinin, ja tämä antaa sille suuren potentiaalin tulevien sijoitustuottojen saralla.

11. Enjin Coin (ENJ)

Mikä on Enjin Coin?

Enjin Coin (ENJ) on suosittu kryptovaluutta, joka on kehitetty käytettäväksi Enjin Networkissa. Kyseessä on Ethereum-pohjainen token, joka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan digitaalisten varojen helppo luominen lohkoketjupelaamista varten.

Enjinin avulla kehittäjät ja pelaajat voivat luoda virtuaalisia hyödykkeitä, joissa on mukautettuja toimintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pelin sisäiset kaupankäyntiominaisuudet, muuttuvat niukkuusasteet ja monet muut. ENJ-hyödyketokenit edustavat menetelmää, jolla likviditeetti voidaan lukita pelin sisäisiin digitaalisiin hyödykkeisiin, mikä tarjoaa lähes välittömän ja vähäliikkeisen kaupankäynnin lohkoketjupelien markkinapaikoille.

ENJ-hyödyketokenit palvelevat yleensä pelin sisäisten digitaalisten varojen luomista, mutta niitä voidaan käyttää myös Enjin Networkin transaktiomaksujen maksamiseen ja kehittäjien auttamiseen NFT-pohjaisten pelien luomisessa. ENJ:n kanssa yhteensopivat markkinapaikat voidaan siirtää räätälöityihin dApp-ohjelmiin, mikä auttaa tekemään lohkoketjupohjaisten pelaajien käyttäjäkokemuksesta sujuvan.

Miksi ENJ on ostamisen arvoinen?

Enjin Coinilla on laaja hyöty kattavan työkalupaketin sisältävässä Enjinin ekosysteemissä, joka auttaa nostamaan GameFi:n yleistä kehitystasoa. Pelisovellusten luomista lohkoketjuun helpottavalla ENJ:llä on tärkeä rooli lohkoketjupelaamisen vallankumouksessa.

ENJ-tokenin arvo on tällä hetkellä 0.40 dollaria, ja niiden nousupotentiaali on merkittävä. Lohkoketjupelaamisen suosion kasvaessa ENJ-toimintoja käyttävät ainutlaatuiset kryptovarat tulevat todennäköisesti yleistymään. Tämän seurauksena ENJ on yksi parhaista hyödyketokeneista, joita kannattaa ostaa juuri nyt.

12. Decentraland (MANA)

Mikä on Decentraland?

Decentraland on Ethereum-lohkoketjuun perustuva virtuaalitodellisuusalusta. Decentralandin digitaalinen valuutta on nimeltään MANA, ja sillä voi ostaa maata ja pelin sisäistä omaisuutta. Decentraland antaa käyttäjilleen täydellisen omistusoikeuden digitaaliseen omaisuuteen virtuaalimaailmassaan.

Kaikki, mitä ihmiset rakentavat Decentralandiin, kuten taidegalleriat, musiikkitilat, linnat, kaupat ja huvipuistot, pysyvät heidän omistuksessaan niin kauan kuin heillä on varaa maksaa maasta. Metaversumimaailma antaa käyttäjille ennennäkemättömän paljon mahdollisuuksia hallita pelikokemustaan, mikä on johtanut siihen, että virtuaalimaailmassa on yhä enemmän toimintaa.

Decentraland tarjoaa jännittävän mahdollisuuden ihmisille, jotka etsivät keinoja luoda tai tehdä yhteistyötä jaetussa virtuaalimaailmassa. Käyttäjät voivat tienata luomuksillaan rahaa MANA-tokenin ansiosta, joka on vaihdon väline alustan markkinapaikalla.

MANA-tokeneita käytetään LAND-paketin NFT:iden, mukautettujen avatarien, ainutlaatuisten pelinsisäisten esineiden ja monen muun ostamiseen ja myymiseen. Tokenin haltijat saavat myös hallinto-oikeuksia, sillä Decentralandilla on käytössään demokraattinen järjestelmä hajautetun autonomisen organisaationsa (DAO) kautta.

Miksi MANA on ostamisen arvoinen?

MANA-token edustaa kasvavaa alustaa, joka voi mullistaa digitaalisen maiseman tulevina vuosina. Decentraland on nopeasti kasvava hanke, joka voi tukea ihmisiä kaikkialla maailmassa niin työssä kuin vapaa-ajalla, mikä tekee MANA-hyödyketokenista yhden parhaista vaihtoehdoista pitkäaikaisiin sijoituksiin.

MANA:n nykyinen hinta on 0.58 dollaria. Se on tällä hetkellä yksi arvokkaimmista GameFi-kryptoista markkina-arvossa mitattuna. Tokenin sisäänrakennettu hyödyllisyys auttaa luomaan jatkuvaa kysyntää sen käyttämän pelimaailman suosion ansiosta. Lohkoketjuverkot voivat auttaa aloittamaan uuden peliajan, ja MANA-token voi nousta keskeiseksi toimijaksi tässä prosessissa.

Mitkä ovat parhaimmat hyödykekryptot ostettavaksi juuri nyt?

Kiistatta paras hyödyllinen krypto ostettavaksi juuri nyt on Metacade (MCADE). Sitä käytetään pelaamisesta ansaittaviin palkintoihin ketjun suurimmassa pelihallissa, ja toisin kuin muita GameFi-alustoja edustavat kolikot, MCADE tukee valtavaa määrää pelikokemuksia yhdessä paikassa.

Varhaisen vaiheen digitaalisilla valuutoilla, MCADE mukaan lukien, on valtava kasvupotentiaali. Koska Metacade tarjoaa kattavan pelikokemuksen ja runsaat palkitsemismahdollisuudet käyttäjille, sen odotetaan laajalti nousevan johtavaksi nimeksi GameFi-sektorilla.

Kryptojen UKK

Mikä on hyödyketoken?

Kryptovaluutta tarjoaa tyypillisesti hyötyjä tietyllä alustalla, kun se luokitellaan vaihtovälineeksi, joka helpottaa vertaisliiketoimintaa. Tämä erottaa hyödyketokenit digitaalisista valuutoista, sillä niitä käytetään arvon siirtämiseen yhdeltä riippumattomalta osapuolelta toiselle digitaalista tavaraa, palvelua tai omaisuutta vastaan.

Millä kryptoista on todellista hyötyä?

Useimmilla kryptovaluutoilla on todellista hyötyä. Itse asiassa on vain harvoja kryptovaluuttoja, joilla ei ole minkäänlaista hyötyä. Merkittäviä poikkeuksia ovat meemikolikot ja huijaustokenit; meemikolikoita voidaan kuitenkin silti käyttää vaihtovälineenä niin kauan kuin lohkoketjussa on likviditeettiä.

Mitkä altcoinit ovat hyödyllisimpiä?

Merkittävillä projekteilla, mukaan lukien Binance, AltSignals ja Metacade, on laajalla käytettävyydellä varustetut natiivit tokenit. Jokainen hanke tarjoaa jotain ainutlaatuista lohkoketjun käyttäjille, ja hyödyketokenit mahdollistavat kullekin ekosysteemille toimimisen eri tavoin.

