7 parasta ICO:a ostettavaksi vuonna 2023

Krypto-ICO:t ja ennakkomyynnit ovat tuottavimpia sijoitusmahdollisuuksia. Lupaavien kryptoprojektien varhaiset sijoittajat voivat usein nauttia suurista sijoitusvoitoista, mikä tekee seuraavan satakertaisen tuoton tuottavan helmen löytämisestä palkitsevan yrityksen.

Tässä joitakin parhaita kryptojen ICO:ja ja niiden ennakkomyyntejä, jotka tullaan lanseeraamaan nyt:

Metacade (MCADE)

Brigade Thugs (BTHG)

Artyfact (ARTY)

Metablaze (MBLZ)

Fancythattoken (FNCY)

EstateX (ESX)

Mr Bob Token (MRBOB)

1. Metacade (MCADE)

Metacade on yksi parhaista ICO:ista, joita kannattaa ostaa nyt. Alustassa yhdistyvät rento ja kilpailullinen pelattavuus, mikä tarjoaa kattavan GameFi-kokemuksen. Metacaden erilaisten pelattavien pelien määrä tekee siitä ketjun suurimman pelihallin, ja jokainen pelikokemus tarjoaa käyttäjilleen parhaat uudet ICO-pelimekaniikat.

Tämän lisäksi Metacade tarjoaa myös sosiaalisen keskuksen Web3-käyttäjille. Sosiaalinen keskittymä tarjoaa Metacaden parhaiden uusien kryptopelien lisäksi muita ansaintamekanismeja, kuten Create2Earn, Compete2Earn ja Work2Earn. Keskittyminen Metacaden sosiaalisen aspektin rakentamiseen tekee siitä yhden parhaista uusista ICO:ista, joita kannattaa ostaa nyt.

Create2Earn on yksi parhaista projektiin suunnitelluista ominaisuuksista. Metacade palkitsee sisällöntuottajat MCADE-tokeneilla alfojen jakamisesta, peliarvostelujen lähettämisestä ja vuorovaikutuksesta muiden käyttäjien Metacade -postausten kanssa. Tämä kannustaa GameFi-tiedon jakamiseen Metacadessa ja auttaa lisäämään yhteisöllisyyttä alustalla.

Ja lopuksi, MCADE-token on yksi vuoden 2023 parhaista ICO:ista, koska se luo käyttäjille uusia työmahdollisuuksia Work2Earn-mekaniikan avulla. Tämä yhdistää kryptoharrastajat palkalliseen työhön Web3:ssa, jossa tehtävät vaihtelevat osa-aikaisista kokoaikaisiin tehtäviin. Metacade on epäilemättä yksi parhaista nyt ostettavista kryptoista.

2. Brigade Thugs (BTHG)

Kuten Metacade, myös Brigade Thugs pyrkii tarjoamaan laajan GameFi-kokemuksen, minkä vuoksi projekti on yksi parhaista ICO:ista, joita kannattaa ostaa nyt. Tämä play-to-earn-taistelupeli tarjoaa useita erottuvia ominaisuuksia, kuten integroituja taloudellisia palkintoja ja näennäisesti loputtomia NFT:n muokattavia vaihtoehtoja.

Pelaajat voivat tutkia laajaa maailmaa ja suorittaa tehtäviä ansaiten samalla taloudellisia palkintoja edistymisestään. Brigade Thugs on pohjimmiltaan taistelupeli, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat liittyä yhteen ja taistella pelissä olevaa asutusta uhkaavia vihollisheimoja vastaan.

BTHG on hiljattain aloittanut tokenien ennakkomyynnin, mikä antaa varhaisen vaiheen kryptosijoittajille harvinaisen tilaisuuden päästä mukaan sijoittamaan yhteen parhaista uusista ICO:ista ennen kuin se lanseerataan laajempaan tarjontaan. Alustasta tulee varmasti suosittu nimike GameFi-sektorilla, sillä se tarjoaa dynaamisen pelattavuuden, syvällisen juonen ja runsaasti kannustimia, jotka pitävät pelaajat pelaamassa tuntikausia.

3. Artyfact (ARTY)

GameFi jatkaa laajentumistaan koko lohkoketjussa, ja Artyfactin koukuttava pelattavuus ja kehittynyt grafiikka tekevät siitä yhden parhaista uusista ICO-projekteista, joihin kannattaa sijoittaa. Artyfactia kuvataan yhdeksi varhaisimmista AAA-pelilaatuisista projekteista, ja se tarjoaa ajan myötä mullistavan pelikokemuksen.

Yhdistämällä Unreal Engine 5:n ja Binance Smart Chainin, Artyfact pystyy tukemaan erittäin skaalautuvaa ja todella mukaansatempaavaa pelikokemusta lohkoketjussa. Virtuaalimaailmassa on monia NFT-keräilyesineitä, joita pelaajat voivat löytää ja avata, ja jokaisella niistä on vakiintunut taloudellinen arvo.

Yhtenä parhaista nyt ostettavista kryptoista ARTY-token on edelleen varhaisimmassa investointivaiheessa. Niille, jotka uskovat, että Artyfact-projektissa on pitkän aikavälin mahdollisuuksia, tämä tapahtuma voi tuottaa suuria tuottoja. Pelillä on vahva sovitus tuotemarkkinoiden ja kyky kasvaa eksponentiaalisesti, jos se pystyy lunastamaan varhaisen lupauksensa tulevaisuudesta.

4. Metablaze (MBLZ)

Metablaze-alusta tarjoaa ainutlaatuisen pelikokemuksen, jota tukevat eräät edistyneimmistä lohkoketjuominaisuuksista, mikä tekee siitä epäilemättä yhden parhaista uusista ICO:ista, joita kannattaa ostaa nyt.

Monien innovatiivisten peliominaisuuksien ja -mekaniikoiden ansiosta Metablazesta tulee varmasti yksi genrensä rakastetuimmista kryptopeleistä. Ytimeltään Metablaze on NFT-keräilykorttipeli ja kärkiehdokas parhaiden uusien ICO:iden joukkoon. Yhtenä parhaista uusista kryptopeleistä pelaajat voivat ostaa, myydä ja kerätä NFT:itä samalla, kun he ansaitsevat tuloja tasaisesti P2E-mekaniikan avulla.

Käyttäjät voivat tutkia avointa maailmaa löytääkseen aarteita, taistella ympäristöä tai muita pelaajia vastaan ja suorittaa haasteita. Koska tämä uusi projekti tuo tulevaisuudessa valtavasti potentiaalia, Metablazen ennakkomyynti on yksi parhaista uusista ICO:ista, joihin kannattaa sijoittaa nyt.

5. Fancythattoken (FNCY)

I Fancy That -brändi esittelee nyt Fancythattokenin – uuden lohkoketjussa olevan tokenin, joka helpottaa digitaalisten varojen maksamista. FNCY:n avulla käyttäjät voivat käsitellä maksutapahtumia alustalla räätälöidyn kryptovaluuttalompakon ja -vaihdon kautta, joka sopii täydellisesti yrityksen tarpeisiin.

FNCY:n julkaisu sisältää useita lohkoketjupalveluja, jotka antavat haltijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, mikä on keskeinen syy siihen, miksi se on yksi parhaista ICO:ista, joita kannattaa ostaa nyt. Alusta antaa tokenin ostajille pääsyn laajaan valikoimaan tuotemerkin tarjoamia kiinteistötuotteita, jotka ulottuvat useille tärkeille toimialoille.

Kryptolompakko ja integroitu digitaalisten varojen vaihto tarjoavat kenelle tahansa helpon tavan tehdä liiketoimia hajautettujen teknologioiden avulla. Tämän lisäksi I Fancy That lanseeraa Visa debit -kortin, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää FNCY-tokeneitaan kaupoissa ympäri maailmaa sekä helposti että alhaisin maksuin. Yhtenä parhaista tällä hetkellä käynnissä olevista uusista ICO:ista FNCY-tokenien ennakkomyynti on loistava sijoitusmahdollisuus.

6. EstateX (ESX)

EstateX on vallankumouksellinen lohkoketjuratkaisu, joka avaa kiinteistömarkkinat kiinnostuneille osapuolille maailmanlaajuisesti. Tämän fraktaalisen sijoitusmenetelmän avulla käyttäjät voivat ostaa osan monista kiinteistöistä, ja jokaista listattua kiinteistöä voidaan ostaa, myydä ja kaupata voitolla.

Lisäksi EstateX:n ainutlaatuinen arvo piilee siinä, että se on helppokäyttöinen sisäänpääsy kiinteistöalalle ja mahdollistaa pääsyn kiinteistösijoittamiseen. Tästä syystä ESX ICO on lupaava sijoitusmahdollisuus, joka voi tuottaa suuria voittoja tulevina vuosina.

EstateX on yksi parhaista uusista ICO:ista, joita kannattaa ostaa nyt, koska siinä yhdistyvät perinteinen kiinteistösijoittaminen ja upouusi teknologia, ja se voi kaapata merkittävän osan markkinoista. EstateX on paras uusi krypto, jota kannattaa kokeilla kaikille, jotka haluavat käydä kauppaa tokenisoitujen kiinteistöjen kanssa.

7. Mr Bob Token (MRBOB)

Mr Bob on ainutlaatuinen meemien inspiroima GameFi-alusta, jossa yhdistyvät lohkoketjupelaamisen ja virtuaalitodellisuusteknologian parhaat elementit. Laajassa metaversumimaailmassa käyttäjät voivat tutkia vapaasti, saada ystäviä Mr Bobissa ja ansaita integroituja taloudellisia palkintoja pelistä ansaitsemiseen -mekaniikan avulla.

Mr Bob on yksi parhaista uusista ICO:ista, jotka lanseerataan juuri nyt, ja se tarjoaa loputonta hauskanpitoa kehittyneiden kannustinrakenteiden avulla. Tämäntyyppiset projektit ovat historiallisesti menestyneet hyvin, mikä korostaa Mr Bobin potentiaalia yhtenä parhaista nyt ostettavista kryptoista.

MRBOB-token lanseerataan krypton ennakkomyyntitapahtuman aikana. Nämä ICO:t voivat olla Web3:n tuottoisimpia investointimahdollisuuksia, ja Mr Bobin hauska GameFi-alusta voi auttaa kaikkia varhaisia osallistujia tekemään vaikuttavia voittoja. Se on varmasti yksi parhaista nyt ostettavana olevista kryptoista kaikille, jotka haluavat monipuolistaa sijoitussalkkuaan alkuvaiheen jalokivillä.

Vuoden paras sijoitusmahdollisuus?

Metacade rakentaa ketjun suurinta pelihallia, jossa on suurin valikoima P2E-pelejä kaikilla kryptoalustoilla. Tämän lisäksi hanke auttaa edistämään GameFi:n kehitystä luomalla työpaikkoja lohkoketjun käyttäjille ja rahoittamalla kehittäjiä Metagrants-ohjelman kautta.

Kun parhaalle uudelle kryptoprojektille on näin suuri pitkän aikavälin potentiaali, MCADE-tokenin presale on itsestäänselvyys. Token käynnistyi vain 0,008 dollarilla per token, ja se nousee 0,02 dollariin koko tapahtuman ajan. Tämä antaa sijoittajille vain rajoitetun ajan päästä mukaan tämän listan ykkösprojektiin, varsinkin kun presalen odotetaan olevan loppusuoralla.