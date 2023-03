GameFi-ala valmis räjähdysmäiseen nousuun vuonna 2023 – esittelyssä 12 parasta GameFi-kryptotokenia sijoitettavaksi juuri nyt

Vuosi 2023 voi olla vuosi, jolloin GameFi kääntyy todella nousuun. Mukaan tulee yhä useampia jännittäviä GameFi-hankkeita samalla kun perinteinen peliteollisuus näyttää muuttuvan lopullisesti.

Parhaat GameFi-hankkeet tarjoavat integroituja taloudellisia palkkioita pelaajille eri peligenreissä. Jos haluat sijoittaa lohkoketjupelaamiseen pitkällä tähtäimellä, tässä on 12 parasta hanketta, joita sektorilla on tarjota:

1. Metacade (MCADE)

Mikä on MCADE?

Metacade sisältää Web3:n laajimman valikoiman lohkoketjupelikokemuksia, sillä uusi GameFi-projekti tarjoaa monenlaisia pelejä pelattavaksi. Toisin kuin perinteisissä verkkopeleissä, Metacade antaa kenelle tahansa mahdollisuuden ansaita pelin sisäisiä palkintoja hauskanpidon ja verkossa kilpailemisen lomassa.

Tässä metaversumissa on tarjolla laaja valikoima nimikkeitä, joissa yhdistyvät rento ja kilpailullinen pelaaminen. GameFi-kokemus on erittäin kattava. Tarjoamalla kehittyneitä kannustinrakenteita ja esittelemällä lohkoketjupelaamisen viimeisimpiä trendejä projektista pyrkii tulemaan Web3-käyttäjien keskeiseksi keskukseksi.

Metacaden Create2Earn-ominaisuus palkitsee sisällöntuottajat MCADE-tokeneilla heidän panoksestaan yhteisölle. Tähän voi kuulua peliarvostelujen julkaiseminen, alfa- ja peliaineistojen jakaminen sekä vuorovaikutus muiden jäsenten viestien kanssa.

Tämän lisäksi Metacade mainostaa avoimia työpaikkoja joissakin Web3:n kuumimmissa start-up-yrityksissä. Näin kryptoharrastajat voivat aloittaa uran Web3:ssa, sillä Metacaden Work2Earn-ominaisuus on suunniteltu laajentamaan lohkoketjutyövoimaa. Tämä voi ajan myötä edistää alan yleistä innovaatiotasoa.

Metacaden Metagrants-ohjelma on myös erityisesti suunniteltu edesauttamaan GameFin edistymistä. Yhteisö voi äänestämällä päättää, mitkä uudet lohkoketjupelit ovat parhaita, ennen kuin hanke tarjoaa rahoitusta kehitystiimille. Tämä auttaa varmistamaan, että parhaat GameFi-hankkeet voivat kehittyä ja päästä markkinoille.

Miksi MCADE on ostamisen arvoinen?

MCADE-token on juuri lanseerattu presale-tapahtuman aikana. MCADE-presale on ollut tähän mennessä valtava menestys, sillä projekti on kerännyt $12.9m 17 viikon aikana tapahtuman alkamisesta lähtien.

MCADE:n presalen menestys on osoitus sen houkuttelevasta tarjonnasta, sillä lohkoketjupelaajat ympäri maailmaa pääsevät käsiksi laajaan alustaan, joka tarjoaa avokätisiä kryptovaluuttapalkkioita. Web3-pelit tarjoavat yleensä vain yhden pelivaihtoehdon, mutta Metacade tarjoaa monia.

Toistaiseksi MCADE:n hinta on vain $0.02, ja se on presalen viimeisessä vaiheessa ennen pörsseihin listautumista. Asiantuntijat ennustavat uudelle tokenille merkittäviä voittoja, sillä sen ainutlaatuinen tarjonta Web3:ssa voi johtaa siihen, että siitä tulee yksi alan parhaista GameFi-hankkeista.

2. STEPN (GMT)

Mikä on GMT?

STEPN on innovatiivinen ”move-to-earn” -ekosysteemi, jonka avulla kuluttajat voivat ansaita palkintoja StepN-alustan vaiheita suorittamalla. StepN:n innovatiivinen palkitsemisjärjestelmä ei edellytä käyttäjiltään mitään rahallista panosta ja vaatii vain muutaman sekunnin vaivannäköä kunkin askeleen suorittamiseen.

STEPN:n vallankumouksellinen kannustinmalli herätti merkittävää kiinnostusta, kun STEPN-token lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2022. Alusta hyödyttää käyttäjiään reaaliaikaisilla rahallisilla palkkioilla jostain sellaisesta, mitä he tekevät joka päivä.

STEPN:n avulla käyttäjät voivat liikkua nopeammin ja kulkea lyhyemmän matkan perinteisiin järjestelmiin verrattuna, jolloin he voivat maksimoida voittonsa mahdollisimman pienellä vaivalla. StepN:stä on nopeasti tulossa alan markkinajohtaja, joka muuttaa lohkoketjupelaamisen play to earn -mallia sisällyttämällä siihen uusia sosiaalisia käyttötapauksia.

Miksi GMT on ostamisen arvoinen?

GMT on vasta vuoden ikäinen, mutta se on jo nyt saanut aikaan merkittävän jalanjäljen Web3:ssa. STEPN-alusta on ainutlaatuinen ja innovatiivinen modifikaatio suosituista lohkoketjupelimekaniikoista, mikä voi johtaa siihen, että siitä tulee yksi parhaista GameFi-hankkeista kryptoalalla.

Saavutettuaan kaikkien aikojen huippunsa neljässä dollarissa kryptotalven 2022 aikana, STEPN:n arvo on nyt vain 0.40 dollaria. Asiantuntijat ennustavat uudelle tokenille yli kymmenkertaisia voittoja, kun se palaa takaisin edelliseen huippuunsa ja siirtyy hinnanmuodostukseen tulevina vuosina.

3. Illuvium (ILV)

Mikä on ILV?

Illuvium eli ILV on Ethereum-alustalle rakennettu lohkoketjupeli. Se on laajaan avoimen maailman metaversumiin sijoittuva fantasiamaailma, jossa pelaajat voivat vapaasti tutkia vaikuttavaa virtuaalimaisemaa. Illuvium yhdistää fotorealistisen grafiikan ja syvällisen juonen sitouttaakseen pelaajia, mikä tekee siitä yhden halutuimmista GameFi-peleistä.

Pelaajat voivat kerätä harvinaisia olentoja, joita kutsutaan Illuvialeiksi, sekä taistella ja käydä niillä kauppaa Illuvium-areenalla ansaitakseen kryptovaluuttapalkintoja. Muodostamalla kiltoja ja yhteistyöliittoja pelaajat voivat pelata suoraan muiden lohkoketjupelaajien kanssa, mikä tuo peliin yhteistyöelementin.

Illuviumin avulla pelaajat voivat myös käydä kauppaa kerättävillä esineillä ei-vaihtokelpoisina-tokeneina (NFT), joita ovat esimerkiksi IlluviCrafts ja IlluviShares. Lohkoketjuteknologian lisääminen varmistaa, että kaikki pelaaminen on läpinäkyvää ja turvallista. Pelaajat voivat saada voitoistaan välittömästi palkintoja, joilla on luontaista rahallista arvoa.

Miksi ILV on ostamisen arvoinen?

Illuviumia on kuvailtu lohkoketjussa toimivaksi aidoksi AAA-peliksi sen kehittyneen grafiikan ja laajan avoimen maailman kartan ansiosta. Fantasiapelaajat voivat nauttia massiivisesta avoimesta maailmasta täynnä uusia kokemuksia, ja hyötyä samalla lohkoketjun eduista omistamalla pelissä olevia esineitä ja digitaalisen valuutan palkintoja.

Illuvium-tiimi on yksi viime vuosien parhaista GameFi-projekteista, ja sen edistyminen on ollut nopeaa. ILV-token kiipesi kaikkien aikojen korkeimpaan lukemaansa, lähes 2 000 dollariin, vuoden 2021 härkämarkkinoiden aikana, ja nyt sen arvo on alle sadan dollarin. Tämä saattaa olla loistava ajoitus sisäänpääsylle yhteen lupaavimmista GameFi-tokeneista vuonna 2023.

Koska kierrossa on vain 2,2 miljoonaa ILV-tokenia, se on yksi harvinaisimmista GameFi-kryptoista Web3:ssa. Illuviumin kysynnän kasvaessa sijoittajat voivat luottaa siihen, että pelinsisäinen valuutta ILV saa takaisin suuren osan aiemmasta arvostaan, kun se pyrkii rikkomaan 1 000 dollarin rajan.

4. ApeCoin (APE)

Mikä on APE?

ApeCoin (APE) on äskettäin julkaistu APE-säätiötä edustava token. Vaikka ApeCoin ei ole varsinaisesti GameFi-projekti, sen tavoitteena on aloittaa internetin uusi aikakausi kannustamalla metaversumipohjaisten yhteisöjen kehittämistä. Tämä on johtanut siihen, että APE-säätiö on tukenut useita huippuluokan GameFinance-projekteja, kuten Othersidea.

Otherside on suuri avoimen maailman metaversumi, jota pidetään yleisesti yhtenä parhaista tällä hetkellä kehitettävistä GameFi-hankkeista. Peli on virtuaalitodellisuusmaailma, joka on täynnä jännittäviä tehtäviä ja upeita maisemia, ja jossa pelaajat voivat ansaita kryptovaluuttapalkkioita pelissä edistymisestä.

APE Foundation, joka on saanut inspiraationsa Yuga Labsin Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT-kokoelmasta, on hajautettu autonominen organisaatio ( DAO ), joka auttaa hallitsemaan Othersiden ja muiden APE-ekosysteemin projektien kehitystä. Tämä antaa sille tärkeän roolin GameFi-yritysten menestyksen edistämisessä Web3:ssa.

Miksi APE on ostamisen arvoinen?

APE on yksi Web3:n suosituimmista hallintotokeneista. Kaikki omistajat saavat äänioikeuden ApeCoin DAO:ssa, joka määrittää, miten APE-säätiö toimii. Kun otetaan huomioon tiimin aiemmat onnistumiset projektin takana, on kyseessä vahva käyttötapaus kryptotokenille.

APE:n arvon odotetaan nousevan merkittävästi ennen kuin kovasti odotettu GameFi-projekti, Otherside, julkaistaan. APE-säätiön panos voi ajan myötä mullistaa perinteisen peliteollisuuden, sillä lohkoketjupelien ekosysteemi näyttää kasvavan, kiitos mahdollisuuden ansaita pelin sisäisiä varoja virtuaalimaailmoja tutkimalla.

Toistaiseksi APE-tokenin arvo on viisi dollaria. Koska token lanseerattiin vuonna 2022, sillä on suuri tuottopotentiaali tulevaisuudessa, sillä se ei ole vielä täysin päässyt hinnanmuodostukseen kryptohärkämarkkinoiden aikana. Näin ollen APE-token voi hyvinkin olla loistava vaihtoehto kaikille, jotka haluavat sijoittaa metaversumipohjaisen pelaamisen tulevaisuuteen.

5. Decentraland (MANA)

Mikä on MANA?

Decentraland (MANA) Ethereum-lohkoketjuun sijoittuva virtuaalimaailma. Sen avulla käyttäjät voivat luoda, kokea ja ansaita rahaa sisällöstä ja sovelluksista virtuaaliympäristössä. Tämä ainutlaatuinen tarjonta on keskeinen syy siihen, miksi Decentralandista on tullut yksi Web3:n johtavista GameFi-hankkeista, sillä kuka tahansa voi rakentaa täysin muokattavia luomuksia ostetun maan päälle.

Decentraland hyödyntää pelien NFT:itä tarjotakseen omistusoikeudet pelin sisäisiin omaisuuseriin, kuten tontteihin ja muihin omistettaviin esineisiin, kuten rakennuksiin, taideteoksiin, vaatteisiin ja asusteisiin, jotka Decentralandin käyttäjät ovat luoneet.

MANA on Decentralandin natiivi token, jota voidaan käyttää universumissa tapahtuviin transaktioihin tai muuntaa omaisuudeksi. Toisin kuin perinteisissä videopeleissä, Decentralandissa kuka tahansa voi ostaa, myydä ja vaihtaa kokonaisia karttaosuuksia. Tämä antaa pelaajille enemmän valtuuksia maailman rakentamiseen kuin koskaan aikaisemmin.

Miksi MANA on ostamisen arvoinen?

MANA on yksi GameFin kärkihankkeista ainutlaatuisen tarjontansa ansiosta, ja se voi ajan mittaan laajentua lisäpalveluihin. Decentraland-alustalla on monia erilaisia GameFi-hankkeita ja räätälöityjä kokemuksia, kuten Las Vegas -tyylinen uhkapeli ja play-to-earn-taistelukurssit.

Decentralandilla on potentiaalia kasvaa ajan myötä, sillä selainpohjainen alusta on täysin käyttäjiensä ohjaama. Kuka tahansa voi ostaa maata Decentralandista MANA-tokeneilla, mikä antaa MANA:lle luontaisen hyödyllisyyden ja jatkuvasti kasvavan kysynnän.

Tällä hetkellä MANA on hinnoiteltu 0.60 dollariin sen laskettua 90 % kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan. Se kohtaa voimakasta vastarintaa yrittäessään vallata takaisin tämän aiemman hintatason, mutta monet asiantuntijat uumoilevat sen pystyvän muodostamaan ajan myötä uusia huippuja. Tämä tekee siitä yhden parhaista GameFi-kryptoista, joita kannattaa ostaa juuri nyt.

6. Axie Infinity (AXS)

Mikä on AXS?

Axie Infinity (AXS) on lohkoketjupohjainen keräilypeli, jossa pelaajat voivat ostaa, kasvattaa ja taistella axieiksi kutsuttuja fantasiaolentoja virtuaaliympäristössä. Axieilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka voi avata suorittamalla erilaisia tehtäviä ja haasteita.

Axie Infinityä pelaamalla pelaavat voivat maksimoida axiensa tehon keräämällä ja kauppaamalla lisää NFT:tä. Tämä antaa pelaajille etulyöntiaseman taistelussa ja auttaa heitä ansaitsemaan pelissä palkintoja AXS-tokenien muodossa.

AXS:ää käytetään pelaajien edistymisen palkitsemiseen, jonka lisäksi se toimii myös Axie Infinity -markkinapaikan päävaluuttana. AXS helpottaa käyttäjien harvinaisten axien keräämistä ja kauppaa, kun he pyrkivät rakentamaan parhaan kokoelman, jolla he voivat päihittää kaikki kilpailijat.

Miksi AXS on ostamisen arvoinen?

Axie Infinitystä tuli Web3:n laajimmin käytetty GameFi-alusta vuoden 2021 nousukauden aikana, jolloin se alkoi houkutella lähes kaksi miljoonaa päivittäin aktiivista käyttäjää. Tämä on osoitus sen pelaamisen koukuttavuudesta, mikä tekee siitä yhden parhaista GameFi-projekteista.

AXS:n hinta on kuitenkin viime aikoina kärsinyt, kun ainutlaatuinen peliä varten rakennettu GameFi-protokolla, Roning Bridge, hakkeroitiin. Kyseessä oli Web3:n historian suurin hakkerointi, sillä yli 600 miljoonaa dollaria käyttäjien varoja menetettiin. AXS:n arvo on nyt vain kymmenen dollaria, kun sen arvo oli parhaimmillaan 160 dollaria tokenia kohden.

Axie Infinity -tiimi on jo parantanut alustan turvallisuusprotokollaa, ja peli houkuttelee yhä puoleensa merkittävän pelaajajoukon. Monet sijoittajat ovat ennakoineet, että AXS toipuu ajan myötä, joten kymmenen dollarin hintataso on loistava hetki lähteä mukaan pitkällä tähtäimellä.

7. Yield Guild Games (YGG)

Mikä on YGG?

Yield Guild Games (YGG) tukee lohkoketjupohjaisia pelejä keskittymällä pelaajien ja kryptotalouden yhdistämiseen. DAO:na projektin keskeisenä tavoitteena on kerätä NFT:itä pelin sisällä, jotta ne voitaisiin optimoida pelinsisäistä taloutta varten ja tuottaisivat voittoa osakkeenomistajille.

YGG ostaa pelin sisäisiä omaisuuseriä, olivatpa ne sitten virtuaalisia maapalstoja, harvinaisia keräilyesineitä ja tai jotain muuta. Sen jälkeennäitä omaisuuseriä vuokrataan pelaajille, jotka vaihtavat asianomaisen GameFi-hankkeen natiivin tokenin käyttääkseen sitä.

Yield Guild Gamesin ydinajatus on, että kun parhaiden GameFi-projektien suosio kasvaa ajan myötä, pelin sisäisten omaisuuserien arvo nousee tarjonnan niukkuuden ja kysynnän lisääntymisen myötä. Yield Guild Games omistaa massiivisen kokoelman NFT-keräilyesineitä eri GameFi-alustoilla, ja sillä on ainutlaatuinen tavoite tulevaa kasvua varten.

Miksi YGG on ostamisen arvoinen?

YGG-token oli korkeimmillaan kymmenessä dollarissa vuoden 2021 härkämarkkinoiden aikana, ja sen jälkeen se on laskenut 0.30 dollariin. Tämä johtuu suurelta osin laajalle levinneestä kryptotalvesta, joka on vaikuttanut suurimpaan osaan markkinoista, mukaan lukien keräilykryptot ja kaikki GameFi-kryptot.

Yield Guild Gamesin hinnanlasku on suora seuraus tästä, sillä pelin sisäisten varojen arvo vaikuttaa DAO:hon ja sen hallintatokeniin. DAO perustuu ajatukseen siitä, että pelin sisäisten NFT:iden arvo nousee ajan myötä. Pelatessa NFT:t saattavat halventua houkutellakseen käyttäjiä maailmanlaajuisesti. Olemassa olevat ja vähäiset NFT:t tulevat erittäin todennäköisesti nousemaan vuoden 2023 alun hintatasosta.

Yield Guild Gamesin odotetaan nousevan 0.30 dollarin hinnasta, mikä tekee siitä yhden parhaista GameFi-projekteista ostettavaksi juuri nyt. YGG-tokeniin vaikuttaa suoraan koko lohkoketjupelisektorin menestys, mikä tekee siitä mielenkiintoisen sijoitusmahdollisuuden.

8. The Sandbox (SAND)

Mikä on SAND?

The Sandbox -metaversumissa ihmiset voivat kokoontua yhteen luodakseen, omistaakseen ja muuttaakseen rahaksi omia videopelikokemuksiaan. Alustassa yhdistyvät lohkoketju, 3D-pelivarat ja kryptovaluuttapalkkiot, mikä mahdollistaa ennennäkemättömän käyttäjähallinnan ja sisällön omistajuuden.

Natiivin ERC-20 SAND-tokenin avulla The Sandboxin pelaajat voivat luoda, ostaa, kaupata ja muuttaa rahaksi omia pelejään. Tähän voi sisältyä keräilyesineitä, esineitä maailman rakentamista varten ja jopa kokonaisia pelejä, joissa on muokattavissa olevat säännöt. SAND-ekosysteemi korostaa digitaalisen pelaamisen voimaannuttamista, sillä sen avulla tekijät voivat ansaita palkkioita peli-ideoidensa jakamisesta muiden kanssa.

The Sandbox kannustaa tasapuoliseen ympäristöön, joka edistää luomusten vapaata markkinavaihtoa, sillä The Sandbox -ekosysteemi sisältää integroidun NFT-markkinapaikan, jossa pelinkehittäjät voivat myydä luomuksiaan. SAND-token on alustan vaihtoväline, joka minimoi kehittäjien palkkiot ja palkitsee käyttäjiä heidän luovuudestaan.

Miksi SAND on ostamisen arvoinen?

Koska The Sandbox on asettanut käyttäjien tuottaman sisällön (UGC) etusijalle pelin perustana, siitä on tullut yksi Web3:n parhaista GameFi-projekteista. Markkina-arvossa mitattuna SAND on tällä hetkellä arvokkain GameFi-krypto, mikä osoittaa pelimuodon suosion ja ainutlaatuisuuden.

Monet ovat kuvailleet The Sandboxia Minecraftin kaltaiseksi, paitsi että siinä on integroituja taloudellisia etuja. Koska Minecraftilla on maailmanlaajuinen vetovoima, sijoittajat voivat myös luottaa siihen, että The Sandboxin kysyntä säilyy ennallaan myös jatkossa.

Toistaiseksi SAND-tokenin arvo on 0.70 dollaria. Yhtenä GameFin parhaista tokeneista sen odotetaan saavuttavan lähivuosina 7.50 dollarin ennätyksensä tulevina vuosina. Näin ollen 0.70 dollarin hintataso voi olla täydellinen tilaisuus päästä mukaan pitkällä aikavälillä.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Mikä on ALICE?

My Neighbour Alice (ALICE) on uudenlainen lohkoketjupelialusta, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja luoda omia virtuaalimaailmojaan. Pelaajat voivat suunnitella avatareja, muokata kiinteistöjä ja viljellä omaisuutta, ja kaikki tämä tapahtuu NFT:iden avulla.

ALICE:n ainutlaatuinen talous perustuu ALICE-tokeniin, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa tavaroilla tai tehdä yhteistyötä yhteistyöprojekteissa. My Neighbour Alice käyttää innovatiivista lohkoketjuteknologian, digitaalisten omaisuuserien hallinnan ja älykkäiden sopimusten yhdistelmää mahdollistaakseen käyttäjilleen kokonaisvaltaisen pelikokemuksen.

Tämä ainutlaatuinen alusta on avoin kaiken tasoisille pelaajille loputtomiin seikkailuihin lohkoketjussa. Se on suunniteltu vetoamaan sekä perinteisiin että lohkoketjuun perustuviin pelimarkkinoihin, sillä peli ottaa suositun genren ja muokkaa sen uudelleen, mahdollistaen näin pelin sisäisen omaisuuden kaupan ja taloudellisten palkkioiden ansaitsemisen.

Miksi ALICE on ostamisen arvoinen?

My Neighbour Alice -pelistä tuli yksi parhaista GameFi-projekteista kasvettuaan nopeasti sen jälkeen, kun se lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2021. Peli on vielä suhteellisen uusi, mutta se on jo kerännyt ympärilleen huomattavan käyttäjäkunnan.

GameFi-projekti on saanut innoituksensa Animal Crossingista, jota ovat pelanneet miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. ALICE saattaa ajan mittaan kilpailla vastineensa kanssa, sillä se yhdistää parhaat pelielementit lohkoketjupohjaisiin lisäetuihin.

ALICE:n arvo on tällä hetkellä vain 1.84 dollaria laskettuaan yli 90 % kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan. Tämä antaa sille merkittävää nousupotentiaalia, joten se voi kasvaa huomattavasti nykyisestä hintatasosta pelin kehittyessä ja houkutellessa lisää käyttäjiä.

10. Game of Silks (SILK)

Mikä on SILK?

Game of Silks on NFT:n keräilypeli, joka liittyy täysiveriseen hevosurheiluun todellisessa maailmassa. Pelaajat voivat ostaa oikeita hevosia edustavia NFT:itä ja omistaa tallien osakkeita kasvattaakseen uusia täysiverisiä hevosia.

Peli on digitoitu versio todellisesta hevosten kasvatuksesta, jossa merkittävät riskit voivat vahingoittaa tietyn hevosen kykyä voittaa kilpailuja. Pelaajat ostavat hevosia NFT:nä ja saavat reaaliaikaisia päivityksiä niiden kunnosta. Monet täysiveriset hevoset eivät kuitenkaan koskaan pääse kisoihin, eivätkä useimmat niistä milloinkaan voita.

Jos pelaaja ostaa kilpailussa voittavan NFT:n, hevonen ei välttämättä silti ole jalostuskelpoinen. Mikäli pelaaja ostaa siitoshevosen, se ansaitsee pisteitä ja tokenpalkintoja sen mukaisesti. Game of Silks on innovatiivinen käyttötapaus lohkoketjupelaamiselle, sillä pelaajat voivat ansaita kryptovaluuttapalkkioita sen mukaan, miten hyvin hevoset suoriutuvat reaalimaailmassa.

Miksi SILK on ostamisen arvoinen?

SILK on uusi token, joka vetoaa kaikkiin, jotka haluavat omistaa oman kilpahevosen. Pelin keskeisenä elementtinä on, että käyttäjät voivat ostaa hevosia varsoina ja seurata niiden kasvua mestariksi eräissä maailman suurimmista tapahtumista.

Jos pelaaja ostaa menestyvän hevosen, palkinnot voivat olla suuria, aivan kuten oikeassakin maailmassa. Digitaalisen ja fyysisen maailman yhdistävä Game of Silk on ainutlaatuinen ja innovatiivinen käyttötapaus lohkoketjupelaamiselle, joka voi ajan myötä mullistaa hevosurheilun.

11. Splinterlands (SPS)

Mikä on SPS?

Splinterlands on NFT-keräilykorttipeli, jossa pelaajat voivat rakentaa korttikokoelman ennen taistelemista muita pelaajia vastaan verkossa. Peli on saanut vaikutteita vanhemmista keräilykorttipeleistä, mukaan lukien Yu-Gi-Oh! ja Magic The Gathering, mikä on ollut yksi sen varhaisen menestyksen taustatekijä lohkoketjussa.

Pelissä yhdistyvät perinteisen ei-lohkoketjupelaamisen piirteet sekoitettuna kryptovaluutan etuihin. Käyttäjät voivat ansaita automaattisia taloudellisia palkkioita SPS-tokenilla, sillä lohkoketju tarjoaa klassiseen peligenreen mullistavan uuden pelikokemuksen.

Splinterlandsin ydintehtävänä on luoda viihdyttävä ja mielekäs peli, joka edistää lohkoketjuteknologian koulutusta. GameFi-alusta käyttää NFT:tä, joita voidaan ostaa, myydä tai vaihtaa Splinterlandsin markkinapaikalla, jolloin kuka tahansa voi hyötyä taistelusuorituksensa maksimoimisesta.

Miksi SPS on ostamisen arvoinen?

Splinterlands on yksi nopeimmin kasvavista lohkoketjupeleistä. Se on rakennettu kuluttajaystävällisen lohkoketjun varaan, joka voi skaalautua globaalisti. Lyhyessä ajassa se on kasvanut yhdeksi GameFi-ekosysteemin suosituimmista peleistä.

Lanseerattuaan SPS-tokeninsa vuonna 2021 Splinterlands on laajentanut lohkoketjutarjontaansa. Se vakiinnutti hiljattain asemansa yhtenä Web3:n parhaista GameFi-projekteista ylittämällä merkittävän virstanpylvään – kahden miljardin kokonaispelin rajan.

Suhteellisen uutena tokenina ja erittäin menestyksekkäänä lohkoketjupeliprojektina Splinterlandsilla on merkittävää nousupotentiaalia. Tämänhetkinen hinta on vain 0.03 dollaria, mikä saattaa olla loistava sisäänpääsyn mahdollisuus kaikille, jotka haluavat lähteä mukaan hienoon GameFi-projektiin sen alkuvaiheessa.

12. AltSignals (ASI)

Mikä on ASI?

AltSignals , ei ole varsinaisesti GameFi-yritys, mutta se on tällä hetkellä yksi markkinoiden kuumimmista sijoituskohteista. Projekti sisältää kryptovaluuttojen ansaitsemisen samalla tavalla kuin muut GameFi-alustat, mutta AltSignalsin keskeinen hyöty on ainutlaatuinen.

Ensisijaisesti AltSignals on online-kauppayhteisö, joka jakaa kannattavia osto- tai myyntisignaaleja jäsentensä kanssa. Alusta julkaisi AltAlgo™ -nimisen algoritmisen kaupankäynti-indikaattorin, jonka onnistumisprosentti on ollut jatkuvasti 90 %. Nyt ASI-tokenin tarkoituksena on tuoda yhteisölle lisää etuja ja ladata uusi tekoälyllä toimiva kaupankäynnin työkalupakki.

ActualizeAI:n voimanlähteenä on tekoäly, joka tuottaa erittäin tarkkoja kaupankäyntisignaaleja. Työkalupakki on parhaillaan kehitteillä, ja se on erityisesti suunniteltu parantamaan AltAlgo™:n jo menestyksekästä osuma-astetta.

AltSignalsin uusi tekoälytarjonta yhdistää koneoppimisalgoritmit ja luonnollisen kielen prosessoinnin (NLP). Tämän ansiosta ActualizeAI voi analysoida laajoja ja monimutkaisia tietokokonaisuuksia välittömästi ennen tarkan osto- tai myyntisignaalin antamista kryptokauppiaille.

Miksi ASI on ostamisen arvoinen?

ASI-token antaa kaikille haltijoille pääsyn ActualizeAI:n ja AI Members Clubin käyttöoikeuden. AI Members Club tarjoaa haltijoille vieläkin enemmän etuja, kuten hallinto-oikeudet, beta-testausoikeudet ja mahdollisuuden ansaita digitaalisia varoja osallistumalla erilaisiin ominaisuuksiin.

ASI on vielä aivan uusi julkaisu. Koska token kuuluu lohkoketjujen tekoälyvallankumouksen eturintamaan, siitä voi tulla ajan myötä erittäin arvokas. ASI-tokenin presale on täydellinen tilaisuus päästä mukaan, sillä token tuskin palaa enää näille alhaisille hintatasoille.

Ovatko GameFi kryptovaluutat hyvä sijoituskohde?

Parhaat GameFi-hankkeet mullistavat perinteisen pelaamisen laajojen virtuaalimaailmojen, omistettavien pelillisten hyödykkeiden ja integroitujen taloudellisten palkkioiden avulla. Näiden lisäetujen odotetaan lisäävän kysyntää ajan myötä, mikä tekee GameFi-kryptovaluutoista erinomaisen sijoitusmahdollisuuden.

Mikä on paras krypto ostettavaksi juuri nyt?

Metacade on tällä hetkellä yksi alan jännittävimmistä hankkeista. Hiljattain käynnistynyt hanke on herättänyt merkittävää huomiota ainutlaatuisen lohkoketjutarjontansa ansiosta.

Metacade voi ajan mittaan tukea monia käyttäjiä yhdistämällä perinteisiä pelielementtejä lohkoketjupohjaisiin ominaisuuksiin. Kyseessä on suurin lohkoketjussa oleva kokoelma P2E-arcade-pelejä, ja jokainen nimike tarjoaa pelaajille automaattisia rahallisia palkkioita.

Kryptojen UKK

Millaiselta näyttää GameFin tulevaisuus?

GameFi on laaja termi, jota käytetään kuvaamaan kaikkia lohkoketjuprojekteja, joissa yhdistyvät pelaaminen ja rahoitus. Tokenisointi ja lohkoketjun hajautettu pääkirja mahdollistavat älykkäiden sopimusten monipuolisuuden ansiosta automaattiset taloudelliset palkkiot tehtävien suorittamisen ja pelitasoilla etenemisen yhteydessä.

GameFitä pidetään laajalti vallankumouksellisena uutuutena pelialalla laajemmassa mittakaavassa. Mukaansatempaavien metaversumimaailmojen ja integroitujen taloudellisten palkkioiden yhdistämisestä voi tulla uusi normi, mikä johtaa jatkuvasti kasvavaan kokonaisarvoon.

Voiko GameFi-tokeneita panostaa?

Monet GameFi-alustat mahdollistavat käyttäjien panostuksen suoraan paikan päällä. Näin pelaajat saavat passiivista tuloa palkkioksi likviditeetin tarjoamisesta ja alustan turvaamisesta.

Kuinka GameFi-projektit tuottavat rahaa?

Monet pelien rahoitusalustat ovat maksuttomia, joten pelin sisäisten NFT:iden käyttöönotto auttaa luomaan likviditeettiä. Hankkeet voivat kuitenkin ansaita tuloja monin tavoin, mukaan lukien suorat sijoitukset natiiviin tokeniin.

Koska GameFi perustuu ansaitsemiseen pelaamisen aikana, hankkeiden on oltava varovaisia, jotta ne tuottaisivat enemmän tuloja kuin mitä ne maksavat ulos kryptovaluuttapalkkioina. Näin pyritään varmistamaan GameFi-hankkeiden taloudellinen kestävyys. Tämän seurauksena parhailla GameFi-hankkeilla on usein useita likviditeettivirtoja.

Mikä on metaversumi?

Termi ”metaversumi” viittaa yleensä virtuaalitodellisuusmaailmoihin, jotka on integroitu lohkoketjuteknologiaan. Käyttäjät uppoutuvat syvemmälle kuin koskaan aiemmin tuomalla virtuaalitodellisuuteen massiivisesti moninpelattavia avoimen maailman roolipelejä (MMORPG). Lohkoketjun kyky tarjota pelissä keräilyesineitä ja todellista rahallista arvoa näissä peleissä tekee niistä erittäin houkuttelevia pelaajien näkökulmasta.

