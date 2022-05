Anchor Protocollan hinta on edelleen paineen alla, vaikka sen markkina-aktiviteetti sujui suhteellisen hyvin. ANC-tokenin arvo on 1,7100 dollaria, mikä on hieman tämän kuun alimman 1,5855 dollarin yläpuolella. Se on edelleen noin 72 % alle tämän vuoden korkeimman tason, jolloin sen kokonaismarkkina-arvo on yli 587 miljoonaa dollaria.

Anchorin TVL on jälleen nousussa

Anchor Protocol on johtava lohkoketjuprojekti hajautetun rahoituksen (DeFi) alalla. Se on lainaus- ja säästämisalusta, joka tunnetaan tarjoavan jännittäviä palkintoja käyttäjilleen.

Verkkosivustonsa mukaan, Anchorin lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 19,9 miljardia dollaria. Näistä talletukset ovat yhteensä yli 14 miljardia dollaria ja vakuudet yhteensä yli 5,9 miljardia dollaria. Kolikon kokonaistuottoreservi on yli 198 miljoonaa UST.

Anchor Protocollan suorituskyky on viivästynyt muutaman viime kuukauden aikana, kun sijoittajat ovat reagoineet puolidynaamisen tuottoprosentin käyttöönottoon. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kolikon ansaintaprosenttia muutetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Sisäänrakennettu järjestelmä päivittää APY:n joko + tai miinus 1,5 %:lla, ja enimmäismäärä on 20 %. Tämä järjestelmä riippuu tuottoreservistä. Jos esimerkiksi tuottoreservi nousee 1,5 %, myös tuottoprosentti nousee 1,5 %.

Toisaalta, jos tuottoreservi nousee 3 %, myös tuottoprosentti nousee 1,5 %. Monet sijoittajat uskoivat, että tämä järjestelmä oli. Sunnuntaina virallinen Twitter-tili ilmoitti, että APY-protokollan APY tälle kuukaudelle on noin 18 %.

Anchor Protocol on myös laskussa, kun sijoittajat reagoivat uusimpaan Prop 25:een, joka nosti oraakkelin aikakatkaisun 60 sekunnista 90 sekuntiin.

Anchor Protocollan hinta

Anchor Protocollan hinta on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina, koska huoli tuotoista jatkuu. Kolikko liikkui hieman laskevan kanavan yläpuolen alapuolelle. Se on myös siirtynyt hieman alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen, kun taas stokastinen oskillaattori on hieman yliostetun tason alapuolella.

Siksi ANC-token todennäköisesti jatkaa laskutrendiä, kun karhut kohdistavat laskevan kanavan alapuolelle 1,45 dollariin. Siirtyminen vastustason yläpuolelle, 1,8 dollariin, mitätöi laskevat näkymät.