Kryptotutkimusalusta Arcane Research sanoo, että vuonna 2022 Layer-1-alustojen suorituskyky tulee ylittämään Ethereumin, perustuen kryptomarkkinoiden analyysiin ja muihin kryptoalan kehityksiin vuonna 2021.

Yhtiön vuoden 2021 loppuraportissa käsiteltiin Ethereumiin kohdistuvien layer-1-ennusteiden lisäksi Bitcoin versus S&P 500-aihetta, DeFiä, NFT-markkinoita, Cardanon ja XRP:n näkymiä, "sen" koiran aiheuttaman kolikkosotien pahentamaa meemikolikko-maniaa sekä johdannaisia.

Raportissa, joka julkaistiin 28. joulukuuta lohkoketjun data-analyysin ja tutkimusyhtiön The Weekly Updaten kautta, Solana, Avalanche, Terra Luna ja Fantom ovat kaikki valmiita saamaan lisähyötyjä ensi vuonna, kun näiden itsenäisten älykkäiden sopimusverkkojen alkuperäiset tokenit jatkavat ETH:n ohittamista markkinoilla.

Yritys sanoo, että se odottaa Solanan ja muiden parhaiten suoriutuvien Layer-1 -verkkojen ylläpitävän nousevaa trendiä seuraavan vuoden aikana, ja hintojen nousua nostavat lisääntynyt käyttö ja pääomavirrat.

"Näillä verkostoilla on kukoistavia ja nopeasti kasvavia ekosysteemejä, jotka jatkuvasti ohjaavat alkuperäisten tokeniensa hintakehitystä", yritys huomautti raportissaan.

Tarkasteltaessa joidenkin älykkäiden sopimusalustojen yksittäisiä tuottoja, joiden odotetaan edelleen ylittävän Ethereumin, näemme, että Terra Luna (LUNA) on kasvanut 14 823 % vuonna 2021, ja Fantomin (FTM) sekä Solanan (SOL) molempien hintojen kasvun ollen vähintään 100-kertainen, 13 549 % ja 10 907 %.

Vaikka Ethereumin alkuperäinen kolikko, Ether (ETH), on noussut 460 % vuonna 2021 ohittaen Bitcoinin (BTC) 73 %:lla, älykkäät sopimusalustat Harmony (ONE) ja Avalanche (AVAX) ovat palanneet 60 kertaa vuoden aikana. Harmonyn on määrä päättää vuosi yli 6 400 prosentin hinnannousulla ja Avalanche on noussut yli 3 150 prosenttia .

Bitcoin on noussut vuodessa noin 73 prosenttia, ja myös S&P 500 on noussut ennätyslukemiin, kun se on saavuttanut 28 prosentin tuoton kalenterivuoden aikana. Samaan aikaan kulta, joka on perinteinen inflaatiosuoja, on tuottanut negatiivista tuottoa -7 % vuoden aikana, jolloin inflaatiokertomus on hallinnut tunnelmia.

Arcane Research sanoo, että Bitcoin voittaa edelleen sekä S&P 500:n että kullan, koska se on tehnyt niin tänä vuonna, ja se on jo kolmatta vuotta peräkkäin tuottanut paremmin kuin osakemarkkinat ja turvasatama.

