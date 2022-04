Audius, hajautettu musiikin suoratoistoprotokolla, on yksi tämän päivän suurimmista nousijoista. Se lisäsi yli viidenneksen arvoonsa viimeisen 24 tunnin aikana, ja sen kauppahinta oli 1,29 dollaria kirjoittamishetkellä.

Jos haluat tietää, mikä Audius on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaimmat Audiuksen ostopaikat nyt, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa Audius nyt

Mikä on Audius?

Audius lanseerattiin korjaamaan musiikkiteollisuuden tehottomuutta, jota vaivaa läpinäkymätön musiikin oikeuksien omistus sekä välittäjät artistien ja heidän yleisönsä välillä.

Audius pyrkii yhdistämään artistien, fanien ja solmuoperaattoreiden edut alustallaan, joka perustuu alkuperäiseen AUDIO-tokeniin. Taiteilijat voivat ladata sisältö- ja löytösolmujen tallentamaa ja jakamaa musiikkia, jota fanit voivat kuunnella ilmaiseksi.

Audius palkitsee sisällöntuottajia palkinnoilla, kuten viikoittaisilla trendilistoilla. Se aikoo integroida stabiileja kolikoita taiteilijoille, tarjotakseen maksullista sisältöä.

Pitäisikö Audius ostaa tänään?

Audius saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa ainakin useiden johtavien analyytikoiden hintaennusteiden lukemiseen ja markkinatutkimukseen ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Audius – hintaennuste

Wallet Investor ennakoi Audiuksen hinnan nousevan pitkällä aikavälillä. Heidän hintaennusteensa huhtikuulle 2027 on 4,36 dollaria. Viiden vuoden investointi tuottaa noin + 239 % liikevaihtoa. Jos sijoitat siihen nyt 100 dollaria, sijoituksesi arvo voi olla jopa 339 dollaria vuonna 2027.

