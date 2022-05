Kryptovaluuttamarkkinat ovat menestyneet hyvin viimeisen 24 tunnin aikana, ja kokonaismarkkinoiden yläraja voi pian ylittää 1,8 biljoonan dollarin rajan.

Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat kiihtyvät viikon loppua kohden. Markkinat ovat lisänneet arvoaan lähes 3 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja kokonaismarkkina-arvo on nyt yli 1,79 biljoonaa dollaria.

Bitcoin voi pian saavuttaa 40 000 dollarin psykologisen tason, lisättyään arvoaan 1,6 % viimeisten muutaman tunnin aikana. Ether käy myös kauppaa vihreällä vyöhykkeellä ja näyttää todennäköisesti pian ylittävän 3 000 dollarin vastustason.

AVAX, Avalanche-lohkoketjun alkuperäinen token, on markkina-arvollaan mitattuna parhaiten menestynyt kymmenen parhaan kryptovaluutan joukossa. AVAX on noussut 9 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja sen arvo on nyt 66,11 dollaria kolikkoa kohden.

Nousu tapahtuu sen jälkeen, kun kryptosijoitusyhtiö Valkyrie ilmoitti keskiviikkona käynnistävänsä Avalanche Trustin (VAVAX) perinteisille sijoittajille, jotka haluavat altistua Avalanche-ekosysteemille.

Asiaan perehtyneet lähteet ovat paljastaneet, että säätiö on saanut jo 25 miljoonaa dollaria.

Tarkasteltavat avaintasot

AVAX/USD-parin 4-tunnin kaavio on nousussa, Avalanchen jatkuvan positiivisen kehityksen ansiosta. Tekniset indikaattorit ovat parantumassa, äskettäisen laskevan juoksun jälkeen.

14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (59) osoittaa, että AVAX on ylimyydyn alueen ulkopuolella. Jos ralli jatkuu, suhteellinen voimaindeksi voi ylittää 60 ja suunnata kohti yliostettua vyöhykettä.

MACD-viiva ylittyi positiiviselle alueelle muutama tunti sitten, mikä osoitti nousuvauhtia.

Jos ralli jatkuu, AVAX voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 72,33 dollarissa ennen päivän loppua. Se tarvitsee kuitenkin laajemman markkinoiden tuen, ylittääkseen 79,65 dollarin vastuspisteen.