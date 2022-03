Bitcoin (BTC) pysytteli maanantai-iltana yli 41 000 dollarissa päivänsisäisen notkahduksen jälkeen kohti 40 000 tukea, kun riskinottohaluttomuus palasi markkinoille.

Noustuaan viikonlopun aikana 42 250 dollariin, härkien oli vaikea ylläpitää vauhtia.

Iso-Britanniassa toimivan digitaalisten omaisuuserien välittäjän GlobalBlockin analyytikko, Marcus Sotiriou, sanoi varhain maanantaina, että BTC-hinnan jäljitys johtui "Venäjän ja Ukrainan sodan ympärillä olevista peloista".

Hän mainitsi suurina huolenaiheina Venäjän lisääntyneet uhkaukset Ukrainan Mariupolin kaupungin tilanteesta ja raportit presidentti Zelenskin salamurhaa yrittävistä palkkasotureista.

"Nämä tapahtumat ovat johtaneet riskialttiiseen ilmapiiriin globaaleilla markkinoilla tänä aamuna, kun dollarin indeksi nousi samalla kun Bitcoinia ja osakkeita myytiin", Sotiriou sanoi huomautuksessa, kun Bitcoin painui alle 41 000 dollarin.

Maanantain myöhäiset kaupat olivat yli 20 miljoonan dollarin arvosta likvidoituja BTC-longeja, ja valtaosa tästä kärsimyksestä aiheutui Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtajan, Jerome Powellin, kommenttien saavuttua markkinoille.

Powell totesi National Association for Business Economicsissa pitämässään puheenvuorossaan, että Fed on valmis aloittamaan aggressiivisen lähestymistavan inflaation hillitsemiseksi.

Fedin puheenjohtaja totesi, että keskuspankki voisi ryhtyä 50 prosentin koronnostoon heti toukokuussa. Kun Wall Street julkaisi negatiivisen reaktion, samanlainen liike toteutui myös Bitcoin-markkinoilla, jossa BTC putosi 40 600 dollarin pohjalle.

Se tarkoittaa, että härkien on edelleen vaikea kääntää välitöntä vastustasoa 42 000 dollarin ja 44 000 dollarin välillä tueksi. Päinvastoin, se viittaa siihen, että karhut pitävät edelleen yliotteen näiden syöttöalueiden ympärillä.

Mikkel Morch, digitaalisten omaisuuserien hedge-rahaston ARK36 :n toiminnanjohtaja, pysyy kuitenkin optimistisena BTC:n suhteen, huomauttaen kommentissaan, että jahti näyttää olevan "terve" takaisku viime viikon nousun jälkeen.

”Vaikka Bitcoin on noussut takaisin 42 000 dollariin leimattuaan viikonlopun aikana, se onnistui silti sulkemaan viikon selvästi yli 40 000 dollarissa ja pitää tällä hetkellä 41 000 dollarin tasoa. Tällainen jälki vaikuttaa terveeltä viimeisen viikon huomattavan nousun jälkeen”, hän huomautti.

Kryptoanalyytikko Credible Crypto uskoo, että Bitcoinin on murtauduttava 42 500 dollarin yläpuolelle, jotta sillä olisi paremmat mahdollisuudet nousta. Jos se ei onnistu, hän ennustaa skenaariota, jossa tärkein tuki olisi 29 000-32 000 dollarin vyöhykkeellä.

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022