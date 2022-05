On-chain-analyysi on minusta kiehtovaa. Yksinomaan tarkoitettu lohkoketjulle, sitä ei ole olemassa kryptoalan ulkopuolella. Mutta ketjussa hyppäämällä voimme usein saada kiehtovia näkemyksiä markkinoiden tunnelmasta, ja tietyt indikaattorit ovat jopa ennustaneet tulevaa hintakehitystä.

Tietenkin, kun otetaan huomioon Bitcoinin lyhyt, hieman yli vuosikymmenen historia, ei ole vielä selvää, mitkä indikaattorit ovat vain sattumaa ja mitkä todellista arvoa. Mutta se on osa hauskuutta, eikö?

Tarjonnan prosenttiosuus voitosta

Löysin tällä viikolla Twitteristä jännittävän indikaattorin, jonka on koonnut loistava ketjun seuraaja @OnChainCollege, jos olet kiinnostunut ketjun analyysistä. Hän tarkastelee Bitcoinin tarjonnan prosenttiosuutta voitosta arvioidakseen, kuinka ylikuumentuneet (tai viilentyneet) markkinat ovat. Historiallisesti tämä on osoittanut karhumarkkinoiden alkamisen ja lopun varsin hyvin Bitcoinille.

Ja nämä kaksi ovat tällä hetkellä hyvin lähellä risteytymistä.

Niille, jotka eivät tiedä, mikä mittari on, tarjonnan prosenttiosuus voitosta viittaa olemassa olevien bitcoinien prosenttiosuuteen, jonka nykyinen hinta on korkeampi kuin hinta, jolla kyseiset bitcoinit ostettiin. Kun voittoprosentti nousee yli 50 %, tämä on huippusignaali. Kun prosenttiosuus laskee alle 50%, tämä on pohjasignaali. Teoriassa.

Alla oleva kaavio näyttää tämän vuoteen 2011 asti. Huomaa, että @OnChainCollege piirsi sen asettamalla kaavioon myös tarjonnan prosenttiosuuden tappiosta (punainen) sekä tarjonnan prosenttiosuuden voitosta (vihreä). Nämä kaksi linjaa risteämässä on indikaattori.

Historiallinen tarkkuus

Kuten näet, tämä on ylittänyt vain neljä kertaa aiemmin. Viimeisin oli maaliskuu 2020, jolloin koronavirusepidemian puhkeaminen järkytti markkinoita. Minusta tämä oli kryptohistorian pelottavinta aikaa – todellinen eksistentiaalinen tapahtuma (rehellisesti sanottuna se tuntui koko maailman eksistentiaaliselta kriisiltä).

Jos haluat leikkiä paholaisen puolestapuhujaa, voit luultavasti kirjoittaa tämän tapauksen pois musta joutsen -teoriana ja jättää huomiotta vaikuttavan nousun, joka seurasi crossoveria – hienoa. Mutta kun tarkastellaan muita tapauksia, ennuste päti kaikissa kolmessa tapauksessa: 2019, 2014 ja 2011.

Se on niin ja näin. Mutta miltä markkinat näyttävät nyt? No, tappiollisen tarjonnan prosenttiosuus ei ole ylittänyt voittoprosenttia – vielä. Jos kuvio jatkuu, se tarkoittaa, että ennen pohjan saavuttamista, tiedossa voi olla lisää tuskaa.

Varoituksia on-chain-analyysistä

Kaikkiin ketjuanalyyseihin liittyy luonnollisesti varoitus, että otanta-ala on pieni ja että tiedot voivat olla rakenteeltaan erilaisia, ja maisemassa voi tapahtua olennaisia muutoksia. Tällä hetkellä inflaatio on kiihtynyt, Yhdysvaltain keskuspankki on haukkamainen ja geopoliittinen ilmapiiri on pelottava. Tämä on johtanut osakkeiden huonoimpaan alkuvuoteen sitten vuoden 1939.

Tällaiset makrovastatuulet tarkoittavat, että ensimmäistä kertaa Bitcoinin historiassa se ui vastavirtaan vakavaa ja johdonmukaista laskevaa ilmapiiriä vastaan – huhtikuu oli osakkeille huonoin kuukausi sitten lokakuun 2008. Lisäksi Bitcoinilla ei ole nykyään juuri mitään yhteistä sen niche-internetrahan kanssa, jota se oli vuonna 2011 tai edes vuonna 2014. Nykyään se on sijoittunut keskelle todellisia omaisuusluokkia, joihin virtaa institutionaalista rahaa ja jotka ovat saaneet paikan makropöydässä.

Kaikki tämä tarkoittaa, että ei ole läheskään varmaa, että historia toistaa itseään, jos nämä kaistat jälleen risteävät. Se on kuitenkin kiehtova suuntaus, jota kannattaa seurata, ja se on siisti tapa käyttää ketjuanalyysiä analyytikolta, joka on henkilökohtainen suosikkini. Sitä on hauska seurata jatkossa.