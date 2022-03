Bitcoinin hinta nousi yli 47 500 dollarin: mikä ruokkii paluuta?

Bitcoin, maailman suurin kryptovaluutta, muiden suurten altcoinien joukossa, aloitti viikon nousussa sen jälkeen, kun suurin osa kryptovaluutoista laski odotetun tason alapuolelle, vuoden 2022 kahden viimeisen kuukauden aikana.

Eilen BTC saavutti uuden kolmen kuukauden huippunsa saavutettuaan 47 765 dollarin tason, ennen kuin palasi takaisin 47 506,06 dollariin kirjoittamishetkellä.

Tämä artikkeli keskittyy Bitcoinin nykyisen hinnanpalautumisen taustalla oleviin voimiin.

Nykyisen BTC-rallin taustalla olevat tekijät

On kaksi päätekijää, jotka vaikuttavat Bitcoinin (BTC) nykyiseen hinnannousuun, jonka ansiosta Bitcoin on pysynyt 47 000 dollarin yläpuolella, yrittäessään palata takaisin 50 dollarin yläpuolelle.

Näitä tekijöitä ovat lisääntyneet lyhyeksi myyjät (shorttaajat) ja BTC-valasosoitteiden kasvu.

Shorttaajat

Glassnode, tunnettu kryptoanalyytikko, tutki nähdäkseen, mistä nousussa on kyse. Eräässä videossa analyytikko sanoi, että ne, jotka lyövät vetoa Bitcoinin hinnan pitkittyneestä laskusta (Short Sellers), ovat vastuussa nykyisestä markkinatrendistä.

Lisäksi kun markkinat kokevat dramaattisia noususuhdanteita, tapahtuu myös lyhyitä likvidaatioita.

Analyytikko sanoi:

"Voidaan katsoa, miten se vain putoaa ja putoaa. Lopulta he saavat tarpeeksi itseluottamusta sanoakseen: "Tiedättekö mitä? Olen kyllästynyt siihen, että minut puristetaan ulos pitkästä positiostani. Aion mennä lyhyeksi." He tekivät sen täsmälleen pohjalla, mikä on vaikuttavaa, mutta sitten heidät puristetaan ulos päinvastoin, ja suuntaus alkaa muuttua."

Nykyinen bitcoinin nousutrendi alkoi 24.2.2022, kun "lyhyet" likvidaatiot alkoivat saada vauhtia. Tuolloin BTC:lla käytiin kauppaa noin 37 000 dollarilla.

Analyytikon mukaan vaikka shorttaajat ovat vastuussa noususta, heillä on oltava orgaanista kysyntää.

BTC-valasosoitteiden nousu

Toinen nykyiseen nousuun vaikuttava tekijä on BTC-valasosoitteiden kasvava määrä.

Glassnode sanoi, että kokonaiskertymäsaldo on kasvanut valtavasti, mikä osoittaa, että useammat ihmiset pinoavat kolikkoa. Osoitteiden kasvusta nähdään myös, että orgaaninen kysyntä on aitoa.