Eräs analyytikko ennustaa seuraavan vastuksen olevan 55 tuhannessa, ja mahdollinen purkautuminen on mahdollista, jos Bitcoinin hinta saavuttaa päivittäisen sulkemisen 49,170 dollarin yläpuolella

Bitcoinin hinta on maanantaiaamun kaupoissa noussut yli 50 000 dollarin, kun härkien tavoitteena on edelleen nousu, jonka ansiosta kryptovaluutta voi saavuttaa korkeimman päivittäisen sulkeutumisarvon sitten 11. toukokuuta.

Markkinakapasiteetiltaan johtava kryptovaluutta on lisännyt arvoaan noin 2,2 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja noussut päivän sisäiseen 50 505 dollarin huippuunsa suurimmassa yhdysvaltalaisessa pörssissä Coinbasessa. Kaiken kaikkiaan CoinGeckon tiedot osoittavat, että BTC/USD-parin arvo on noussut 50 270 dollarin ylärajoille useimmissa suurimmissa pörsseissä.

Kirjoitushetkellä tämä johtava kryptovaluutta liikkuu noin 50 252 dollarissa suurimmissa globaaleissa pörsseissä. Nykyinen kurssitaso tarkoittaa sitä, että Bitcoinin arvo on hypännyt viime viikolla lähes 7 % ja 23. heinäkuuta lähtien yli 50 %.

Tämänpäiväisen nousun taustalla ovat myönteiset uutiset verkkomaksujätti PayPalilta, joka on ilmoittanut laajentavansa kryptopalvelujaan. Yhtiön mukaan käyttäjät Iso-Britanniassa voivat nyt ostaa, säilyttää tai siirtää kryptovaluuttoja suoraan PayPal-tililtään.

Today, we are announcing the launch of a new service that will enable eligible customers in the UK to buy, hold and sell #Cryptocurrency directly from their PayPal account. Terms apply. pic.twitter.com/RG5xoqlHmr

Palvelu oli alun perin ollut vain yrityksen yhdysvaltalaisten asiakkaiden saatavilla, ja laajennuksen myötä Bitcoinin (BTC), Ethereumin (ETH), Litecoinin (LTC) ja Bitcoin Cashin (BCH) käyttö helpottuu entisestään.

BTC/USD päivittäinen kaavio. Lähde: TradingView

BTC/USD-parin läpimurto 50 000 dollarin tason yläpuolelle on tapahtunut sen jälkeen, kun se on poikennut useita kertoja noin 43 800 dollarin tasolta. Lisäksi Bitcoin murtautuu ulos 43 000 – 48 800 dollarin vaihteluvyöhykkeeltä, jossa on tapahtunut useita hylkäyksiä, ja rikkoneet 20. heinäkuuta saavutettujen 29 300 dollarin alemmilta tasoilta ylöspäin suuntautunutta nousua.

Erään analyytikon mukaan Bitcoinin hinta ulottuu todennäköisesti seuraavalle vastusvyöhykkeelle, noin 55 000 dollariin. Tätä näkymää tukee yli 60:n suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattori, joka pysyttelee edelleen positiivisella vyöhykkeellä, nousten ylöspäin härkämäisen ylityksen jälkeen.

Now that #Bitcoin has moved past $50,000, the IOMAP shows the next resistance area sits at $55,500 where 780K addresses bought over 346K $BTC.

As long as the $49,170 demand barrier holds, #BTC might be able to advance further. pic.twitter.com/Ce3vQuLXC3

— Ali Martinez (@ali_charts) August 23, 2021