Convex Finance nousee, kun yhä useampi DeFi-protokolla integroivat sen.

Convex hyötyy myös laajempien markkinoiden lisääntyneestä noususuhdanteesta.

Convex on murtautunut keskeisen vastustustasonsa läpi, mikä viittaa nousujohteiseen momentumiin.

Convex Finance ( CVX ) on ollut yksi parhaista kryptovaluutuista viimeisen 24 tunnin aikana. Tämän laukaisi kasvava määrä projekteja, jotka integroivat Convexin ja tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden ansaita passiivista tuloa Convex-tokeneistaan.

Esimerkiksi 16. maaliskuuta, Rari Capital ilmoitti Tribe Convex Poolin käynnistämisestä. Tämä pooli hyödyntää joitain uusimpia teknologioita, kuten Flywheel- ja ERC-4626-laajennuksia. Näiden teknologioiden ansiosta sijoittajat voivat käyttää Convex Finance -tokeneitaan Fuss-protokollan vakuutena lainatessaan.

Tämä tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun toinen protokolla, Enzyme, ilmoitti, että Enzymen käyttäjät voivat nyt käyttää Convexia panostaakseen Curve Finance -tokeneihinsa ja kasvattaakseen tulojaan. Tämä on iso juttu, koska se on lisännyt Convexia käyttävien sijoittajien määrää, mikä voi johtaa korkeampiin hintoihin pitkällä aikavälillä.

Sijoittajien kiinnostus Convex Financea kohtaan ei kuitenkaan rajoitu pelkästään integraatioihin. Convex on myös tällä hetkellä eksponentiaalisella kasvulla olevilla markkinoilla. DeFi on kasvuradalla sijoittajien hyödyntäessä tilan passiivisia tulomahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että Convex Financen kaltaiset projektit, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden kasvattaa salkkujaan ilman kauppaa, tulevat vain lisäämään suosiotaan.

Convex on erityisen kiinnostava sijoittajille, koska se on suhteellisen uusi hanke, jolla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tämä tarkoittaa, että sillä on potentiaalia antaa keskimääräistä korkeampi tuotto, kun markkinat kääntyvät jälleen nousuun.

Convex Finance murtaa avainvastuksen

Lähde: TradingView

Convex Finance on ollut nousutrendissä 20. maaliskuuta lähtien, ja vauhti on nousussa. Härät ovat niin vahvoja, että Convex on rikkonut 20,26 dollarin hintatason, jossa se koki merkittävää vastustusta viikonloppuna. Jos se ylläpitää nykyistä vauhtia, 25 dollaria olisi käden ulottuvilla lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Convex on saamassa vauhtia useiden kriittisten integraatioiden jälkeen useiden DeFi-protokollien kanssa. Convex Finance hyötyy myös kasvavasta kiinnostuksesta DeFiä kohtaan ja siitä, että vauhti on nousussa laajemmilla markkinoilla.