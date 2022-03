Shiba Inu käy kauppaa Bitcoinin ja laajempien markkinoiden suuntaan. Tämä on hyvä indikaattori, sillä ostovolyymit kasvavat koko markkinoilla

Shiba Inu tukee myös sen kasvavia perustekijöitä, kuten metaversumi-projektiaan

Shiba Inu on jo ylittänyt 100 päivän MA-resistanssin, mikä on osoitus ostovolyymien kasvusta

Shiba Inu ( SHIB ) teki historiaa vuonna 2021, kun se kirjasi 48 000 000 % kasvun vain vuosi lanseerauksensa jälkeen. Nykyään jokainen, joka laittoi vain 100 dollaria SHIBiin vuoden 2021 alussa, on monimiljonääri. Markkinoiden vahvan laskun aikaan on kuitenkin luonnollista pohtia, onko SHIB edelleen hyvä sijoitus vuonna 2022? Vastaus on kyllä.

Kuten muutkin markkinat, Shiba Inun hinnat ovat olleet alhaalla viime kuukausina, joten se ei ole mitään ainutlaatuista Shiba Inulle. Lisäksi Shiba Inun hinta on liikkunut rinnakkain muun markkinoiden kanssa, joten SHIB:n voidaan odottaa nousevan, jos laajemmat markkinat saavat nousuvauhtia.

Parasta on, että nousuvauhti näyttää olevan nousussa laajemmilla markkinoilla. Esimerkiksi Bitcoin on saanut nousuvauhtia viime päivinä. Vaikka ostovolyymit ovat edelleen suhteellisen alhaisia, Bitcoin on onnistunut pitäytymään 40 000 dollarin tuen yläpuolella. Tämän ansiosta myös SHIB ja monet muut altcoinit ovat saaneet nousuvauhtia. Jos Bitcoin nousee nykyisestä hinnastaan, myös SHIB voi nousta.

Lisäksi Shiba Inu -tiimi työskentelee lujasti lisätäkseen projektin sisäistä arvoa. Esimerkiksi tiimi rakentaa parhaillaan metaversumia, tekijä, joka lisää merkittävästi SHIB:n sisäistä arvoa tulevaisuudessa.

SHIB rikkoo 100 päivän MA-resistanssin

Lähde: TradingView

Viimeisten 24 tunnin aikana SHIB on ollut nousujohteisessa käänteessä ja ajanut 100 päivän MA-resistanssin läpi 0,00002284 dollarissa. Jos härät kestävät vauhtia ja pääsevät 50 päivän MA-linjan läpi 0,00002348 dollarilla, Shiba Inu osuu helposti lyhyellä aikavälillä yli 0,00002700 dollariin.

Yhteenveto

Kun ostovolyymit kasvavat laajemmilla markkinoilla, Shiba Inulla on hyvät mahdollisuudet ralliin lyhyellä aikavälillä. Hintatoimien lisäksi Shiba Inu -tiimi työskentelee metaversumin parissa, joka voisi auttaa nostamaan SHIB:n arvoa pitkällä aikavälillä.