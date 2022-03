Cosplay Token (COT) on muutaman viime päivän aikana listattu kahdessa suuressa pörssissä Japanissa. Tämä tehtiin samanaikaisesti. Se on iso askel tokenille pyrkiessään lisäämään näkyvyyttään. Tässä on mitä tiedämme toistaiseksi:

COT-token listattiin Zaif- ja SAKURA-pörsseissä

Molemmat pörssit sijaitsevat Japanissa, joka on yksi johtavista krypto- ja cosplay-markkinoista.

Kirjoitushetkellä Cosplayn (COT) arvo oli 0,194462 dollaria, kasvua noin 10 %.

Tietolähde: Coingecko

Cosplay Token (COT) – Mitä listaukselta voi odottaa

Useimmissa tapauksissa listaukset ovat aina hyviä tokeneille. Loppujen lopuksi, jos kolikoita on saatavilla joissakin johtavista pörsseistä, potentiaalisten sijoittajien on helpompi ostaa niitä. Se, että COT on listattu Japanissa, on valtavan suuri plussa. Japani on yksi suurimmista krypto- ja cosplay-markkinoista.

Uutiset listautumisesta näyttävät rohkaisevan sijoittajia ostamaan COT-tokenia. Kirjoitushetkellä kolikko oli itse asiassa saanut jonkin verran jalansijaa. Sen kaupankäynti oli 0,194462 dollaria, mikä on 10 % nousu päivän aikana.

Zaifin ja SAKURAn tiedot ovat nyt julkaistu. Listauksen lisätietojen tullessa, kolikko tulee laajalti saataville seuraavan 24 tunnin aikana. Voimme odottaa positiivista hintakehitystä lähipäivinä.

Pitäisikö Cosplay Tokenia (COT) harkita?

Cosplay Token (COT) ei ole yksi suurimmista kryptovaroista. Kyseessä on hyvin spesifiin alaan keskittynyt token, joka on suunnattu 45 miljardin dollarin arvoiselle cosplay-teollisuudelle.

Se saa kuitenkin jonkin verran vetoa. Vaikka emme odota sen nousevan 100-kertaiseksi lähitulevaisuudessa, sillä on silti jonkin verran mahdollisuus saada nousujohteista lyhyen aikavälin voittoja. Jos olet sijoittajana valmis ottamaan riskin, osta se nyt.