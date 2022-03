Sandbox, pelialusta, joka on lanseerattu Ethereum-lohkoketjuun, voidaakseen hyödyntää non-fungible tokeneita (NFT) ja kryptovaluuttoja, on metaversumiin pyrkivien suurten tokenien vetovoimainen keskus.

Tämän seurauksena sen alkuperäisen tokenin, SANDin, hinta on alkanut jälleen nousta. Esimerkiksi tänään SANDin hinta hyppäsi 10 %, aina 2,97 dollariin, sen jälkeen, kun HSBC-pankki ja amerikkalainen julkkis, Paris Hilton, valitsivat The Sandboxin metaversumi debyytikseen.

SAND on kuitenkin edelleen 65 % alle kaikkien aikojen ennätyksensä, jonka se saavutti marraskuussa 2021.

HSBC:n yhteistyö The Sandboxin kanssa

Tänä aamuna HSBC, Euroopan toiseksi suurin pankki, ilmoitti uudesta kumppanuudesta Sandbox-alustan kanssa.

HSBC:n tavoitteena on ostaa The Sandboxista virtuaalisia tontteja LAND-alueelta, joita pankin asiakkaat voivat käyttää pelitoiminnan luomiseen ja erilaisten e-sporttien rakentamiseen.

Valmistetussa lausunnossa HSBC:n Aasian ja Tyynenmeren haaran markkinointijohtaja, Suresh Balaji, sanoi:

"Yhteistyömme The Sandboxin kanssa etenee metaversumiin, mikä antaa meille mahdollisuuden luoda innovatiivisia brändikokemuksia uusille ja olemassa oleville asiakkaille… luoden yhdessä kokemuksia, jotka ovat opettavia, osallistavia ja saavutettavia."

Animoca Brands Company on ollut The Sandboxin menestyksen takana ja on investoinut paljon pelaamiseen ja kryptoihin. Suurin ero The Sandboxin ja muiden suosittujen alustojen, kuten Minecraftin tai Robloxin, välillä on, että The Sandboxissa pelaajat voivat mukauttaa alustan malleja, avatareita ja esineitä, ja virtuaalisia tontteja voidaan myös ostaa tai myydä.

Paris Hilton esiintyi The Sandbox SXSW -konsertissa

Tiistai-iltana amerikkalainen julkkis, Paris Hilton, aloitti yhteistyön The Sandboxin kanssa tämän vuoden SXSW-festivaalin konsertissa, jonka piti virtuaalisesti The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

Lehdistötiedotteessa hän sanoi:

"Uskon valtavasti metaversumiin ja tapaan, jolla web3-teknologiat antavat tekijöille, pelaajille ja taiteilijoille voimaa… Se on niin tärkeä liike ja yhteisö, ja siihen kuuluessani olen hyvin ylpeä. En malta odottaa, että ihmiset näkevät sen, miten upeita kokemuksia Sandbox ja minä tuomme yhdessä metaversumiin."

Kasvava metaversumin omaksuminen yritysten keskuudessa

Metaversumin kasvava suosio virtuaalimaailmassa on houkutellut suuria yrityksiä. Hyvä esimerkki on Facebook, jonka Zuckerberg, sosiaalisen median imperiumi, muutti Metaksi, halullaan omistaa metaversumi.

Muut tuotemerkit, kuten Red Bull, Walmart, Nike ja McDonald's, täyttävät myös tavaramerkit termeillä, kuten "NFT" ja "cryptocurrency" käytettäväksi virtuaalimaailmoissa, joissa niiden metaversumi todennäköisesti tokenoituu.

Olemme myös nähneet suuria julkkiksia ja yrityksiä uskaltautuvan metaversumiin, joko luomalla virtuaalisen pääkonttorin tai lyömällä ja myymällä NFT:itä.