OmniDex1 DEX -kaavin on nyt käytössä, minkä ansiosta Dia voi kerätä ja koota markkinatietoja Teloksen OmniDEX:istä.

Tämä lyhyt artikkeli käy läpi kaikki tiedot Diasta: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa Diaa nyt.

Parhaat paikat ostaa Dia nyt

Mikä on Dia?

DIA (Decentralised Information Asset) on avoimen lähdekoodin oraakkeli-alusta, jonka avulla markkinatoimijat voivat hankkia, toimittaa ja jakaa luotettavaa dataa.

DIA:n tavoitteena on olla avoimen talousdatan ekosysteemi, finanssialan älykkäiden sopimusten ekosysteemissä, joka tuo yhteen data-analyytikot, tiedontoimittajat ja datan käyttäjät.

Yleensä DIA tarjoaa luotettavan ja todennettavissa olevan sillan, eri lähteistä peräisin olevien ketjun ulkopuolisten tietojen ja ketjun sisäisten älykkäiden sopimusten välillä, joita voidaan käyttää useiden taloudellisten DApp-sovellusten rakentamiseen.

DIA on alustan hallintotoken. Se perustuu tällä hetkellä ERC-20 Ethereum -protokollaan.

Pitäisikö Dia ostaa tänään?

Dia saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Dia – hintaennuste

Tech News Leaderin mukaan, Dia laskee 0,74 dollariin vuodessa, mutta nousee sitten 2,16 dollariin viidessä vuodessa. Kymmenen vuoden kuluttua yhden DIA:n arvo on 13,71 dollaria.

Wallet Investorin mielestä DIA on huono sijoitus. He ennustavat pudotuksen 0,04 dollariin, noin puoleen nykyisestä hinnastaan. Tämä on 95 prosentin tappio.

