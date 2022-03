Disney Pixar Pals NFT:n keräilykohteet julkaistiin 13. maaliskuuta digitaalisten keräilytuotteiden markkinapaikalla nimeltä Veve, ja ne myytiin loppuun 24 tunnissa. Kryptoharrastajat ostivat kaikki 54 995 NFT:tä.

NFT:t koostuivat Pixar Animation Studiosin luomista ikimuistoisista hetkistä ja ikonisista hahmoista. Esimerkkejä NFT-hahmoista olivat Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode ja The House from Up.

Sika säkissä

Käyttäjät keräsivät NFT-korttinsa laatikosta satunnaisesti tietämättään, mitä ostivat. Käyttäjät saivat tietää vasta maksun suorittamisen jälkeen, minkä NFT:n saivat.

Jokainen Pixar-NFT maksoi 60 jalokiveä (vastaten 60 dollaria).

Kun keräilyesineiden määrä kerrotaan niiden yksikköhinnoilla, kaikkien ostettujen NFT-esineiden kokonaisarvoksi arvioidaan noin 3,3 miljoonaa dollaria.

Muutama tunti sen jälkeen, kun NFT-julkaisu oli myyty loppuun, myytiin niitä jälkimarkkinoilla yli 350 jalokivellä.

Veve NFT -markkinapaikka

Ensinnäkin Veve-markkinapaikka on ECOMI-lohkoketjun tuote, jonka alkuperäinen token on OMI.

Veven NFT-markkinoilla julkaistut NFT:t lyödään tällä hetkellä GoChain-lohkoketjussa, jonka kehittäjät väittävät olevan nopeita, ympäristöystävällisiä ja täysin yhteensopivia Ethereumin (ETH) kanssa.

Veven NFT:illä käydään kauppaa Gemsillä, jotka ovat Veven sovelluksen sisäisiä tokeneita. Jalokivet voidaan vaihtaa digitaalisiin omaisuuseriin 1:1 suhteessa dollariin. Tällä hetkellä Gemsiä ei ole mahdollista muuntaa suoraan fiatiksi, mutta mahdollisuus tehdä niin on testausvaiheessa.

Koska Veve on ECOMI:n tuote, jalokivet ovat jollakin tavalla yhteydessä OMI-tokeniin. Aina kun NFT ostetaan Gemsillä, 100 % vastaavasta OMI-tokenien arvosta poltetaan, samalla kun ostettu NFT siirretään uuden omistajan tilille.

On hyvä huomata, että OMI-tokeneita voidaan muuntaa jalokiviksi, mutta jalokiviä ei voida muuntaa OMI-tokeneiksi pääasiassa siksi, että se alentaisi OMI:n hintaa.