El Salvador käytti hyödykseen Bitcoinin arvon laskua

Bitcoinin hinta putosi tällä viikolla alle 30 000 dollarin. Tämän pudotuksen vuoksi El Salvador näki mahdollisuuden ostaa dipin. Maan presidentti on ollut ahkera toimissaan, ja kyseisen hankinnan lisäksi hän esitteli uuden suunnitelman Bitcoin Citystä – tulivuoren juurella sijaitsevaa kaupunkia, joka on täysin omistettu bitcoinille.

El Salvador, Etelä-Amerikan maa, joka tunnetaan ensimmäisenä Bitcoin-maana, ilmoitti äskettäin, että se käytti hyväkseen Bitcoinin hinnan laskua. Tarkemmin sanottuna se ilmoitti ostaneensa 500 BTC:ia keskimäärin 30 744 dollarin hintaan per kolikkoa kohden, joiden kokonaisarvo oli noin 15,4 miljoonaa dollaria. Tämä nostaa maan kokonaisostot noin 2 000 bitcoiniin.

El Salvador hakee DCA:ta

Kryptovaluuttamarkkinat ovat muuttuneet punaiseksi tällä viikolla, ja kaikki tokenit ovat pudonneet ainakin yli 10 prosenttia. Markkinat jatkavat laskuaan Yhdysvaltain keskuspankin viime viikolla antaman ilmoituksen jälkeen koronnostoista. Lisäksi Bitcoin hyväksyttiin lailliseksi valuutaksi Latinalaisen Amerikan maassa, jota Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja muut kansainväliset järjestöt ovat jo arvostelleet.

El Salvadorin nousevan inflaation hillitseminen alkoi syyskuussa 2021, kun BTC otettiin käyttöön laillisena rahana. Kun kolikosta tuli laillista rahaa maassa, osti maa merkittävän osan arvokkaimmasta kryptovaluutta-omaisuudesta. Mitä tulee Bitcoinin hankkimiseen, El Salvador valitsee ”buy the dip” -lähestymistapaa. Kun Bitcoinin hinta laskee, presidentti ilmoittaa, että lisää Bitcoinia lisätään maan varavaluuttarahastoon.

Koska El Salvador otti BTC:n lailliseksi maksuvälineeksi, se on maan halvin ostos tähän mennessä. Bukele uskoo, että ”jotkut kaverit myyvät todella halvalla”, mikä tukee hänen pitkän aikavälin tavoitettaan Bitcoinin laajasta käyttöönotosta, nykyisen markkinoiden myynnin valossa.

El Salvador on täysin sitoutunut Bitcoiniin

Maan päätös ottaa BTC käyttöön virallisena valuuttana ei ole ainoa siirto, jonka se on keksinyt parantaakseen maan taloutta. Presidentti Bukele ilmoitti aiemmin, että hänen tavoitteensa on tehdä El Salvadorista Bitcoin-ystävällisin kansakunta.

Äskettäin ilmoitettiin myös, että maa valmistautuu lanseeraamaan odotetut Bitcoin Volcanic -obligaatiot. Joukkovelkakirjoista syntyvä raha käytettäisiin maailman ensimmäisen Bitcoin-kaupungin rakentamiseen. Joukkovelkakirjojen julkaisupäivää on kuitenkin siirretty jo useita kertoja.

El Salvador ei hyväksy Bitcoinia, vielä

Presidentin kannalta on myös valitettavaa, että El Salvadorin asukkaat eivät ole katsoneet hyvällä Bitcoiniin siirtymistä ja Chivo-lompakon käyttöönottoa. Muutama viikko sitten julkaistiin uutinen, että 60 prosenttia maan asukkaista on luopunut Chivo-lompakkonsa käytöstä, saatuaan ilmaisen 30 dollarin lahjan rekisteröitymisen yhteydessä.

Lisäksi El Salvadorissa toimivat yritykset eivät ole kiirehtineet hyväksymään Bitcoinia, sillä tällä hetkellä vain 20 prosenttia kaikista yrityksistä tarjoaa maksuja Bitcoinissa. On kerrottu jopa yrityksiä, jotka ovat aiemmin hyväksyneet BTC:n, mutta jotka ovat nyt lopettaneet sen ja palanneet perusasioihin.

Edes verojen osalta lompakko ei ole saanut suosiota. Vain 5 prosenttia kaikista El Salvadorin asukkaista on päättänyt maksaa veronsa Chivo-lompakolla.

Alhainen käyttöönottoaste liittyy todennäköisesti Bitcoinin epävakaaseen luonteeseen, yhdistettynä Chivo-lompakon käytön tekniseen monimutkaisuuteen. Erityisesti vanhuksilla on vaikeuksia käyttää sitä.

Bitcoin City

Presidentti julkaisi kuvia Bitcoin Citystä Instagramissa. Tämä on kaupunki, joka rakennetaan aivan tulivuoren viereen. Tämän tavoitteena on käyttää bitcoinia ja saada energia enimmäkseen tulivuoresta.

Bukele arvioi koko projektin maksavan noin 300 000 bitcoinia. Silloisella bitcoin-kurssilla – muutama päivä edellisen kaikkien aikojen ennätyksen jälkeen – se oli 15,3 miljardia euroa. Tällä hetkellä hinta on noin 9 miljardia euroa.

Tämä on hinnan laskusta huolimatta edelleen korkea summa. Tämän rahoittamiseksi lasketaan liikkeeseen bitcoin-obligaatioita, joiden tuotto käytetään projektiin. Puolet tästä käytetään louhinta-infrastruktuuriin ja toinen puoli bitcoinin ostamiseksi ja varastointiin. Kyseiset joukkovelkakirjat odotetaan tulevan käyttöön syyskuussa.

Miltä suunnitelmat näyttävät?

Bukelen jakamassa valokuvassa nähtiin malli kaupungista. Se on eräänlainen ympyrä, jonka keskellä on suuri bitcoin-neliö. Huolimatta bitcoinin hinnan laskusta, hän jakaa mielipiteensä mielellään. ”Bitcoin City näyttää kauniilta. Ja lentoasema myös”, presidentti sanoi Instagram-sivullaan.

Joten Bitcoin Cityyn on myös mahdollista lentää. Virallista päättymispäivää ei ole vielä ilmoitettu. Kuvista voidaan nähdä muun muassa myös eräänlainen stadion ja muita rakennuksia, jotka peittävät kaupungin.

Presidentti Bukele esittelee Twitterissä

El Salvador on siis hiljattain täydentänyt Bitcoin-varantojaan ostamalla 500 BTC:ia noin 30 000 dollarin hintaan. Tämä osto on jo mahdollistanut voiton, ja maan presidentti ei ole epäröinyt esitellä sitä Twitter-tilillään.

Twitter-viestin mukaan maan saldo on noussut miljoonalla dollarilla vain 11 tunnissa heti Bitcoinien ostamisen jälkeen. Presidentti Bukele kehuskelee onnistuneesta kaupasta, mutta Twitterin käyttäjät ovat raportoineet, että maa on hävinnyt huikeat 20 miljoonaa dollaria noin 45 000 dollarin keskimääräisen ostohinnan vuoksi. Bukele sanoi Twitterissä:

”Voisin myydä nämä kolikot nyt ja tienata melkein miljoona dollaria vain 11 tunnissa, mutta en tekisi niin tietenkään.”

Koska Bitcoinin keskimääräinen ostohinta on ollut aikaisemmin korkea, El Salvador on voitolla vasta sitten, kun suurimman kryptovaluutan hinta on noussut noin 40 %. Syyskuussa maa aloitti Bitcoinin ostamisen, kun BTC arvo oli noin 50 000 dollaria.