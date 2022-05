Onko Chainlink hyvä sijoitus? 5 syytä, miksi uskomme sen olevan

Chainlink on suuri lohkoketju-projekti, jota useimmat hajautetun rahoituksen (DeFi) ja non-fungible tokenin (NFT) kehittäjät käyttävät laajalti. Se on suhteellisen erilainen alusta kuin muut lohkoketju-verkot, kuten Cardano ja Ripple. Tässä artikkelissa kerromme viisi syytä, miksi uskomme, että Chainlink on hyvä sijoitus sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen sijoitukseen.

Mikä on Chainlink?

Ennen kuin tunnistamme viisi syytä, miksi Chainlink on hyvä sijoitus, käymme läpi mikä verkko on ja miten se toimii. Chainlink on älykäs oraakkeliverkko, joka auttaa tarjoamaan ketjun ulkopuolisia tietoja ketjun sisäisiin ekosysteemeihin, kuten DeFiin ja non-fungible tokeneihin (NFT).

Esimerkiksi kehittäjä, joka rakentaa hajautettua osakekauppajärjestelmää, tarvitsee markkinasyötteen julkisesti noteeratuista osakkeista. Siksi sen sijaan, että he käsittelivät vaihtoja suoraan, he tekevät yhteistyötä Chainlinkin kanssa, jolla on kaikki nämä tiedot ja työkalut sisällyttääkseen ne ekosysteemeihinsä.

Sama koskee muita toimialoja. Hyvä esimerkki näistä toimialoista on urheiluvedonlyönti, jota myös lohkoketjuprojektit häiritsevät. Jotta hajautettu vedonlyöntialusta toimisi hyvin, sillä on oltava pääsy uskottaviin pelitietoihin. Chainlink voi tarjota nämä numerot.

Viime kuukausina Chainlink on lisännyt ekosysteemiin uusia ratkaisuja. Se esimerkiksi julkaisi äskettäin Keepersin, joka on älykkäiden sopimusten automaatioalusta. Se on myös esitellyt todisteet resursseista, ketjujen väliset viestintätyökalut ja VRF-alustat.

LINK on Chainlink-ekosysteemin hallintotunnus. Se on johtava kryptovaluutta, jonka markkina-arvo on yli 5,4 miljardia dollaria, mikä tekee siitä maailman 26. suurimman kryptovaluutan.

Chainlinkillä on hallitseva markkinaosuus

Yksi syy siihen, miksi Chainlink on hyvä sijoitus, on se, että sillä on hallitseva markkinaosuus oraakkeliteollisuudessa. Vaikka alan oraakkelien määrä kasvaa, Chainlink on suosituin. Jotkut DeFin johtavat toimijat, kuten Aave, Uniswap, Anchor Protocol ja Curve Finance, ovat omaksuneet sen.

DeFi Llaman mukaan Chainlinkin kokonaisvakuusarvo (TVS) on yli 53 miljardia dollaria, mikä antaa sille 54 prosentin markkina-aseman. Alan toiseksi suurin toimija on Internal, jonka TVS on yli 17 miljardia dollaria, ja Maker, jolla on vain kaksi projektia, joiden TVS on yli 13 miljardia dollaria.

Siksi se, että sillä on hyvä markkinaosuus ja brändin maine, on positiivinen katalysaattori Chainlinkille.

Suuri markkinakoko

Chainlink on johtava toimija alalla, jolla on valtava potentiaali. Esimerkiksi hajautetun rahoitusalan kokonaisarvo lukittu (TVL) on yli 200 miljardia dollaria. Tämä on huomattava kasvu, kun otetaan huomioon, että alaa ei vielä muutama vuosi sitten ollut.

Vaikka ala on erittäin epävakaa, analyytikot uskovat sen edustavan rahoituksen tulevaisuutta. Tulevaisuus, jossa ihmiset omaksuvat älykkäiden sopimusten käsitteen kaikilla taloudellisen hyvinvoinnin osa-alueilla, kuten säästämisessä ja sijoittamisessa.

Analyytikot odottavat, että DeFi- teollisuus on yli 100 kertaa suurempi kuin missä se on nyt. Siksi, jos tämä ennuste toteutuu, on todennäköistä, että Chainlinkillä on roolinsa tässä.

Sama pätee muihinkin toimialoihin, jotka on tarkoitus tokenisoida. Esimerkiksi hajautetun vedonlyöntialan odotetaan menestyvän niin hyvin alalla voimassa olevien säännösten vuoksi. Jos näin tapahtuu, Chainlinkillä on roolinsa.

On muita aloja, jotka hyötyvät hajauttamisesta. Esimerkiksi Chainlinkillä on kumppanuus Weather Channelin kanssa, mikä tarkoittaa, että ihmiset voivat käyttää näitä tietoja sovellusten kehittämiseen.

Chainlink on aliarvostettu

Yksi tärkeimmistä asioista sijoittamisessa on ostaa aina suhteellisen aliarvostettu omaisuus. Mielestäni Chainlink on yksi aliarvostetuimmista kryptovaluutoista ympäri maailmaa.

Tätä kirjoitettaessa, kolikon kauppa on ollut alimmalla tasolla sitten tammikuun 2021. Se on myös laskenut yli 78 % vuoden 2021 korkeimmasta tasosta. Myös sen markkina-arvo on pudonnut vain 5 miljardiin dollariin.

Siksi uskon, että Chainlink on erittäin aliarvostettu kryptovaluutta. Ensinnäkin, vaikka sen markkina-arvo on 5 miljardia dollaria, se on auttanut turvaamaan yli 54 miljardia dollaria omaisuutta. Tämä on merkki siitä, että sillä on enemmän tilaa kasvaa.

Syynä aliarviointiin on se, että monet ihmiset eivät tiedä monia yksityiskohtia alustasta ja sen toiminnasta.

Korrelaatio muiden omaisuuserien kanssa

Toinen syy, miksi sinun kannattaa sijoittaa Chainlinkiin, on se, että sillä on vahva korrelaatio muiden omaisuuserien, kuten osakkeiden ja kryptovaluuttojen, kanssa. Lohkoketjuteollisuuden lähempi tarkastelu osoittaa, että useimmat kryptovaluutat ovat laskeneet jyrkästi viime kuukausina.

Esimerkiksi Bitcoin on siirtynyt marraskuun 2021 noin 68 000 dollarista, nykyiseen 38 000 dollariin. Samoin Ethereum on noussut noin 5 000 dollarista 2 800 dollariin. Kaiken kaikkiaan kaikkien digitaalisten kolikoiden markkina-arvo on pudonnut yli 3 biljoonasta dollarista noin 1 biljoonaan dollariin.

Myös muut varat, kuten osakkeet, ovat laskeneet. Tämä tarkoittaa, että Chainlinkin nykyinen heikkous ei ole yksittäistapaus. Tämä tarkoittaa, että kolikko tulee nousemaan, kun muut tekevät samoin.

Eric Schmidt on strateginen neuvonantaja

Lopuksi, Chainlink on hyvä sijoitus, koska Eric Schmidt, Googlen entinen toimitusjohtaja ja puheenjohtaja, on strateginen neuvonantaja. Tämä on huomionarvoinen asia, koska hän tuo verkostoon runsaasti kokemusta ja koska hänellä on paljon yhteyksiä oikeissa paikoissa. Kuten muistat, Schmidt on henkilö, joka auttoi muuttamaan Googlen yhdeksi maailman tärkeimmistä yrityksistä. Chainlinkin perustaja sanoi muistiinpanossa:

”Ericin kokemus ja oivallukset globaalien ohjelmistoalustojen rakentamisesta seuraavan sukupolven innovaatioita varten ovat korvaamattomia, kun autamme kehittäjiä ja instituutioita avaamaan uuden taloudellisen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden aikakauden.”