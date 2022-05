Vuoristorata on kryptovaluutoissa usein käytetty termi. Se on varmasti ensimmäinen sana, joka tulee mieleen katsottaessa Wavesin kaaviota. Kolikko nousi 240 % maaliskuussa 2022, mutta on kuitenkin antanut takaisin kaikki nämä voitot ja enemmän, ja nyt sen kauppa käy 70 % alle uudenvuodenpäivän avautumispisteen.

Se on tällä hetkellä 81. sijalla CoinMarketCapissa. Vuonna 2017 se oli 20:n parhaan joukossa, ennen kuin kilpailijat, kuten Solana, Matic ja Polkadot, nousivat näyttämölle.

Joten mitä on oikein tapahtumassa?

Monikäyttöinen lohkoketju, joka pystyy tukemaan erilaisia hajautettuja sovelluksia ja älykkäitä sopimuksia, Wavesin yhteenveto on todellakin vaihtoehto Ethereumille. Suosituimmin se antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda ja käydä kauppaa mukautettuja kryptotokeneilla helposti. Laajoja älykkäitä sopimuksia ei tarvita, vaan valuuttoja voidaan ajaa skriptien kautta Waves-lohkoketjuun rakennettujen käyttäjätilien kautta.

Alla oleva kaavio, joka esittää WAVESin markkina-arvoa vuoden alusta lähtien, vaatii vain vilkaisun ymmärtääksesi, kuinka epätavallinen hintatoimi on ollut.

Maaliskuun nousukausi johtui muutamasta muuttujasta. Waves 2.0 -päivityksen ennakointi. Ilmoitus 150 miljoonan dollarin rahastosta, joka tehostaa sen lohkoketjussa toimivia sovelluksia ja protokollia. Lisäksi alla oleva twiitti, joka vahvisti Wavesin perustajan, Sasha Ivanovin, ukrainalaiseksi, näytti myös antavan vauhtia.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Mutta mistä johtuu 93 prosentin huikea pudotus sen jälkeen? Eniten huolestutti Twitterissä kiertänyt analyysi, jonka mukaan tiimi oli osallisena oman DeFi-lainausprotokollansa Vires.financen kautta manipuloimaan alkuperäisen tokeninsa hintaa. On tärkeää huomata, että Ivanov hylkäsi nämä valheellisina, ja syytti Alamedan hinnan manipuloinnista ja aloitti samalla vihamielisen mediakampanjan paniikkimyynnin herättämiseksi markkinoilla.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022