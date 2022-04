FTM on myös laskenut Bitcoinia ja Ethereumia vastaan, yli 7 % molemmilla pareilla.

Fantomin FTM-token on pudonnut yli 12 % perjantai-illan kaupankäynnissä, ja näyttää siltä, että tappiot ovat lisääntyneet nykyisen kryptomarkkinoiden laskun vuoksi.

FTM on noin 21 % laskussa tällä viikolla, ja laskutrendi putoaa sen arvon suhteessa Yhdysvaltain dollariin alle dollarin. Myyntipaine on ajanut FTM/USD-parin päivänsisäiselle pohjalle 0,88 dollariin, mikä on syyskuussa määritellyn kriittisen 0,92 dollarin tukialueen alapuolella.

Tämä asettaa Fantomin hinnan mahdolliselle hintojen uudelleentestaukselle, joka nähtiin viimeksi helmikuussa 2021, jos uusi alapuoli kerää vauhtia kohti seuraavaa suurta 0,80 dollarin tukilinjaa.

Fantom voi pudota 0,47 dollariin, sanoo analyytikko

FTM kävi tammikuussa 3,35 dollarin huipulla, mutta laajemmilla kryptomarkkinoilla on laskutrendi, minkä jälkeen kryptovaluutta on liikkunut laskevan rinnakkaiskanavan sisällä. Se testasi huippunsa, 1,68 dollaria 2. huhtikuuta, kanavan ylärajalla.

Sen jälkeen laskut ovat saaneet FTM/SUSD-parin vetäytymään alemmalle trendilinjalle, ja tämän päivän lasku työntää sen kanavan keskiviivan tuen alapuolelle.

Kryptotreidaaja ja teknisen analyytikon, il Capon, mukaan härät eivät todennäköisesti pysy tukilinjan yläpuolella. Hän ehdottaa, että Fantomin hinta saattaa pudota uuteen tukeen, 0,47–0,52 dollarissa.

Fantom voi pudota 0,47 dollariin il Capon mukaan.

Vertaamalla tämän viikon FTM/USD-kaavion näkymiä helmikuun näkymiin, hän totesi :

”Kuten näette, välillä oli pomppimista, mutta tavoite on saavutettu. En kuitenkaan usko, että tämä taso kestää pitkään. FTM:n päätavoite on 0,47–0,52 dollaria.”

Analyytikon kommentit tulivat aiemmin tällä viikolla Fantomin yhden dollarin alueen uudelleentestauksen jälkeen.

Tarkastellessa muita markkinoita, kokonaismarkkina-arvo on laskenut 4,1 %, kun taas Bitcoin ja Ethereum ovat laskeneet 4,5 % ja 5,3 % kirjoitettaessa. BTC käy kauppaa noin 38 560 dollarilla ja Ether yrittää pitää 2 800 dollarin tukialueen.