Algorand-lohkoketjulla on nyt ensimmäinen panospalveluratkaisujen toimittaja.

Ferrum Network, lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on ratkaista olemassa olevan lohkoketjuteknologian yhteentoimivuusongelmia, ilmoitti aiemmin tänään, että se on julkaissut panostuspalveluratkaisunsa Algorand-lohkoketjussa.

Coinjournalille jakamassaan lehdistötiedotteessa Ferrum sanoi, että sen panostaminen on ensimmäinen Algorand-verkostossa.

Kyseinen viimeisin tapahtuu sen jälkeen, kun Algorand Foundation myönsi Ferrum Networkille apurahan tuodakseen markkinoille sen tuotesarjan Algorand-lohkoketjussa.

Ennen tätä päivää, Algorandin ekosysteemillä ei ollut todellista Staking-as-a-Service-palveluntarjoajaa. Ferrum Networkin kumppanuuksista ja kasvusta vastaava varatoimitusjohtaja, Nick Odio, sanoi, että tämä uusin kehitys on valtava askel eteenpäin yritykselle.

”Kyseinen integraatio merkitsee suurta ponnahduslautaa Ferrumin pyrkimyksissä kohti 2.0 -yhteentoimivuutta. Tämä on ensimmäinen monista integroinneista, jotka Ferrum on saattanut päätökseen ei-EVM-yhteensopivan verkon kanssa, ja meillä on kunnia saada Algorand rinnallemme siinä.”

Staking-as-a-service -ratkaisun julkaisun jälkeen, Ferrum Network -tiimi keskittyy lisäämään moniketjuisen merkkisiltansa Algorandiin vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Moniketjuisen merkkisillan integrointi tehostaa Algorand-lohkoketjun yhteentoimivuutta, mikä mahdollistaa saumattoman siltauksen ja varojen vaihtamisen useista Ethereum Virtual Machine (EVM) -yhteensopivista ketjuista Algorandiin ja muihin ei-EVM-yhteensopiviin verkkoihin.

Ferrumin tiimin mukaan moniketjuisen merkkisillan käynnistäminen asettaa Algorandin ensimmäiseksi ei-EVM-yhteensopivaksi verkoksi, joka on täysin integroitu Ferrumin yhteentoimivuusprotokollaan.

Lisäksi Algorand Virtual Machine (AVM) on täysin yhteentoimiva Ethereum Virtual Machine (EVM) -yhteensopivien ketjujen monipuolisen verkon lisäksi, myös muiden yksittäisten lohkoketjujen kanssa.

Daniel Oon, Algorand Foundationin DeFin johtaja, kommentoi asiaa

”Olemme innoissamme Ferrumin julkaisusta Algorandissa. Tämän julkaisun avulla käyttäjät voivat valita panoksensa aikatoiveidensa perusteella ja saada mehukkaita palkintoja.”