Flux ja Terra yhteistyössä integroidakseen ekosysteemejä

Flux ja Terra yhteistyössä integroidakseen ekosysteeminsä ja tarjotakseen käyttäjille Web3:n parhaat puolet. Yhteistyössä keskitytään syvään integraatioon ekosysteemien vahvuuksia hyödyntäen, Flux kirjoitti Medium-sivullaan.

Tulevaisuuden internetin rakentaminen

Fluxin tavoitteena on tarjota kehittäjille tarvittavat resurssit ja infrastruktuuri, jotta he voivat ottaa dApps-sovelluksensa käyttöön Web3:ssa saumattomasti.

Terran whitepaper-julkaisun mukaan sen tavoitteena on tulla lohkoketjun ensimmäiseksi vakaaksi alustaksi ja käytettäväksi valuutaksi, mikä hajauttaa treidaajia, valtavirtakäyttäjiä ja kehittäjiä.

Yhteistyöllä Terra on askeleen lähempänä tavoitettaan, saavuttaa täydellinen hajauttaminen siirtyessään Web3:een. Flux edistyy myös lisäämällä Terran uusimmat sovellukset hajautettuun infrastruktuuriinsa.

Yhteistyön osat

Alussa Fluxin ja Terran yhteistyö sisältää Terran kehittämisen Fluxin ekosysteemiin. Flux-token käynnistyy vastaavasti Terra-lohkoketjussa.

Flux-ekosysteemi käyttää tokeneita muissa lohkoketjuissa mahdollistaakseen Fusion cross-chain -sillan. Se on parantanut pääsyä DeFiin.

Zelcore, Fluxin virallinen lompakko- ja lohkoketju-sovelluspaketti, tukee Lunan lisäksi myös KRW-, UST-, SDT- ja muita terran natiiveja tokeneita. Tuki monille CW20-tokeneille myös integroidaan.

Suora pääsy keskitettyyn vaihtoon

Kaikki Zelcore-taustajärjestelmässä saatavilla olevat tokenit voidaan vaihtaa tai tuoda. Sviitti tarjoaa suoran pääsyn Binanceen, FTX:ään, Krakeniin ja muihin keskitettyihin pörsseihin.

Fluxin turvallisuuspäällikkö, Daniel Keller, kommentoi:

Koko Flux-tiimi odottaa innolla yhteistyötä Terran kanssa. Kunnioitan suuresti Terran tiimiä. He asettavat itselleen selkeän tavoitteen ja vision, ja he toteuttavat tätä visiota suurella omistautumisella. Rakastan heidän lähestymistapaansa DeFiin ja kaikkia hienoja mahdollisuuksia, joita heidän ekosysteeminsä tarjoaa kaikille lohkoketjun tilassa. Olen innoissani miettiessäni suuria mahdollisuuksia työskennellä heidän kanssaan ja integroida ekosysteemimme. Ja olen ennen kaikkea iloinen siitä, että Flux voi auttaa heitä hajauttamaan, ottamalla sovelluksensa käyttöön tehokkaassa Flux Nodes -verkostossamme. Flux on löytänyt uuden ystävän ja liittolaisen pyrkiessään tuomaan Web3:n massoille. Mielestäni on reilua sanoa, että Web3:n tulevaisuus näyttää päivä päivältä valoisammalta.