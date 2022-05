UniX Gamingin alkuperäinen token, UniX, on listattu virallisesti MEXC Global -pörssiin, joka on yksi 20:n parhaan pörssin joukossa olevasta. Listaus tapahtuu pian sen jälkeen, kun UniX Gaming ilmoitti Final Round Launchpad -sovelluksen julkaisemisesta.

MEXC-pörssistä on tullut toinen keskitetty pörssi UniX-listalle, ja useita muita listauksia suunnitellaan myöhemmin tänä vuonna.

Listauksen jälkeen UniX-tokenin haltijat voivat nyt tallettaa tokeneitaan MEXC-lompakkoon. Todellinen kaupankäynti alkaa tänään klo 14:00 UTC, minkä jälkeen MEXC-asiakkaat voivat käydä kauppaa ja myös nostaa UniX-tokeneita.

Listautumisilmoituksen jälkeen, Unix Gamingin toinen perustaja ja toimitusjohtaja, Mirko Basil Doelger, kommentoi:

”Tämä on toinen keskitetty pörssilistaus, joka meillä on tänä vuonna, ja olemme hyvin innoissamme voidessamme ilmoittaa lisää seuraavien kuukausien aikana. Vuosi on ollut meille toistaiseksi loistava, sillä Final Round -käynnistysalustamme on juuri julkistettu yhteistyössä DAO Makerin ja SL2 Capitalin kanssa. Olemme erittäin kiitollisia yhteisömme tähänastisesta tuesta, ja olemme innoissamme voidessamme jakaa lisää pian.”

MEXC Global

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, ja sitä kutsutaan usein hyväksi pörssiksi, erityisesti aloitteleville kryptosijoittajille.

MEXC Globalilla on yli 7 miljoonaa käyttäjää, ja UniX-tokenin listaus paljastaa sen miljoonille ihmisille, erityisesti niille, jotka käyvät kauppaa pörssissä.

Pörssi tarjoaa yhden luukun kryptopalveluita, mukaan lukien spot-kaupankäynnin, marginaalikaupan, vipuvaikutteiset ETF-rahastot, johdannaiskauppaa ja panostuspalveluita.

UniX Gaming

UniX Gaming lanseerattiin kesäkuussa 2021, ja se oli ensimmäinen play-to-earn (P2E) -ratkaisu, joka yhdistää pelaamisen hauskuuden ansaitsemiseen.

UniX tarjoaa stipendejä vähemmän kehittyneistä maista tuleville pelaajille sen lisäksi, että se tarjoaa play-to-earn -pelejä.

UniX:n stipendit ovat tuottaneet suurimman peliyhteisön ympäri maailmaa. Sillä on yli 190 000 jäsentä.