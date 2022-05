JasmyCoin on kerännyt vauhtia siitä lähtien, kun Binance ilmoitti sen promootiosta noin viikko sitten. Siitä huolimatta se on edelleen pudonnut noin 50 % verran 21. huhtikuuta 2022 rekisteröidyistä huippulukemistaan. Sen arvo on tällä hetkellä 0,01 dollaria ja se on lisännyt arvoonsa viidenneksen viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa JasmyCoin, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa JasmyCoin nyt

Swapzone

Swapzone on krypto-vaihto-aggregaattori, joka toimii yhdyskäytävänä Cryptocurrency yhteisön ja Exchange Servicesin välillä. Swapzone pyrkii tarjoamaan kätevä käyttöliittymä, turvallinen käyttäjävirtaus ja kristallinkirkkaat tiedot käyttäjille löytää parhaat valuuttakurssit koko Cryptocurrendy Market.

Osta JASMY Swapzone tänään

KuCoin

KuCoin on maailmanlaajuinen kryptovaluutta vastineeksi lukuisia digitaalisten hyödykkeiden ja cryptocurrencies. Käynnistettiin syyskuussa 2017 KuCoin on kasvanut yhdeksi suosituimmista salauksen vaihtoa ja on jo yli 5 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää yli 200 maassa ja alueella. Mukaan Alexa liikennettä ranking, KuCoin kuukausittainen ainutlaatuinen vierailu sijoittuu top 5 maailmanlaajuisesti.

Osta JASMY KuCoin tänään

Mikä JasmyCoin on?

JasmyCoin perustuu ERC 20 -standardiin. Voit käyttää tätä omaisuutta siirtääksesi tokeneita digitaalisilla laitteilla, todisteena palveluista tai arvonvaihdosta. Sitä voi käyttää myös määrittelemätön määrä yhteisöjä, sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.

JasmyCoin voi palvella monia tarkoituksia, koska se ei rajoita sen käytettävyyttä. Tokenilla on suhteellisen suuri kokonaistarjonta, joten poltto voi olla paras tapa lisätä ja ylläpitää arvoa.

Pitäisikö JasmyCoin ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

JasmyCoin – hinnan ennuste

Crowd Wisdom ennustaa, että Jasmy saavuttaa huippunsa tänä vuonna 0,032 dollarissa. Vuonna 2025 se kaksinkertaistaa hintansa aina 0,063 dollariin.

JasmyCoin sosiaalisessa mediassa