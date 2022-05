Kyber Networkin token nousi eilen 22 % ja lisäsi tänään kolmanneksen arvoonsa, testaten uudelleen viime viikon huippuja. Miten sen hinta tulee muuttumaan?

Tämä lyhyt artikkeli käy läpi kaikki tiedot KNC:stä: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat, joista ostaa KNC nyt.

Mikä on KNC?

KNC on Kyber Network Crystal v2:n alkuperäinen token, joka kuvailee itseään parhaimmaksi moniketjuiseksi DeFi-likviditeettikeskukseksi. Se kokoaa likviditeetin eri lähteistä, tarjotakseen turvallisia ja välittömiä tapahtumia missä tahansa hajautetussa sovelluksessa (DApp).

Sen päätavoite on antaa DEX:ille, DeFi DAppeille ja muille käyttäjille pääsy likviditeettipooliin, jotka tarjoavat parhaat hinnat. Kaikki tapahtumat tässä verkossa tapahtuvat ketjussa, mikä tarkoittaa, että jokainen Ethereum-lohkon tutkija voi tarkistaa ne helposti.

Projektit voivat rakentaa Kyberin päälle käyttääkseen sen palveluita, kuten likviditeetin yhdistämistä, tokenien välitöntä selvitystä ja mukautettavaa liiketoimintamallia.

Pitäisikö KNC ostaa tänään?

KNC voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

KNC – hintaennuste

Digital Coin ennustaa KNC:n nousevan 3,99 dollariin vuonna 2023, ennen kuin se laskee 3,83 dollariin vuonna 2024. Vuonna 2025 se nousee takaisin 5,28 dollariin. He ennustavat jälleen pudotuksen 4,83 dollariin vuonna 2026, ennen kuin se palautuu 6 dollariin vuonna 2027.

