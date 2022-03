Suuret kryptot kirjasivat enimmäkseen pieniä tappioita. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta hylkäsi maanantaina lakiesityksen, joka olisi voinut kieltää proof-of-work -konseksuksen käytön EU:n alueella.

Yhdysvaltain indeksit putosivat eilen epävarmuuden vuoksi, ennen Yhdysvaltain keskuspankin odotettua tämän päiväistä kokousta. NASDAQ100 laski 2 %, SPX500 0,75 %, kun taas DJ30 oli tasainen. Kiinalaiset teknologiaosakkeet johtivat laskua.

TV-luokitusyhtiö Nielsenin osakkeet nousivat 30 prosenttia maanantaina sen jälkeen, kun kerrottiin, että joukko pääomasijoitusyhtiöitä neuvotteli yrityksen ostamisesta noin 15 miljardilla dollarilla.

Huippukryptot

Ethereum, Solana, XRP ja BNB menettivät kumpikin noin 2 %. Bitcoin menetti noin 1,6 %, arvon ollen kirjoittamishetkellä alle 40 000 dollaria.

Terran alkuperäinen token, Luna, on markkina-arvollaan mitattuna suurin nousija top 20:n kolikon joukossa tällä hetkellä. Tämä on pitänyt paikkansa jo muutaman viikon ajan.

Huippuliikkujat

THORChain on epäilemättä suurin liikkuja sadan parhaan joukossa. Se lisäsi arvoonsa tänään vielä 11,61 prosenttia, mikä nosti sen viikoittaisen nousunsa 78 prosenttiin. Se on nousussa sen jälkeen, kun ketjujen välisen DeFi-projektin synteettiset omaisuuserät on otettu käyttöön ja THOFi-nimisen uusien ominaisuuksien julkaisupäivä on ilmoitettu.

Onnistuneen hankinnan jälkeen, Elrond on noussut 7 %. eCash nousi 5 prosenttia. BAT jatkaa tasaista nousuaan. Sen arvo on 0,73 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 162,18 miljoonaa dollaria. Token, joka on markkina-arvoltaan 72. sijalla, on noussut 4,72 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Stellarin suosio on noussut siitä lähtien, kun XLM-token poltettiin kaksi päivää sitten. Markkina-arvoltaan 30. suurin kolikko nousi viikkotasolla noin 4 %. Joidenkin analyytikkojen mukaan se on puhkeamassa.

Tänään OIG ilmoitti kumppanuudesta ioTexPadin kanssa, joka on kaikkien aikojen ensimmäinen IoTeX-pohjainen käynnistyslevy. IoTeX:n reaaliaikainen hinta on tänään 0,07 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 40,2 miljoonaa dollaria. IoTeX on markkina-arvoltaan 92. sijalla ja noussut tänään 7 %.

Grafin hinta on noussut jyrkästi viime viikkoina. Tällä hetkellä sen hinta on 0,36 dollaria. Alustan ekosysteemi laajenee, mikä on sijoittajien tervetullut. Jotkut analyytikot odottavat kuitenkin laskevaa käännettä.

Toisessa päässä valtaosa top 100:n kolikoista menetti 2-4 % arvostaan.

Zcash ja Anchor menettivät kumpikin 10 %. Ennusteet, joiden mukaan Zcash, yksityisyyttä osoittava token, alkaisi laskea meteorisen nousun jälkeen, ovat osoittautuneet oikeiksi. Se oli nousussa yksityisyyskolikoiden kasvattaessa suosiotaan muutama päivä sitten Venäjän ja Ukrainan sodan tiimoilta.

Trendaavat

Suurin vähän tunnettujen kolikoiden nousija on Ziktalk, jonka arvo on tällä hetkellä 0,009 dollaria. Sen token, ZIK, tuotti 1,4 miljoonan dollaria 24 tunnin kaupankäynnissä ja on tänään noussut 1 083 %.

Ziktalk on Web3-lyhytvideoalusta, jolla on yli 650 000 käyttäjää ja jonka avulla sisällöntuottajat ja kuluttajat voivat ansaita ZIK-tokeneita vuorovaikutuksesta sovelluksen sisällä.

Se käyttää "sosiaalisen louhinnan" käsitettä, joka sisältää käyttäjien palkitsemisen ekosysteemin kasvua edistävistä panoksista.

Ziktalk tarjoaa kaupallistamismahdollisuuksia 98 %:lle sisällöntuottajista, joiden tulot jäävät köyhyysrajan alapuolelle, ja tukee myös käyttäjiä kehitysmaissa.