Euroopan parlamentti äänesti Bitcoinin louhintakieltoa vastaan

Euroopan parlamentti on äänestänyt asetusluonnosta vastaan, jonka tarkoituksena on kieltää Proof-of-worp (PoW) kryptovaluuttojen käyttö EU:ssa, koska se on huolissaan kaivostoiminnan hiilijalanjäljestä. Bitcoin (BTC) ja Ethereum (ETH) ovat kaksi suurinta kryptovaluuttaa, jotka tällä hetkellä käyttävät kaivostoimintaa verkon konsensukseen.

Kryptotekniikan kannattajat sanovat, että väitteestä puuttuu pointti, varsinkin kun Bitcoin käyttää yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Jopa BTC-kaivostoiminnan hiilijalanjälki EU:ssa on mitätön verrattuna muihin aloihin.

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) äänesti maanantaina iltapäivällä äänin 32–24 ehdotusta vastaan. Sen sijaan komitea hyväksyi asetusluonnoksen, joka lisäsi Bitcoinin EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan.

Mahdollinen kielto oli osa laajempaa sääntökehystä, joka tunnetaan nimellä Markets in Crypto-Assets (MiCA) -kehys. Käytännössä se tarkoittaa yksinkertaisesti lisää sääntöjä Euroopan bitcoin-markkinoille.

Helpotus markkinoille

Äänestys kieltoa vastaan on valtava helpotus kryptovaluuttateollisuudelle. Edustajat varoittivat aiemmin kovan linjan skenaarion uhasta.

MiCA on sääntelykehys, joka sisältää 126 artiklaa. Se sisältää myös yksityiskohtaisen suunnitelman näiden määräysten täytäntöönpanosta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa

Patrick Hansen, DeFi-alustan Unstoppable Financen strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, kutsui tätä "suureksi helpotukseksi ja poliittiseksi menestykseksi bitcoin- ja kryptoyhteisölle EU:ssa".

”MiCA säätelee rahoitusinstrumentteja ja rahoituspalvelujen tarjoajia. On paljon järkevämpää käsitellä kaikki kaivosteknologian kestävyyttä koskevat huolenaiheet erikseen", Hansen sanoi.

Hansenin mukaan MiCA-suunnittelu käy läpi "trilogien" neuvotteluvaiheen, joka kestää todennäköisesti noin kaksi kuukautta. Tämän seurauksena Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto harkitsevat asetusta.

Asetus muuttuu sitten laiksi, ja yrityksillä on kuusi kuukautta aikaa alkaa noudattamaan sitä. Strategin mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että tämä johtaisi Bitcoinin kieltämiseen.

”Äänen hävinneillä ryhmillä on viimeinen vaihtoehto. He voisivat estää MiCA:n nopeutetun menettelyn kolmikantaneuvottelujen kautta ja viedä keskustelun parlamentin täysistuntoon. He tarvitsevat 1/10 EP:n äänistä tehdäkseen sen, ja heillä on", Hansen huomautti.

Vaikka tämä liike ei silti välttämättä muuta tunnelmaa, se ei tarkoita, etteikö PoW:sta voisi keskustella MiCA-säännösten ulkopuolella.

Strategia

Suunnittelun esitteli Euroopan komissio vuonna 2020. Tämä on osa digitaalista rahoitus-strategiaa. MiCA kattaa laajan valikoiman krypto-aiheita, kuten kaikkien tärkeimpien valuuttojen tilan ja vakaat kolikot. Se kattaa myös louhinta- ja vaihtoalustojen toiminnan.

Myös joitain merkittäviä poikkeuksia löytyy. Esimerkiksi keskuspankkien liikkeeseen laskemat digitaaliset valuutat, kuten CBDC, arvopaperitokenit, NFT ja DeFi.

Äänestys suunnittelutyypistä

Kokouksessa on tärkeä asialistakohta; Suunnittelusta voitiin äänestää kahta eri versiota. Yksi versioista sisältää kielen, joka voi estää kaikki PoW-protokollan kryptotapahtumat. Tämä sääntö liittyy palveluntarjoajien velvoitteeseen.

Niistä on toimitettava yksityiskohtaiset suunnitelmat ympäristö- ja kestävyys-standardien noudattamisesta. Bitcoinin tapauksessa näitä tietoja ei voida antaa.

Yksityiskohtainen suunnitelma

Yksityiskohtaisen suunnitelman toimittaminen koskee myös joitain muita hajautettuja järjestelmiä. Tämä johtuu siitä, että ei ole keskustoimijaa tai yksilöllistä tai kollektiivista päätöksentekoa.

Tästä syystä versiota on jo aiemmin korjattu. Näin on tarkoitus päästä eroon tällaisesta sääntelyn umpikujasta.

Lopullinen MiCa-versio

Lopuksi esitellään MiCan lopullinen versio. Suurin osa parlamentin jäsenistä ei kuitenkaan tue sitä.

Patrick Hansen raportoi, että 32 ECON-valiokunnan jäsentä äänestää rajoittavaa versiota vastaan. Unstoppable Financen strategiajohtajan mukaan vain 24 ihmistä äänestää sen puolesta.

Tämä vähemmistö koostuu vasemmistopuolueista. He ovat pääasiassa vihreän ryhmän jäseniä.

Ei louhintatoimintakieltoa PoW:lle

MiCa:n maltillisempi versio etenee nyt EU:n toimielimiin. Se ei sisällä suoraa tai epäsuoraa kieltoa louhintatoiminnasta PoW:n avulla.

Kaikki EU:n kestävän rahoituksen veropohjaan kuuluvat, krypto-omaisuuteen liittyvät, louhintatoiminnat on sisällytettävä.

Tuen ulkopuolelle

Kryptolouhinta voidaan edelleen luokitella kestämättömäksi toiminnaksi vuoteen 2025 asti. Se voidaan silti sulkea yritysten ja hallitusten investointien ulkopuolelle.

Tämä on kuitenkin vielä kaukana täydellisestä kiellosta. Sen liikkeeseenlasku voi muuttaa kryptovaluuttojen tilaa Euroopassa radikaalisti.

MiCa:n seuraava vaihe on kolminkertainen käsittely: Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto.