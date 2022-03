Kryptomarkkinat olivat tänä aamuna korkeammalla, ja suurin osa 10:stä suurimmasta kryptosta on rekisteröinyt voittoja viimeisen 24 tunnin aikana.

Kaikki kolme Yhdysvaltain pääindeksiä nousivat eilen huolimatta Fedin ensimmäisestä koronnostosta viiteen vuoteen. SPX500 nousi 2,19 %, kun taas DJ30 nousi 1,48 % ja NASDAQ100 nousi 3,67 %.

UK100 nousi eilen, kun Venäjä ja Ukraina ilmoittivat 15 pisteen rauhansuunnitelmaluonnoksesta, joka nosti osakkeita.

Huippukryptot

Bitcoin nousi noin 3 %, arvon ollen yli 40 000 dollaria kirjoittamishetkellä. Ethereum ja XRP nousivat molemmat noin 4 %, ja Cardano ja Solana kirjasivat molemmat noin 5 % nousua.

Avalanche on sijalla 10, ollen suurin top 10 -voittaja 10 prosentin arvonlisäyksellään. Top 20:ssa Cosmos ja Polygon lisäsivät molemmat noin 4 %.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella useimmat kolikot lisäsivät arvoaan 2–6 prosenttia. The Sandboxin, SAND, on noussut 9 %, kun suuri pankki on ostanut tontin. Waves on laskenut 6 % Ukrainan ja Venäjän välisten neuvottelujen myönteisen kehityksen taustalla.

THORChain lisäsi arvoonsa vielä 20 %. Se esitteli äskettäin synteettisen omaisuuden ja THOFi-alustan.

Muita suuria voittajia ovat AAVE (+ 15 %) ja Maker and Decred, jotka molemmat lisäsivät 11 % arvoonsa. Celo nousi 22 % uutisista BitGetGlobaliin listautumisestaan.

Trendaavat

Suurin nousija tänään on CatBoy, jonka kauppahinta oli 0,04 dollaria kirjoittamishetkellä. CatBoy on noussut 856,32 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Catboy on yhteisön johtama NFT-projekti, jonka perustivat ja rakensivat sarjakuvan, mangan, animen ja lemmikkien ystävät. Luojiensa mukaan se symboloi meemien, mangan ja sarjakuvaa rakastavien yhteisöjen henkeä, yhteenkuuluvuutta ja jakamista ympäri maailmaa.

PikaVersen, Pokémon-pohjaisen metaversumin, hinta nousi 78,27 % viimeisen viikon aikana. Sen hinta on 1,18-10 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 18,7 miljoonaa dollaria. PikaVerse on noussut 32 % viimeisen 24 tunnin aikana.