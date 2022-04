Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan laskusuuntaiset, ja useimmat 100:n parhaan kolikon arvot olivat kirjoitushetkellä punaisella.

Huippukryptot

Bitcoin on pudottanut lähes 5 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana ja käy kauppaa hieman alle 39 000 dollarilla. Ethereum seurasi esimerkkiä hieman yli 4 prosentin tappiolla.

Suurin top 10 häviäjä on Dogecoin, joka käänsi nopeasti viimeaikaiset voitot. Elon Muskin suosikkikrypto, joka nousi huimasti hänen ostaessaan Twitterin, oli menettänyt 11 prosenttia kirjoittushetkellä.

Top 10:n ulkopuolella olevilla kryptoilla ei mennyt paremmin. Kärjessä oli NEAR Protocol, laskua 12 % tähän mennessä tänään.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella suuntaus oli samanlainen: useimmat kolikot menettivät arvostaan 3-6 %. Huomattavia erottuvia ovat Monero ja Zcash, jotka molemmat menettivät 10 % yksityisyyden suojaa koskevien kolikoiden laskusuhdanteessa.

WAVES nousi huipulle, kun sota Ukrainaa vastaan alkoi, mutta sen kasvu alkaa selvästi hiipua. Se menetti tänään 10 % ja 28 % viimeisten 7 päivän aikana, mikä nosti sen viikoittaisimpien häviäjien joukkoon.

Graph, joka nousi eilen lähes 20 %, myös menetti 10 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Vihreällä olevien kolikoiden suurin nousija oli 0x, nousten 11 % verran. Se on nousussa sen jälkeen, kun 0x Labs ilmoitti keränneensä 70 miljoonaa dollaria Series B -kierroksella, jota johti Greylock VC, jatkaakseen Web3:n ydinvaihtoinfrastruktuurin laajentamista.

ApeCoin nousi tänään noin 4 %, mikä nosti sen viikoittaisen kasvun 19 prosenttiin. Se murtautui vastustuskuvion linjalta viikko sitten valaiden ostaessa sitä, lisäten sen silloiseen arvoon noin 32 prosenttia.

Kyber Networkin KNC-token oli tänään noin nollassa, mutta sen viikon voitot ovat vaikuttavat 28 %.

Sen menestykseen on useita syitä. Kyber Network on laajentunut kymmeneen eri lohkoketjuun, integroitu Uniswap v3:een ja osallistunut Avalanchen uuteen kehittäjäkannustimeen.

Trendaavat

Kuten jokaisella koiralla, jokaisella kissalla voi olla päivänsä. Tämän päivän suurin voittaja on CATCOIN, joka on lisännyt arvoaan yli 1 000 % viimeisen 24 tunnin aikana.

CATCOIN on yhteisölähtöinen token, joka perustuu meemiin, jolla on suuri unelma ja jonka on luonut kissayhteisölle Miaoshi Nekomoto -salanimeä kantava kokonaisuus.

CATCOIN kehittää sovelluksia, tarjotakseen yhteisölle erilaisia työkaluja ja yksinkertaistaakseen kryptomaailmaa uusille sijoittajille.