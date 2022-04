Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet heikommin suoritettuja viimeisen 24 tunnin aikana ja voivat pian tallentaa lisää tappioita.

Laajemmat kryptomarkkinat ovat siirtyneet jälleen laskutrendiin hyvästä viikon alusta huolimatta. Markkinat ovat menettäneet lähes 5 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana, ja niiden kokonaismarkkina-arvo on tällä hetkellä 1,77 biljoonaa dollaria.

Bitcoin on laskenut yli 5 % tähän mennessä tänään ja käy nyt noin 38 dollaria kolikkoa kohden. Ether on myös menettänyt yli 5 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana, ja tällä hetkellä kaupankäynti on 2 847 dollaria kolikkoa kohden.

ZRX, 0x-protokollan natiivi token, on markkina-arvoltaan parhaiten menestynyt 100:n parhaan kryptovaluutan joukossa. ZRX ovat STEPN:n ohella ainoat vihreällä vyöhykkeellä kauppaa käyvät kryptovaluutat sadan parhaan joukossa.

ZRX on lisännyt arvoaan yli 9 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä tekee siitä parhaan suorituksen 100:n johtavan kryptovaluutan joukossa.

Meneillään olevaa rallia ruokkii uutinen, että 0x Labs keräsi 70 miljoonaa dollaria äskettäisellä B-sarjan rahoituskierroksella. Rahoituskierrosta johtivat Greylock ja muut sijoittajat, mukaan lukien Pantera, Sound Ventures, A.Capital, Jump Crypto, OpenSea, Coinbase, Brevan Howard, IOSG Ventures, Reid Hoffman ja Jared Leto.

Tarkasteltavat avaintasot

XRZ/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä positiivinen, koska 0x on toiminut hyvin viimeisen 24 tunnin aikana. Tekniset indikaattorit osoittavat, että kolikon kehitys on ollut positiivista viime päivinä.

MACD-viiva pysyy neutraalin alueen alapuolella, mutta voi pian olla negatiivisen alueen ulkopuolella, jos ralli jatkuu. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (55) osoittaa, että ZRX ei ole enää ylimyydyllä alueella.

Kirjoitushetkellä ZRX:n arvo on 0,83750 dollaria. Jos härät pysyvät hallinnassa, ZRX voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 0,9149 dollarilla ennen päivän loppua.

Laajemmat markkinat ovat kuitenkin tällä hetkellä laskussa, mikä voi vaikuttaa ZRX:n suorituskykyyn lyhyellä aikavälillä. ZRX voi pudota alle ensimmäisen suuren tukitason 0,7341 dollariin.

Markkinoiden laskevasta trendistä huolimatta, ZRX:n pitäisi lyhyellä aikavälillä puolustaa asemaansa, 0,6810 dollarin tukitason yläpuolella.