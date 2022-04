Kuten kaikki Elon Muskiin liittyvät kryptovaluutat, Dogelon Mars nousi eilen Twitterin osto-uutisten johdosta, saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksensä. Sen jälkeen Dogelon Mars alkoi laskea. Kirjoitushetkellä se oli pudottanut 6 prosenttia arvostaan.

Huhuja on myös Binanceen listautumisesta. Jos haluat tietää, mikä Dogelon Mars on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa Dogelon Mars, olet tullut oikeaan paikkaan.

Dogelon Mars on koira-aiheinen meemikolikko, joka pyörii Ethereum- ja Polygon Mainneteissä. Se noudattaa Shiba Inun, Dogecoinin, Floki Inun ja muiden menestyneiden koirakolikoiden esimerkkiä.

Dogelon Mars yhdistää useita suosittuja meemikolikko-teemoja. Sen nimessä yhdistyvät Dogecoin ja Elon Musk, Dogecoinin suorapuheinen kannattaja.

Se viittaa myös Marsiin, kuuluisaan kuumeemiin, mikä viittaa siihen, että Dogelon kokee suuren nousun. Melko mielivaltaisen nimensä lisäksi, Dogelon Mars on onnistunut rakentamaan merkittävän yhteisön.

Dogelon Marsiin voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

Tech News Leader ennustaa, että Dogelon Mars voi nousta 0,000001 dollariin vuodessa. Sen arvo tulee olemaan 0,0000044 dollaria 5 vuodessa ja 0,000027 dollaria vuosikymmenen kuluttua.

