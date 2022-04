Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan sekalaiset tänään. Huomattavia nostajia ovat Nexo ja SKALE Network, joiden SKL-token lisäsi arvoaan 12 %.

Huippukryptot

Bitcoin pysyi ennallaan viimeisen 24 tunnin aikana, ja on kirjoitettaessa arvoltaan 39 500 dollaria. Binance Coin oli suurin top 10 nousija, 4 % kasvullaan. Terra menetti arvostaan noin 3 prosenttia.

Dogecoin nousi 1 % ja rekisteröi noin 3 % nousua viimeisen seitsemän päivän aikana. Viikon suurin 10 häviäjä on XRP, joka on pudonnut 13 % viimeisen 7 päivän aikana. Top 10:n ulkopuolella NEAR Protocol menetti 4 %, jolloin sen viikoittainen lasku on hieman alle 23 %.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolelle ApeCoin lisäsi 8 %, jolloin sen viikoittainen voitto oli 52 %. PanCake Swap on myös kasvanut vajaat 8 %.

Ylivoimaisesti suurin voittaja sadan parhaan joukossa on Nexo. Markkina-arvoltaan 65. suurin krypto nousi 15 % sen jälkeen, kun Binance ilmoitti listanneensa sen pörssiinsä.

Toisella sijalla on SKALE Network, joka kasvoi 12 % sen jälkeen, kun Skaleverse, heidän ensimmäinen virallinen Twitter-paikkansa, otettiin käyttöön.

Kava on noussut noin 5 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä nostaa sen viikoittaisen nousun 18 prosenttiin. Se on yksi harvoista kolikoista, joka sulkee 7 päivän jakson vihreällä. Tänään kolikko saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen ja rikkoi miljardin dollarin markkina-arvon.

Suurimmat häviäjät tänään ovat Zilliqa (- 6 %), Waves (- 7 %) ja The Graph (- 11 %). STEPN:n GMT on menettänyt tänään 11 %, mutta silti se päättää viikon vihreällä 9 prosentin nousullaan.

Trendaavat

Tämän päivän ylivoimaisesti suurin voittaja on WonderHero, P2E-mobiili-RPG-peli, jossa pelaajat voivat ansaita harvinaisia NFT-pelejä ja myydä niitä vertaismarkkinoilla.

Joukkue uskoo tasapainoisen universumin muodostamiseen, jossa eri tasoiset pelaajat voivat tarjota toisilleen tulomahdollisuuksia ja samalla pitää hauskaa. Alustan token, WND, nousi tänään 6 407 % ja kaupankäynti oli 0,46 dollaria kirjoittamishetkellä.