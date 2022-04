Telegramiin kryptomaksut TON Foundationin Toncoin-tokenilla

Telegram on lisännyt uuden krypto-ominaisuuden, jonka avulla sen käyttäjät voivat lähettää Toncoinin (TON Foundationin natiivi token) toisilleen. Ominaisuus on verrattavissa Twitterin Bitcoin-maksuominaisuuteen, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2021 Twitterin Tip Jar -ominaisuuden kautta. Ainoa ero on, että Twitter päätti käyttää Stripen Lightning Networkia kryptomaksuihin.

Uuden krypto-ominaisuuden käyttämiseksi Telegramin käyttäjien on ensin ladattava ja asennettava Telegramin virallinen lompakkobotti, jonka avulla he voivat ostaa kryptovaluuttoja luottokorteilla, käydä kauppaa tai jopa lähettää niitä muihin kryptolompakoihin.

Lompakkobotin asentamisen jälkeen, käyttäjät voivat lähettää Bitcoinin (BTC) tai Toncoinin toisilleen napsauttamalla ”Lompakko” -painiketta Telegram-viestisovelluksen suorissa viesteissä.

Toncoin on TON Foundationin alkuperäinen kryptovaluutta, joka on Telegramin kehittämä hajautettu kerros 1 -lohkoketju. Lyhyesti sanottuna TON Foundation on Telegramin lohkoketjuprojekti.

Otettuaan Toncoinin kryptomaksu-ominaisuuden käyttöön Telegramissa TON Foundation sanoi twiitissä, että ihmisten ei enää tarvitse syöttää pitkiä kryptolompakko-osoitteita lähettäessään ja vastaanottaessaan kryptovaluuttoja, ja odottaa sitten vahvistuksia.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022