Brittiläinen luksusautojen valmistaja, McLaren Automotive, on käynnistänyt McLaren Special Operations (MSO) LAB:n, pyrkiessään metaversumiin ja Web3-avaruuteen. MSO LAB sisältää eksklusiiviset, rajoitetun erän McLaren NFT:t, joiden ensimmäinen airdrop tapahtuu pian.

McLarenin virallisen ilmoituksen mukaan, MSO LAB on McLarenin ensimmäinen askel metaversumille ja se luotiin ”tutkimaan tulevaa suorituskykyä”.

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08 — McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022

MSO LAB on pohjimmiltaan keskus, jossa samanhenkiset jäsenet voivat tehdä yhteistyötä digitaalisessa yhteisössä. Se aikoo paljastaa useita muita ominaisuuksia, kuten eksklusiivisten etujen ja palkintojen lisäämisen, mukaan lukien virtuaalisen kierroksen MSO LAB -teknologiakeskuksessa, vain jäsenten pääsyn kanaviin ja kutsun MSO LABS:n järjestämiin erityistapahtumiin.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH. — McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022

McLaren Automotiven markkinointijohtaja, Gareth Dunsmore, sanoi tiedotteessa:

”Olemme luoneet uuden tavan olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja fanien kanssa Web3-universumissa. McLaren Special Operations on McLaren Automotiven sisäinen räätälöity divisioona, joten on täysin sopivaa, että MSO LAB on kotimme, jossa teemme yhteistyötä metaversumissa ja ylitämme mahdollisuuksien ja suunnittelun rajoja ilman fyysisiä rajoituksia.”

Tuleva McLaren NFT -airdrop

McLaren Automotiven suunnittelutiimi on yhdistänyt kädet MSO LAB -tiimin kanssa luodakseen erottuvia, rajoitetun erän McLaren NFT:itä, joiden tuleva lanseeraus sisältää Genesis Collectionin, rajoitetun eksklusiivisen rahapajan, jossa on mukana ikoninen McLaren-auto.